Sommerfest começa nesta quinta. Confira a agenda cultural

A quinta-feira chegou com uma boa notícia para quem gosta de curtir as motanhas. A 29ª edição da Sommerfest - Festival da Imigração Alemã começa hoje, totalmente repaginada. A maior parte da programação será composta por atrações locais e regionais e será realizada durante o dia.
Além do festival, muitas festas e música ao vivo estão na agenda desta quinta-feira (25). Programe-se e aproveite.
FESTIVAL
Sommerfest
Abertura e show com a Banda Fritz Freunde. Às 19h30. Coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt. Centro, Domingos Martins. Aberto ao público.
MÚSICA AO VIVO
Lucas Coberlari
Pop rock. Às 21h. No Boteco Botequim. Rua Florália, 29, Cobilândia, Vila Velha. Couvert: R$ 5 (opcional). Informações: (27) 3075-3942.
Bangalô
Pop rock. Às 21h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.
Heraclitto
Voz e violão. Às 19h. BarZito e Bar do João. Quiosque 5, Praia de Camburi, Vitória. Couvert: R$ 7.
Carol & Priscila
Sertanejo. Às 18h30. Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3019-6336.
SambaRock
Samba rock. Às 20h30. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99904-5360.
Leonardo Norbim
MPB. Às 19h30. Jalapeño - Cocina y Cultura. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3029-4743.
BALADA
Fluente
Harry Party - A Vara que Rala. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuita (para os 100 primeiros); R$ 15.
Stone Pub
Flame Beach. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (para os 50 primeiros com roupa de praia); R$ 15 (até 23h); R$ 20.
Correria Music Bar
Forreggae do Correria Clandestino e Raízes Do Sertão (SP). Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita (até 22h30); R$ 10.
Wanted Pub
Quinta Ouro B-Day com Felipe Brava e Richard Viana. Às 21h. Rua Manoel Carneiro Gonçalves, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 12 (até 23h); R$ 20. Informações: (27) 3207-6561.
Vitrine Music Bar
Esbórnia Chic de Verão com SambAdm. Às 20h30. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 10 (dependendo da lotação); R$ 30 (couvert máximo).
Burlesqueria
Quinta na Varanda da Burlesqueria. Às 17h. Escadaria do Rosário, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 98127-4687.
Cenarium Lounge Bar
6ass. Às 23h. Rua Joaquim Lirio, 841, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (lista até 0h), R$ 30. Informações: (27) 3022-0052.
FESTA
What u Funk? 4ª Edição
Com shows de Gavi, Zé Maholics, Mokeka Crew, Alice Pedrosa e Hiância. Às 20h. Garagem Vitória. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 85, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99850-3469.
Quintaneja
Com apresentação da banda Sabor de Mel. Às 19h. Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, s/n, Ibes, Vila Velha. Entrada: R$ 8 (meia), R$ 15 (inteira). Informações: (27) 3229-2352.
Aurora Gordon & Baile de Verão
O Liverpub recebe hoje a festa Aurora Gordon & Baile de Verão. Aurora Gordon resgata o som produzido pelos artistas capixabas das décadas de 60 e 70, e DJs convidados levam o melhor do rock, MPB, tropicalismo, pop, soul, black music. Às 21h. Liverpub Vitória. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até às 22h); R$ 25 (após às 22h). Informações: (27) 99944-1204.
Brasilidade de Quinta
Para a edição do projeto Brasilidades de Quinta, a Casa de Bamba apresenta Manel Fogo, com um set recheado de soul, samba e MPB. A apresentação começa às 19h.
Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99663-2104.
SHOW
Som de Fogueira
O projeto Som de Fogueira faz sua última apresentação em Guarapari, com os convidados Brazil Dub e o anfitrião Marco Tulio (surf music), que se revezam no palco com uma grande diversidade musical. A partir das 20h. Siribeira Iate Clube. Rua Doutor Silva Melo, 2, Centro, Guarapari. Entrada gratuita.
Mano Walter
Um dos maiores artistas de forró do Brasil e dono de hits como Balada do Vaqueiro e Beba Mais, Mano Walter faz seu primeiro show em Vitória. Alemão do Forró também se apresenta. Às 21h. Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: de R$ 40 (pista/ meia/ 2º lote) a R$ 120 (Área VIP/ Inteira/ 2º lote). Informações: (27) 3224-3726.