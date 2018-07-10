Spin-off de Game of Thrones começa a ser filmado em outubro

O spin-off de 'Game of Thrones' vai começar a ser filmado em Belfast, na Irlanda do Norte, no início de outubro Crédito: Reprodução de cena da série ENTITY_apos_ENTITYGame of ThronesENTITY_apos_ENTITY/HBO

A série spin-off baseada em Game of Thrones começará a ser filmada em outubro, na cidade Belfast, na Irlanda do Norte, segundo o site Deadline. A HBO havia dado o sinal verde para o projeto criado por Jane Goldman e George R. R. Martin entrar em produção em junho de 2018.

Ainda não se conhecem muitos detalhes ou os atores escalados para a produção, mas o roteiro escrito por Goldman, conhecida por seu trabalho em Kick-Ass e Kingsman, vai se passar milhares de anos antes de Game of Thrones. A premissa da série é mostrar os eventos do fim da Era dos Heróis, quando os povos ândalos de Essos invadem e colonizam o continente de Westeros, formando os sete reinos modernos.