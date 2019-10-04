Publicado em 4 de outubro de 2019 às 16:03
- Atualizado há 6 anos
Criada em 2014, a banda Som de Fogueira se tornou conhecida pelo projeto que leva música autoral capixaba para a Rua da Lama às terças-feiras. Com a proposta de ser uma resistência cultural, a banda leva novos nomes da música capixaba para o tradicional point boêmio da Capital para se apresentar junto com eles em um palco na rua.
E é com alguns desses nomes que passaram (e passam) pelo projeto, que a banda lança seu segundo EP. Sucessor do “Até o Dia Raiar”, de 2018, “Quem Faltava Chegou” traz cinco faixas nunca antes gravadas, mas que já são em parte conhecidas pelo público da Rua da Lama.
O grupo formado por Diogo Cypriano, Marcos Bifão, Caio Metteoro, Vinícius Gigante e Aurenir Dias Java gravou as cinco faixas no Estúdio Funky Pirata com produção de Sebastian Duran e Gabriel Ruy. O trabalho surgiu com a ideia de sinalizar para o fiel público do projeto uma seriedade dos membros.
“Gravamos para selar o compromisso de ser uma banda. A gente ficou com uma dívida com o público de ter isso”, afirma Diogo Cypriano, lembrando ainda que a gravação teve apoio de uma vaquinha on-line.
A origem musical diversa dos componente, variando da MPB ao rock, do samba ao reggae, é refletida tanto nas músicas, quanto nos convidados especiais. O EP contou com participação dos músicos Flavio Marão, do Projeto Feijoada; Vinicius Caranguejo, do Forró Bem Ti Vi; Eliahu, do Lion Jump; Fernandes, da Banda Caixadá; e a banda Brazil Dub. Todos eles já se apresentaram no projeto às terças.
“Escolhemos um pouco por afinidade, quem comprava a briga do projeto. Não entramos numa fase de planejamento conceitual. É uma continuação da rua”. defende Diogo.
Agora, o grupo vai apresentar o resultado do trabalho ao vivo. A banda fará o show de lançamento oficial neste domingo (6) em festa no Rooftop da Praia.
