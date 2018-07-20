Tem cinema cheio de obras para a criançada chegando em Vitória

O filme "Meu Melhor Amigo" será exibido no 19º Festivalzinho de Cinema de Vitória Crédito: Divulgação/19º Festivalzinho de Cinema de Vitória

Um dia de cinema especialmente para os pequenos. Essa é a proposta que o Festival de Cinema de Vitória, que chega a sua 25ª edição, oferecerá no dia 4 de setembro. Nele, será realizado o 19º Festivalzinho de Cinema de Vitória, que vai exibir uma seleção de sete filmes voltados para o público infanto-juvenil. A sessão acontece às 9 horas, no Teatro Carlos Gomes. A entrada é aberta a alunos da rede pública de ensino e de projetos sociais da Grande Vitória.

Obras de cinco Estados, além do Distrito Federal - Rio Grande do Sul, São Paulo, Pará, Rio de Janeiro e Minas Gerais -, integram a mostra deste ano. Ao final da sessão, o público vai eleger seu filme favorito. O mais votado vai receber o Troféu Vitória no palco do Teatro Carlos Gomes, na noite de encerramento do festival - 8 de setembro.

"O Festivalzinho é uma oportunidade de os estudantes terem contato com filmes vindos de diversas partes do Brasil, o que contribui para ampliar o repertório desse público. Assim, a sessão de cinema é um momento de diversão e também um instrumento no processo educativo", destaca a curadora Rosemeri Barbosa.

FESTIVALZINHO

Ao longo de sua história, o Festivalzinho já promoveu mais de 160 sessões para um público de mais de 50 mil crianças e adolescentes. Criada em 2000, a mostra ajuda a formar plateias e a desenvolver a sensibilidade para as artes, muitas vezes promovendo o primeiro contato com o cinema. Até hoje, o Festivalzinho já atendeu 65 escolas e instituições de 52 bairros, em cinco cidades.

Uma realização da Galpão Produções e do Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA), a 25ª edição do Festival de Cinema de Vitória acontece de 3 a 8 de setembro deste ano em Vitória-ES. Este evento tem o patrocínio do BRDE, do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), da Ancine e da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, e conta com o apoio institucional da Rede Gazeta e do Canal Brasil.

FILMES SELECIONADOS NO 19º FESTIVALZINHO DE CINEMA DE VITÓRIA

Dia das Nações

(Iuli Gerbase, FIC, 12', RS, 2017). Durante o Dia das Nações, uma turma do quinto ano inicia uma pequena revolução nas regras do colégio.

O filme "Dia das Nações" será exibido no 19º Festivalzinho de Cinema de Vitória Crédito: Divulgação/19º Festivalzinho de Cinema de Vitória

8 Patas

(Fabrício Eduardo Rabachin, ANI, 2'25'', SP, 2017). Ao receber uma visita inesperada, Beatriz se vê dentro de seu pior pesadelo. A aparição de uma pequena aranha transforma o conforto de seu lar em uma sucessão de desventuras, que provará que o maior perigo a enfrentar é o seu próprio medo.

O filme "8 Patas" será exibido no 19º Festivalzinho de Cinema de Vitória Crédito: Divulgação/19º Festivalzinho de Cinema de Vitória

O Menino Leão e a Menina Coruja

(Renan Montenegro, FIC, 16, DF, 2017). Esse é o universo das pessoas-animais, seres que misturam características humanas com as de outro animal. Quando filhotes, eles precisam estudar na Escola Filhote Selvagem, um lugar onde o aprendizado vai muito além da sala de aula.

O filme "O Menino Leão e a Menina Coruja" será exibido no 19º Festivalzinho de Cinema de Vitória Crédito: Divulgação/19º Festivalzinho de Cinema de Vitória

A Formidável Fabriqueta de Sonhos

(Tiago Ribeiro, ANI, 7'36'', PA, 2017). Quando nasce uma criança, inaugura-se uma fábrica de sonhos que tende a fracassar com o tempo. Betina está sempre disposta a ressignificar seus combustíveis para manter seu alto nível de produção.

O filme "A Formidável Fabriqueta de Sonhos Menina Betina" será exibido no 19º Festivalzinho de Cinema de Vitória Crédito: Divulgação/19º Festivalzinho de Cinema de Vitória

Pobre Yurinho

(João Ademir, FIC, 14'54'', RJ, 2018). Juca e Lipe são dois garotos que passam o dia jogando bola na vila. Yurinho, um típico menino criado pelo avó, quer se juntar à brincadeira.

O filme "Pobre Yurinho" será exibido no 19º Festivalzinho de Cinema de Vitória Crédito: Divulgação/19º Festivalzinho de Cinema de Vitória

Meu Melhor Amigo

(Laly Cataguases, ANI, 14', MG, 2018). Em uma viagem poética, um solitário menino dá vida ao seu melhor amigo.

O Espírito do Bosque

(Carla Saavedra, FIC, 15', SP, 2017). Tentando provar sua coragem, a pequena Joana aceita o desafio de entrar no bosque, supostamente vigiado por um antigo espírito.

O filme "O Espírito do Bosque" será exibido no 19º Festivalzinho de Cinema de Vitória Crédito: Divulgação/19º Festivalzinho de Cinema de Vitória

SERVIÇO

19º Festivalzinho de Cinema de Vitória

Quando: 4 de setembro (terça-feira), a partir das 9h

Onde: Teatro Carlos Gomes - Praça Costa Pereira, Centro de Vitória

Entrada franca para alunos de escolas públicas e projetos sociais

25º Festival de Cinema de Vitória

Quando: de 3 a 8 de setembro

Onde: Teatro Carlos Gomes - Praça Costa Pereira, Centro de Vitória.