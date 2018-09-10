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Música

Supercombo lança single de novo disco

'Maremoto' é a primeira música divulgada do quinto disco de estúdio da banda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 15:58

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 15:58

A banda capixaba Supercombo lançou na última sexta-feira (7/9) um novo single intitulado Maremotos. A música foi lançada em todas as plataformas digitais juntamente com um clipe que faz parte de um vindouro trabalho.
O grupo de indie rock é formado por Leonardo Ramos (voz, guitarra, violão); Pedro "Toledo" Ramos (voz, guitarra, violão, bateria); Carol Navarro (voz, contrabaixo elétrico) e Paulo Vaz (teclados).
O novo disco ainda não tem nome divulgado mas tem previsão de lançamento para Janeiro de 2019. O álbum sairá em formato de HQ, com desenhos assinados pelo artista o Jean Diaz.
 

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