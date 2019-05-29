Sucesso nas redes sociais, Cat Dealers se apresenta em Vitória

Lugui e Pedrão, DJs Cat Dealers Crédito: Brunno Rangel/Divulgação

Com pouco mais de quatro anos de estrada, os irmãos e DJs Lugui (22) e Pedrão (28) - mas pode chamar de Cat Dealers - já possuem números significativos na carreira. Os cariocas foram ranqueados em 2018 como o número 48 no Top 100 dos maiores DJs do mundo pela revista britânica "DJ Mag". Eles subiram 26 posições em relação à lista anterior, feito poucas vezes atingido anteriormente.

Em Vitória, uma ótima oportunidade de conferir a dupla é participando da festa "Outros 500", que acontece no sábado (1º), a partir das 23h, no Espaço Patrick Ribeiro (área de eventos do novo Aeroporto de Vitória, em Jardim Camburi). Nas pickups, além dos irmãos cariocas, participações especiais dos DJs MAZ, Dakid, Vanzi e Victor Kill.

Nesta edição, a balada tem como tema o nome "Wears Black", uma vibe sombria, mas "transformadora", tanto que a organização sugere que o público vá vestido de negro para "tornar-se um portal do seu interior".

Em entrevista ao Gazeta Online, Pedrão, o mais velho do clã, não esconde a ansiedade de se apresentar novamente no Estado. "Estamos sempre em Guarapari, fazendo shows por conta do carnaval e de festas de fim de ano. Em Vitória, será a segunda vez. Nossa relação com o público do Espírito Santo é 'explosiva'. O pessoal saca muito de música eletrônica e tocar para uma galera assim é o máximo", responde, adiantando que a dupla não tem como hábito programar um setlist convencional.

"Tocamos de acordo com a vibe do momento. Tudo na medida como sentimos a resposta do público. De certo mesmo, só algumas faixas novas, como "Gone Too Long" e "Colors of the Light", que ainda será lançada em estúdio e feita em parceria com Goldfish, DJs sul-africanos que fazem muito sucesso na cena eletrônica do Brasil", adianta.

TALENTO EM NÚMEROS

Lugui e Pedrão, DJs Cat Dealers Crédito: Reprodução/Instagram @catdealers

E o números superlativos dos Cat Dealers realmente chamam a atenção. O duo tem um dos maiores canais da cena eletrônica brasileira no Youtube, com quase 700 mil inscritos e mais de 214 milhões de visualizações. Também possuem milhões de acessos em plataformas digitais, como Soundcloud, Spotify e Deezer.

Durante o bate-papo, Pedrão, que já tocou ao lado do irmão em países como Estados Unidos, México, África do Sul, Austrália, Irlanda e Espanha, onde abriram a apresentação de David Guetta, no Medusa Festival, falou sobre as suas influências artísticas. "Passeamos por vários gêneros para compor as nossas referências artísticas, como o drum and bass e o techno. Curtimos muito o som do Matroda e Marla", cita.

Reis das redes sociais, uma das novas músicas da dupla, a citada "Gone Too Long", feita em parceria com Bruno Martini e Joy Corporation e participação da atriz Agatha Moreira, atingiu um milhão de acessos com menos de duas semanas de lançamento. No Spotify, o single teve 114,6K de reproduções somente nas primeiras 24 horas.

Tanta evidência chamou a atenção da revista "Forbes", que listou os garotos como sendo uma das personalidades mais influentes - abaixo dos 30 anos - do Brasil. Da cena eletrônica, apenas Alok e Vintage Culture conseguiram tal feito.

"Muito louco essa questão de ser influente. Tivemos uma educação muito correta por parte dos nossos pais, sempre para o caminho do bem. Em relação a 'Forbes', foi uma surpresa. Acho que é o reconhecimento de um trabalho bem feito. É muita responsabilidade influenciar uma geração. Continuamos iguais, o que mudou é que agora muita gente está querendo ouvir o que temos a dizer", filosofa.

Ah, sim: ficou curioso para descobrir o porquê do nome Cat Dealers ("negociantes de gato", em tradução literal)? Pedrão dá a resposta sem pestanejar. "Minha mãe fazia um trabalho de recolher os gatos de rua, principalmente os machucados. O Rio de Janeiro, onde moramos, é cheio deles. Tentávamos sempre 'negociar' um lar para os bichos órfãos com alguns amigos. Nem sempre dava certo, claro. Agora, por exemplo, temos nove em casa. Quer um?", brinca.

SERVIÇO

O que é: "Outros 500: Wears Black". Com participação dos DJs Cat Dealers, MAZ, Dakid, Vanzi e Victor Kill.

Quando: sábado (1º), a partir das 23h, no Espaço Patrick Ribeiro (área de eventos do novo Aeroporto de Vitória, em Jardim Camburi).