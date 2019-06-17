Taylor Swift libera clipe de 'You Need to Calm Down' com participações

Publicado em 17 de junho de 2019 às 12:36
- Atualizado há 6 anos
Quatro dias após o lançamento da música You Need to Calm Down, a cantora Taylor Swift liberou nesta segunda-feira, 17, o videoclipe da canção na qual se dirige a seus inimigos e também chama a atenção daqueles que atacam a comunidade LGBT. Taylor contou com a participação especial de 29 artistas, como as cantoras Ciara e Katy Perry, a apresentadora Ellen DeGeneres, a atriz Laverne Cox, o ator Ryan Reynolds e a drag queen RuPaul.
You Need to Calm Down é o segundo single de Lover, álbum a ser lançado em 23 de agosto. A música é a continuação de ME!, que contou com Brendon Urie do grupo Panic! At the Disco e atingiu o segundo lugar no top 100 da Billboard.
