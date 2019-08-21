Temas de filmes e séries de TV embalam concertos da Sinfônica do ES

Quem vai ao cinema pode sentir várias emoções de uma vez só: melancolia, medo, euforia, tristeza. A música clássica também tem o poder de evocar os mais variados sentimentos. Há quem pense que o clássico e o popular não se misturam, mas a Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo apresenta um concerto que prova o contrário. A série “Pipoca e Guaraná” traz as mais famosas trilhas sonoras do cinema e das séries de TV para o Teatro do Sesi, em Jardim da Penha. Como a escolha das produções partiu do próprio público, até o tema da série "Game of Thrones" fará parte do repertório.

Não é a primeira vez que o cinema é a estrela dos concertos da orquestra. O maestro Helder Trefzger explica que, apesar de o foco da Sinfônica ser a música clássica, esses projetos transversais ajudam a trazer novos públicos para as apresentações e a criar uma aproximação com as pessoas. “O grande diferencial é que, esse ano, a escolha do repertório teve uma participação do público”, esclarece.

Trefzger tem o costume de ouvir as impressões da plateia após cada audição e reparou que as sugestões de temas de filmes eram muitas. O maestro anotava cada uma para tentar realizar os pedidos no futuro. "Esse ano então eu corri atrás para conseguir os arranjos mais pedidos e eu mesmo fiz três deles", relata.

"s músicos vão com alguma fantasia ou roupa temática, mas não é nada combinado, é espontâneo, e o público entra na brincadeira també" Helder Trefzger, maestro - Cargo do Autor

Tocar em uma orquestra não é fácil. Os músicos têm três horas de ensaio todos os dias pela manhã. "É que nem jogar na seleção de futebol", explica o maestro, "não dá só para chegar e tocar uma bola com os jogadores que você vai passar vergonha. Em uma orquestra é a mesma coisa".

Apesar do trabalho duro, o concerto temático permite um momento de descontração: sempre se vê uma princesa Léia e um Darth Vader no teatro. Geralmente, "os músicos vão com alguma fantasia ou roupa temática, mas não é nada combinado, é espontâneo, e o público entra na brincadeira também", comenta o maestro.

Além das roupas a caráter, quem for ao concerto também pode esperar músicas de vários gêneros cinematográficos distintos. Serão 19 trilhas executadas em uma hora e meia de concerto, dividido em momentos de filmes de super-heróis, de suspense, de faroeste… O maestro Trefzger fez os arranjos de "Moon River", o tema de Henry Mancini para "Bonequinha de Luxo" (1961); de "Eternally", tema de "Luzes da Ribalta" (1952) feito por Charles Chaplin; e de "Cinema Paradiso" (1988), composto por Ennio Morricone.

Os clássicos "Psicose" (1960), "Tubarão" (1975) e "2001 - Uma Odisséia no Espaço" (1968) também estão inclusos no repertório, bem como filmes mais recentes com trilhas marcantes, como "Piratas do Caribe" (2003). Um dos mais pedidos pelo público foi o tema da série "Game of Thrones" (2011), um sucesso de audiência da HBO e uma das maiores produções da história para a TV. O maestro Trefzger ressalta que o concerto resgata os filmes clássicos, mas também abrange produções mais contemporâneas.

O maestro reforça que iniciativas como a série "Pipoca e Guaraná" são uma forma de aproximar os capixabas da orquestra. O público dos concertos costuma ser de perfil bem variado. Trefzger acredita que existe música clássica para todos os gostos e que quem aprecia o erudito também pode curtir outros estilos nas baladas e no dia a dia. O importante é ter acesso e poder conhecer estilos variados.

"Os preços são populares para permitir esse acesso. Acho que o capixaba tem que se orgulhar de ter uma orquestra sinfônica que toca de igual para igual com várias outras orquestras do país. A gente quer que nosso público chegue feliz e saia do teatro mais feliz ainda", afirma.

SERVIÇO:

Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses)

Série Pipoca e Guaraná

Datas: 22 e 23/08 – 20h; 24 e 25/08 – 17h

Local: Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha – Vitória, ES.

Telefone: (27) 3332-7323

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$10,00 (meia). Os ingressos podem ser adquiridos com antecedência na bilheteria do Teatro. Telefone: (27) 3334-7323.