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Stan Lee vai aparecer em cena de 'Vingadores: Ultimato'

Quadrinista morto em novembro fez pontas em filmes da Marvel

Publicado em 12 de Março de 2019 às 19:03

Publicado em 

12 mar 2019 às 19:03
Stan Lee, roteirista e editor da Marvel Comics, morreu aos 95 anos, em novembro Crédito: Divulgação
Stan Lee morreu em novembro do ano passado, aos 95 anos, mas ele deixou algumas surpresas reservadas aos fãs. Como de costume, o quadrinista sempre fazia uma breve aparição nos filmes do Marvel, e ele conseguiu gravar mais algumas delas antes de morrer. 
Quem divulgou a informação foi Kevin Feige, produtor e presidente da Marvel, em entrevista para o site americano Entertainment Tonigh. "Veremos. Nós filmamos algumas outras [aparições], mas estamos chegando na última delas", disse.
Uma das aparições de Lee será em "Vingadores: Ultimato", que deve ter estreia mundial no dia 26 de abril. Lee fez aparições em todos os 20 filmes da Marvel Studios antes de morrer.  Mesmo nos filmes do universo Marvel que não são do estúdio, como os Homem Aranha da Sony e os X-Men, Wolverine e Deadpool da Fox.
Uma outra possibilidade é que Lee apareça ainda em "Homem-Aranha: Longe de Casa", ainda sem data oficial de lançamento.
Já nos cinemas, o quadrinista também faz sua surpresa em "Capitã Marvel". (Alerta spoiler) Para quem não deseja saber a cena em que ele aparece, não leia a partir daqui. Lee é visto quando a capitã está procurando um alienígena no vagão de um trem.
Ela observa todos os passageiros até que para o olhar em um senhor lendo um roteiro. Lee a olha, e a capitã devolve um sorriso. A cena tinha um tom cômico, mas foi modificada após a morte de Lee, como forma de homenagem.

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