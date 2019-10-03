Home
Teatro Rubem Braga, em Cachoeiro, divulga agenda de outubro

Teatro Rubem Braga, em Cachoeiro, divulga agenda de outubro

Dezesseis atrações ocupam o espaço até o fim do mês

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 13:54

 - Atualizado há 6 anos

Nando Viana Crédito: Instagram/@nandoviana

Dezesseis atrações estão na programação do Teatro Municipal Rubem Braga, localizado na região central de Cachoeiro de Itapemirim, até o fim do mês de outubro. Peças teatrais, stand up, exibição de documentário e espetáculo musical são algumas das opções de entretenimento que estarão ao alcance do público cachoeirense.

Um dos destaques é o humorista Nando Viana, que apresentará o show de stand up “Aperte o cinto que a viagem vai ser longa”, promovido pela Absurdos Cia. de Comédia, no dia 4 de outubro. O comediante tem uma vasta carreira e já participou de programas como Comedy Central Apresenta, Porta dos Fundos, A Praça é Nossa e Jô Soares. A exibição terá início às 20h.

O grupo Personalidade Cia. Teatral apresentará três encenações de espetáculos infantis no mês. Para quem aprecia música instrumental, no dia 17, haverá o concerto da “5ª Sinfônica – Clássicos Infantis”, realizado pela Orquestra Sinfônica Sul do Espírito Santo (Osses). O espetáculo começará às 19h.

Confira a programação:

  • DIA 3 - QUINTA
  • “Bolinha de Sabão”
  • Horário: 19h
  • Produção: Regina Coelho
  • Espetáculo de Teatro
  • Classificação: Livre
  • Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

  • DIA 4 - SEXTA
  • “Nando Viana – Aperte o cinto que a viagem vai ser longa”
  • Produção: Absurdos Cia. de Comédia
  • Espetáculo de Stand Up
  • Horário: 20h
  • Classificação: 14 anos
  • Ingressos: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia)

  • DIA 5 - SÁBADO
  • “Aula Show Enem”
  • Produção: Centro Ensino Lauro Pinheiro (Celp)
  • Horário: 8h
  • Classificação: Livre
  • Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

  • DIA 7 - SEGUNDA
  • “Branca de Neve”
  • Produção: Personalidades Cia. Teatral
  • Espetáculo de Teatro
  • Horário: 8h | 9h | 10h | 14h | 15h | 16h
  • Classificação: Livre
  • Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

  • DIA 8 - TERÇA
  • “Sítio do Pica Pau Amarelo”
  • Produção: Personalidades Cia. Teatral
  • Espetáculo de Teatro
  • Horário: 8h | 9h | 10h | 14h | 15h | 16h
  • Classificação: Livre
  • Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

  • DIA 9 - QUARTA
  • “Sítio do Pica Pau Amarelo”
  • Produção: Personalidades Cia. Teatral
  • Espetáculo de Teatro
  • Horário: 8h | 9h | 10h | 14h | 15h | 16h
  • Classificação: Livre
  • Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

  • “Noite Encantada – o show”
  • Produção: Personalidades Cia. Teatral
  • Espetáculo de Teatro
  • Horário: 19h30
  • Classificação: Livre
  • Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

  • DIA 10 - QUINTA
  • “Sítio do Pica Pau Amarelo”
  • Produção: Personalidades Cia. Teatral
  • Espetáculo de Teatro
  • Horário: 8h | 9h | 10h | 14h | 15h | 16h
  • Classificação: Livre
  • Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

  • “Sítio Histórico de São Pedro do Itabapoana”
  • Produção: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult)
  • Espetáculo de Audiovisual
  • Horário: 19h
  • Classificação: Livre
  • Entrada Franca

  • DIA 11 - SEXTA
  • “Sítio do Pica Pau Amarelo”
  • Produção: Personalidades Cia. Teatral
  • Espetáculo de Teatro
  • Horário: 8h | 9h | 10h | 14h | 15h | 16h
  • Classificação: Livre
  • Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

  • DIA 16 - QUARTA
  • “Festicie – 2º Festival de Teatro”
  • Produção: Asdrubal Avelar
  • Espetáculo de Teatro
  • Horário: 19h
  • Classificação: 13 anos

  • DIA 17 - QUINTA
  • “5ª Sinfônica – Clássicos Infantis”
  • Produção: Orquestra Sinfônica Sul do Espírito Santo (Osses)
  • Espetáculo de Música
  • Horário: 19h
  • Classificação: Livre
  • Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

  • DIA 18 - SEXTA
  • “V Multiplicando os sinas – O circo chegou”
  • Produção: Elisângela Ferreira
  • Horário: 14h
  • Classificação: Livre
  • Entrada Franca

  • DIA 20 - DOMINGO
  • “Aonde você está agora?”
  • Produção: Klédison Ramos
  • Horário: 20h
  • Classificação: Livre
  • Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

  • DIA 21 - QUINTA
  • “MP da Liberdade Econômica”
  • Produção: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec)
  • Horário: 12h às 18h
  • Classificação: 18 anos
  • Entrada Franca

  • DIA 22 - SEXTA
  • “Deu a louca nos contos de fadas”
  • Produção: Guarda Mirim
  • Espetáculo de Teatro
  • Horário: 14h e 19h
  • Classificação: Livre
  • Ingressos: R$ 2 (inteira) e R$ 1 (meia)

