Teatro Rubem Braga, em Cachoeiro, divulga agenda de outubro

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 13:54
- Atualizado há 6 anos
Dezesseis atrações estão na programação do Teatro Municipal Rubem Braga, localizado na região central de Cachoeiro de Itapemirim, até o fim do mês de outubro. Peças teatrais, stand up, exibição de documentário e espetáculo musical são algumas das opções de entretenimento que estarão ao alcance do público cachoeirense.
Um dos destaques é o humorista Nando Viana, que apresentará o show de stand up “Aperte o cinto que a viagem vai ser longa”, promovido pela Absurdos Cia. de Comédia, no dia 4 de outubro. O comediante tem uma vasta carreira e já participou de programas como Comedy Central Apresenta, Porta dos Fundos, A Praça é Nossa e Jô Soares. A exibição terá início às 20h.
O grupo Personalidade Cia. Teatral apresentará três encenações de espetáculos infantis no mês. Para quem aprecia música instrumental, no dia 17, haverá o concerto da “5ª Sinfônica – Clássicos Infantis”, realizado pela Orquestra Sinfônica Sul do Espírito Santo (Osses). O espetáculo começará às 19h.
Confira a programação:
