Tecnologia

Sony lança game que aborda bullying e permite criar artes com controle

"Concrete Genie", que chega nesta terça-feira (8), é um jogo de ação e aventura que narra a jornada de Ash, um adolescente que escapa de seus problemas ao pintar paisagens e gênios pela cidade litorânea e abandonada de Denska

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 15:05 - Atualizado há 6 anos

Estúdio da Sony lança game que aborda bullying e permite criar artes com controle Crédito: Reprodução/Pixelopus

(FOLHAPRESS) - Um dos menores estúdios de desenvolvimento da Sony Interactive Entertainment, o Pixelopus, aposta na mistura de arte com o universo fantástico para lançar um jogo sobre bullying, um dos problemas enfrentados por crianças e adolescentes que mais preocupa os pais.

"Concrete Genie", que chega nesta terça-feira (8), é um jogo de ação e aventura que narra a jornada de Ash, um adolescente que escapa de seus problemas ao pintar paisagens e gênios pela cidade litorânea e abandonada de Denska.

Ao pintar, ele descobre que pode purificar as paredes poluídas da cidade, recriar todo o espaço e superar suas lutas pessoais. À medida que desbloqueia novas habilidades, o personagem vai dividindo sua vida com suas criações.

Os jogadores podem criar seus próprios desenhos de arte de rua escolhendo uma das páginas do caderno de desenho de Ash e usando a função de movimento do controle. No modo Free Paint, é possível usar os dois controles de movimento do PlayStationMove para criar as paisagens.

"Concrete Genie" é lançado exclusivamente para PlayStation 4, com dois modos para PlayStation VR.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta