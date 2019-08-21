Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
PIPOCA E GUARANÁ

Temas de filmes e séries de TV embalam concertos da Sinfônica do ES

A série "Pipoca e Guaraná" traz as trilhas mais famosas do cinema em quatro apresentações no Teatro do Sesi, a partir desta quinta-feira (22)

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 16:28

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

21 ago 2019 às 16:28
Quem vai ao cinema pode sentir várias emoções de uma vez só: melancolia, medo, euforia, tristeza. A música clássica também tem o poder de evocar os mais variados sentimentos. Há quem pense que o clássico e o popular não se misturam, mas a Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo apresenta um concerto que prova o contrário. A série “Pipoca e Guaraná” traz as mais famosas trilhas sonoras do cinema e das séries de TV para o Teatro do Sesi, em Jardim da Penha. Como a escolha das produções partiu do próprio público, até o tema da série "Game of Thrones" fará parte do repertório.
Não é a primeira vez que o cinema é a estrela dos concertos da orquestra. O maestro Helder Trefzger explica que, apesar de o foco da Sinfônica ser a música clássica, esses projetos transversais ajudam a trazer novos públicos para as apresentações e a criar uma aproximação com as pessoas. “O grande diferencial é que, esse ano, a escolha do repertório teve uma participação do público”, esclarece.
Trefzger tem o costume de ouvir as impressões da plateia após cada audição e reparou que as sugestões de temas de filmes eram muitas. O maestro anotava cada uma para tentar realizar os pedidos no futuro. "Esse ano então eu corri atrás para conseguir os arranjos mais pedidos e eu mesmo fiz três deles", relata.
"s músicos vão com alguma fantasia ou roupa temática, mas não é nada combinado, é espontâneo, e o público entra na brincadeira també"
Helder Trefzger, maestro - Cargo do Autor
Tocar em uma orquestra não é fácil. Os músicos têm três horas de ensaio todos os dias pela manhã. "É que nem jogar na seleção de futebol", explica o maestro, "não dá só para chegar e tocar uma bola com os jogadores que você vai passar vergonha. Em uma orquestra é a mesma coisa".
Apesar do trabalho duro, o concerto temático permite um momento de descontração: sempre se vê uma princesa Léia e um Darth Vader no teatro. Geralmente, "os músicos vão com alguma fantasia ou roupa temática, mas não é nada combinado, é espontâneo, e o público entra na brincadeira também", comenta o maestro.
> Quer receber todas as novidades de cultura e entretenimento do ES? CLIQUE AQUI e participe do grupo de Whatsapp do Divirta-se
Além das roupas a caráter, quem for ao concerto também pode esperar músicas de vários gêneros cinematográficos distintos. Serão 19 trilhas executadas em uma hora e meia de concerto, dividido em momentos de filmes de super-heróis, de suspense, de faroeste… O maestro Trefzger fez os arranjos de "Moon River", o tema de Henry Mancini para "Bonequinha de Luxo" (1961); de "Eternally", tema de "Luzes da Ribalta" (1952) feito por Charles Chaplin; e de "Cinema Paradiso" (1988), composto por Ennio Morricone.
> Sinfônica do ES divulga calendário de apresentações do 2º semestre
Os clássicos "Psicose" (1960), "Tubarão" (1975) e "2001 - Uma Odisséia no Espaço" (1968) também estão inclusos no repertório, bem como filmes mais recentes com trilhas marcantes, como "Piratas do Caribe" (2003). Um dos mais pedidos pelo público foi o tema da série "Game of Thrones" (2011), um sucesso de audiência da HBO e uma das maiores produções da história para a TV. O maestro Trefzger ressalta que o concerto resgata os filmes clássicos, mas também abrange produções mais contemporâneas.
O maestro reforça que iniciativas como a série "Pipoca e Guaraná" são uma forma de aproximar os capixabas da orquestra. O público dos concertos costuma ser de perfil bem variado. Trefzger acredita que existe música clássica para todos os gostos e que quem aprecia o erudito também pode curtir outros estilos nas baladas e no dia a dia. O importante é ter acesso e poder conhecer estilos variados.
"Os preços são populares para permitir esse acesso. Acho que o capixaba tem que se orgulhar de ter uma orquestra sinfônica que toca de igual para igual com várias outras orquestras do país. A gente quer que nosso público chegue feliz e saia do teatro mais feliz ainda", afirma.
SERVIÇO:
Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses)
Série Pipoca e Guaraná
Datas: 22 e 23/08 – 20h; 24 e 25/08 – 17h
Local: Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha – Vitória, ES.
Telefone: (27) 3332-7323
Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$10,00 (meia). Os ingressos podem ser adquiridos com antecedência na bilheteria do Teatro. Telefone: (27) 3334-7323.
Essa matéria foi escrita por um participante do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Crédito: Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Meritíssima, escravidão é o povo pagar seus privilégios!
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados