Home
>
Cultura
>
Som de Fogueira lança EP com direito a participações e show

Som de Fogueira lança EP com direito a participações e show

Banda que nasceu na Rua da Lama estreia disco recheado de participações de músicos da nova cena que já passaram pelo projeto

Vitor Vasconcelos

[email protected]

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 16:03

 - Atualizado há 6 anos

A banda Som de Fogueira lança seu segundo trabalho Crédito: Cypriano

Criada em 2014, a banda Som de Fogueira se tornou conhecida pelo projeto que leva música autoral capixaba para a Rua da Lama às terças-feiras. Com a proposta de ser uma resistência cultural, a banda leva novos nomes da música capixaba para o tradicional point boêmio da Capital para se apresentar junto com eles em um palco na rua.

Recomendado para você

Evento acontece entre os dias 14 e 16 de agosto de 2026, no Parque da Prainha, em Vila Velha; saiba mais detalhes

Zeca Pagodinho é atração confirmada do festival Movimento Cidade 2026

De churrascarias brasileiras a vilas tradicionais, a capital sul-coreana revela diferentes experiências em cada região

Roteiro de Seul: veja o que fazer em locais famosos da cidade

Cinco vendedores cheios de carisma e bom atendimento disputam a preferência do público; votação segue aberta até 22 de dezembro

Conheça os finalistas e vote no "Vendedor de Praia Mais Gente Boa da Grande Vitória"

E é com alguns desses nomes que passaram (e passam) pelo projeto, que a banda lança seu segundo EP. Sucessor do “Até o Dia Raiar”, de 2018, “Quem Faltava Chegou” traz cinco faixas nunca antes gravadas, mas que já são em parte conhecidas pelo público da Rua da Lama.

O grupo formado por Diogo Cypriano, Marcos Bifão, Caio Metteoro, Vinícius Gigante e Aurenir Dias Java gravou as cinco faixas no Estúdio Funky Pirata com produção de Sebastian Duran e Gabriel Ruy. O trabalho surgiu com a ideia de sinalizar para o fiel público do projeto uma seriedade dos membros.

“Gravamos para selar o compromisso de ser uma banda. A gente ficou com uma dívida com o público de ter isso”, afirma Diogo Cypriano, lembrando ainda que a gravação teve apoio de uma vaquinha on-line.

Leia mais

Transe, Celine Dion e Duda Beat nos lançamentos da semana #9

Imagem - Outlet cresce e promove shows no Pavilhão de Carapina, na Serra

Outlet cresce e promove shows no Pavilhão de Carapina, na Serra

A origem musical diversa dos componente, variando da MPB ao rock, do samba ao reggae, é refletida tanto nas músicas, quanto nos convidados especiais. O EP contou com participação dos músicos Flavio Marão, do Projeto Feijoada; Vinicius Caranguejo, do Forró Bem Ti Vi; Eliahu, do Lion Jump; Fernandes, da Banda Caixadá; e a banda Brazil Dub. Todos eles já se apresentaram no projeto às terças.

“Escolhemos um pouco por afinidade, quem comprava a briga do projeto. Não entramos numa fase de planejamento conceitual. É uma continuação da rua”. defende Diogo.

OUÇA O DISCO

Agora, o grupo vai apresentar o resultado do trabalho ao vivo. A banda fará o show de lançamento oficial neste domingo (6) em festa no Rooftop da Praia

SHOW DE LANÇAMENTO

  • Quando: Domingo, 6/10, às 17h.
  • Onde: Rooftop da Praia. Rua Joaquim Lírio, 820/ cobertura, Praia do Canto, Vitória.
  • Atrações: com shows de Guto, Samba Rei e lançamento do novo EP do Som de Fogueira.
  • Quanto: R$ 20 (lista/ após 20h); R$ 30 (sem lista/ após 20h).

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Capixaba

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais