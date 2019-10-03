Programação

Teatro Rubem Braga, em Cachoeiro, divulga agenda de outubro

Dezesseis atrações ocupam o espaço até o fim do mês

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 13:54 - Atualizado há 6 anos

Nando Viana Crédito: Instagram/@nandoviana

Dezesseis atrações estão na programação do Teatro Municipal Rubem Braga, localizado na região central de Cachoeiro de Itapemirim, até o fim do mês de outubro. Peças teatrais, stand up, exibição de documentário e espetáculo musical são algumas das opções de entretenimento que estarão ao alcance do público cachoeirense.

Um dos destaques é o humorista Nando Viana, que apresentará o show de stand up “Aperte o cinto que a viagem vai ser longa”, promovido pela Absurdos Cia. de Comédia, no dia 4 de outubro. O comediante tem uma vasta carreira e já participou de programas como Comedy Central Apresenta, Porta dos Fundos, A Praça é Nossa e Jô Soares. A exibição terá início às 20h.

O grupo Personalidade Cia. Teatral apresentará três encenações de espetáculos infantis no mês. Para quem aprecia música instrumental, no dia 17, haverá o concerto da “5ª Sinfônica – Clássicos Infantis”, realizado pela Orquestra Sinfônica Sul do Espírito Santo (Osses). O espetáculo começará às 19h.

Confira a programação:

DIA 3 - QUINTA

“Bolinha de Sabão”



Horário: 19h



19h Produção: Regina Coelho



Regina Coelho Espetáculo de Teatro



Classificação: Livre



Livre Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)



DIA 4 - SEXTA

“Nando Viana – Aperte o cinto que a viagem vai ser longa”



Produção: Absurdos Cia. de Comédia



Absurdos Cia. de Comédia Espetáculo de Stand Up



Horário: 20h



20h Classificação: 14 anos



14 anos Ingressos: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia)



DIA 5 - SÁBADO

“Aula Show Enem”



Produção: Centro Ensino Lauro Pinheiro (Celp)



Centro Ensino Lauro Pinheiro (Celp) Horário: 8h



8h Classificação: Livre



Livre Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)



DIA 7 - SEGUNDA

“Branca de Neve”



Produção: Personalidades Cia. Teatral



Personalidades Cia. Teatral Espetáculo de Teatro



Horário: 8h | 9h | 10h | 14h | 15h | 16h



8h | 9h | 10h | 14h | 15h | 16h Classificação: Livre



Livre Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)



DIA 8 - TERÇA

“Sítio do Pica Pau Amarelo”



Produção: Personalidades Cia. Teatral



Personalidades Cia. Teatral Espetáculo de Teatro



Horário: 8h | 9h | 10h | 14h | 15h | 16h



8h | 9h | 10h | 14h | 15h | 16h Classificação: Livre



Livre Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

DIA 9 - QUARTA

“Sítio do Pica Pau Amarelo”



Produção: Personalidades Cia. Teatral



Personalidades Cia. Teatral Espetáculo de Teatro



Horário: 8h | 9h | 10h | 14h | 15h | 16h



8h | 9h | 10h | 14h | 15h | 16h Classificação: Livre



Livre Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)





R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) “Noite Encantada – o show”



Produção: Personalidades Cia. Teatral



Personalidades Cia. Teatral Espetáculo de Teatro



Horário: 19h30



19h30 Classificação: Livre



Livre Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)



DIA 10 - QUINTA

“Sítio do Pica Pau Amarelo”



Produção: Personalidades Cia. Teatral



Personalidades Cia. Teatral Espetáculo de Teatro



Horário: 8h | 9h | 10h | 14h | 15h | 16h



8h | 9h | 10h | 14h | 15h | 16h Classificação: Livre



Livre Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)





R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) “Sítio Histórico de São Pedro do Itabapoana”



Produção: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult)



Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) Espetáculo de Audiovisual



Horário: 19h



19h Classificação: Livre



Livre Entrada Franca



DIA 11 - SEXTA

“Sítio do Pica Pau Amarelo”



Produção: Personalidades Cia. Teatral



Personalidades Cia. Teatral Espetáculo de Teatro



Horário: 8h | 9h | 10h | 14h | 15h | 16h



8h | 9h | 10h | 14h | 15h | 16h Classificação: Livre



Livre Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)



DIA 16 - QUARTA

“Festicie – 2º Festival de Teatro”



Produção: Asdrubal Avelar



Asdrubal Avelar Espetáculo de Teatro



Horário: 19h



19h Classificação: 13 anos



DIA 17 - QUINTA

“5ª Sinfônica – Clássicos Infantis”



Produção: Orquestra Sinfônica Sul do Espírito Santo (Osses)

Orquestra Sinfônica Sul do Espírito Santo (Osses) Espetáculo de Música



Horário: 19h



19h Classificação: Livre



Livre Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)



DIA 18 - SEXTA

“V Multiplicando os sinas – O circo chegou”



Produção: Elisângela Ferreira



Elisângela Ferreira Horário: 14h



14h Classificação: Livre



Livre Entrada Franca



DIA 20 - DOMINGO

“Aonde você está agora?”



Produção: Klédison Ramos



Klédison Ramos Horário: 20h



20h Classificação: Livre



Livre Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)



DIA 21 - QUINTA

“MP da Liberdade Econômica”



Produção: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec)



Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) Horário: 12h às 18h



12h às 18h Classificação: 18 anos



18 anos Entrada Franca



DIA 22 - SEXTA

“Deu a louca nos contos de fadas”



Produção: Guarda Mirim



Guarda Mirim Espetáculo de Teatro



Horário: 14h e 19h



14h e 19h Classificação: Livre



Livre Ingressos: R$ 2 (inteira) e R$ 1 (meia)



