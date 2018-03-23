Taylor Swift tem sexto álbum com mais de dois milhões de vendas

Taylor Swift no clipe de Look What You Made Me Do Crédito: Divulgação

Taylor Swift possui muitos motivos para comemorar. Seu álbum reputation, lançado em novembro de 2017, vendeu mais de dois milhões de cópias nos Estados Unidos em aproximadamente quatro meses. As informações são da Billboard.

Esta é a sexta vez que a cantora atinge a marca e reputation foi um dos dois únicos álbuns a venderem mais de um milhão de cópias no ano passado - o outro foi Divide, do cantor pop Ed Sheeran.

A última vez que um álbum havia alcançado a mesma marca foi a obra 25, da britânica Adele, que ultrapassou as duas milhões de vendas em três dias. Atualmente, já foram vendidas mais de nove milhões de cópias.