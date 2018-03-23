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MÚSICA

Taylor Swift tem sexto álbum com mais de dois milhões de vendas

Esta é a sexta vez que a cantora atinge a marca

Publicado em 23 de Março de 2018 às 15:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 15:52
Taylor Swift no clipe de Look What You Made Me Do Crédito: Divulgação
Taylor Swift possui muitos motivos para comemorar. Seu álbum reputation, lançado em novembro de 2017, vendeu mais de dois milhões de cópias nos Estados Unidos em aproximadamente quatro meses. As informações são da Billboard.
Esta é a sexta vez que a cantora atinge a marca e reputation foi um dos dois únicos álbuns a venderem mais de um milhão de cópias no ano passado - o outro foi Divide, do cantor pop Ed Sheeran.
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A última vez que um álbum havia alcançado a mesma marca foi a obra 25, da britânica Adele, que ultrapassou as duas milhões de vendas em três dias. Atualmente, já foram vendidas mais de nove milhões de cópias.
O feito não é novidade para Taylor. Todos os seis álbuns de estúdio dela venderam, ao menos, dois milhões de cópias.

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