Som de Fogueira lança EP com direito a participações e show

Banda que nasceu na Rua da Lama estreia disco recheado de participações de músicos da nova cena que já passaram pelo projeto

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 16:03 - Atualizado há 6 anos

Criada em 2014, a banda Som de Fogueira se tornou conhecida pelo projeto que leva música autoral capixaba para a Rua da Lama às terças-feiras. Com a proposta de ser uma resistência cultural, a banda leva novos nomes da música capixaba para o tradicional point boêmio da Capital para se apresentar junto com eles em um palco na rua.

E é com alguns desses nomes que passaram (e passam) pelo projeto, que a banda lança seu segundo EP. Sucessor do “Até o Dia Raiar”, de 2018, “Quem Faltava Chegou” traz cinco faixas nunca antes gravadas, mas que já são em parte conhecidas pelo público da Rua da Lama.

O grupo formado por Diogo Cypriano, Marcos Bifão, Caio Metteoro, Vinícius Gigante e Aurenir Dias Java gravou as cinco faixas no Estúdio Funky Pirata com produção de Sebastian Duran e Gabriel Ruy. O trabalho surgiu com a ideia de sinalizar para o fiel público do projeto uma seriedade dos membros.

“Gravamos para selar o compromisso de ser uma banda. A gente ficou com uma dívida com o público de ter isso”, afirma Diogo Cypriano, lembrando ainda que a gravação teve apoio de uma vaquinha on-line.

A origem musical diversa dos componente, variando da MPB ao rock, do samba ao reggae, é refletida tanto nas músicas, quanto nos convidados especiais. O EP contou com participação dos músicos Flavio Marão, do Projeto Feijoada; Vinicius Caranguejo, do Forró Bem Ti Vi; Eliahu, do Lion Jump; Fernandes, da Banda Caixadá; e a banda Brazil Dub. Todos eles já se apresentaram no projeto às terças.

“Escolhemos um pouco por afinidade, quem comprava a briga do projeto. Não entramos numa fase de planejamento conceitual. É uma continuação da rua”. defende Diogo.

Agora, o grupo vai apresentar o resultado do trabalho ao vivo. A banda fará o show de lançamento oficial neste domingo (6) em festa no Rooftop da Praia.

SHOW DE LANÇAMENTO

Quando: Domingo, 6/10, às 17h.

Domingo, 6/10, às 17h. Onde: Rooftop da Praia. Rua Joaquim Lírio, 820/ cobertura, Praia do Canto, Vitória.

Rooftop da Praia. Rua Joaquim Lírio, 820/ cobertura, Praia do Canto, Vitória. Atrações: com shows de Guto, Samba Rei e lançamento do novo EP do Som de Fogueira.

com shows de Guto, Samba Rei e lançamento do novo EP do Som de Fogueira. Quanto: R$ 20 (lista/ após 20h); R$ 30 (sem lista/ após 20h).

