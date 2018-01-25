QUAL É A BOA?

Sommerfest começa nesta quinta. Confira a agenda cultural

Além do festival, muitas festas e música ao vivo estão na agenda
Redação de A Gazeta

24 jan 2018 às 21:04

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 21:04

A quinta-feira chegou com uma boa notícia para quem gosta de curtir as motanhas. A 29ª edição da Sommerfest - Festival da Imigração Alemã começa hoje, totalmente repaginada. A maior parte da programação será composta por atrações locais e regionais e será realizada durante o dia. 
Além do festival, muitas festas e música ao vivo estão na agenda desta quinta-feira (25). Programe-se e aproveite.
FESTIVAL
Sommerfest
Abertura e show com a Banda Fritz Freunde. Às 19h30. Coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt. Centro, Domingos Martins. Aberto ao público.
Desfile da Sommerfest, em Domingos Martins Crédito: Divulgação/Prefeitura de Domingos Martins
MÚSICA AO VIVO
Lucas Coberlari
Pop rock. Às 21h. No Boteco Botequim. Rua Florália, 29, Cobilândia, Vila Velha. Couvert: R$ 5 (opcional). Informações: (27) 3075-3942.
Bangalô
Pop rock. Às 21h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.
Heraclitto
Voz e violão. Às 19h. BarZito e Bar do João. Quiosque 5, Praia de Camburi, Vitória. Couvert: R$ 7.
Carol & Priscila
Sertanejo. Às 18h30. Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3019-6336.
SambaRock
Samba rock. Às 20h30. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99904-5360.
Leonardo Norbim
MPB. Às 19h30. Jalapeño - Cocina y Cultura. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3029-4743.
BALADA
Fluente
Harry Party - A Vara que Rala. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuita (para os 100 primeiros); R$ 15.
Stone Pub
Flame Beach. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (para os 50 primeiros com roupa de praia); R$ 15 (até 23h); R$ 20.
Correria Music Bar
Forreggae do Correria Clandestino e Raízes Do Sertão (SP). Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita (até 22h30); R$ 10.
Wanted Pub
Quinta Ouro B-Day com Felipe Brava e Richard Viana. Às 21h. Rua Manoel Carneiro Gonçalves, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 12 (até 23h); R$ 20. Informações: (27) 3207-6561.
Vitrine Music Bar
Esbórnia Chic de Verão com SambAdm. Às 20h30. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 10 (dependendo da lotação); R$ 30 (couvert máximo).
Burlesqueria
Quinta na Varanda da Burlesqueria. Às 17h. Escadaria do Rosário, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 98127-4687.
Cenarium Lounge Bar
6ass. Às 23h. Rua Joaquim Lirio, 841, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (lista até 0h), R$ 30. Informações: (27) 3022-0052.
FESTA
What u Funk? 4ª Edição
Com shows de Gavi, Zé Maholics, Mokeka Crew, Alice Pedrosa e Hiância. Às 20h. Garagem Vitória. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 85, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99850-3469.
Quintaneja
Com apresentação da banda Sabor de Mel. Às 19h. Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, s/n, Ibes, Vila Velha. Entrada: R$ 8 (meia), R$ 15 (inteira). Informações: (27) 3229-2352.
Aurora Gordon & Baile de Verão
O Liverpub recebe hoje a festa Aurora Gordon & Baile de Verão. Aurora Gordon resgata o som produzido pelos artistas capixabas das décadas de 60 e 70, e DJs convidados levam o melhor do rock, MPB, tropicalismo, pop, soul, black music. Às 21h. Liverpub Vitória. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até às 22h); R$ 25 (após às 22h). Informações: (27) 99944-1204.
Brasilidade de Quinta
Para a edição do projeto Brasilidades de Quinta, a Casa de Bamba apresenta Manel Fogo, com um set recheado de soul, samba e MPB. A apresentação começa às 19h.
Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99663-2104.
SHOW
Som de Fogueira
O projeto Som de Fogueira faz sua última apresentação em Guarapari, com os convidados Brazil Dub e o anfitrião Marco Tulio (surf music), que se revezam no palco com uma grande diversidade musical. A partir das 20h. Siribeira Iate Clube. Rua Doutor Silva Melo, 2, Centro, Guarapari. Entrada gratuita.
Mano Walter
Um dos maiores artistas de forró do Brasil e dono de hits como Balada do Vaqueiro e Beba Mais, Mano Walter faz seu primeiro show em Vitória. Alemão do Forró também se apresenta. Às 21h. Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: de R$ 40 (pista/ meia/ 2º lote) a R$ 120 (Área VIP/ Inteira/ 2º lote). Informações: (27) 3224-3726.

