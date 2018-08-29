Solveris abre a temporada do 'Divirta-se Live Sessions'

O quarteto capixaba Solveris é a primeira atração a se apresentar no Divirta-se Live Sessions, programa de música que estreia hoje no Facebook do Gazeta Online, às 20h. Serão cinco episódios com cinco nomes da cena musical do Espírito Santo em apresentações exclusivas, gravadas no parque gráfico da Rede Gazeta.

Os episódios vão ao ar às quartas-feiras com apresentação de Rafael Braz, editor do C2, e direção de Antonio Cesar Martins. O programa multiplataforma faz parte do movimento Somos Capixabas, parte da comemoração dos 90 anos da Rede Gazeta.

SOLVERIS

A banda de Vila Velha formada Dok, Magro, Morena e Leozi canta três músicas autorais acompanhada do DJ Jone BL: Cherry Blossom, Até o Jantar e Jovens de Ouro. O quarteto lançou o disco Vida Clássica no início do ano e tem conseguido destaque no cenário nacional.

Ficamos felizes pra caramba com o convite. Gostei bastante da estrutura do programa. Fiquei um pouco surpreso de ter o rap abrindo o programa, o que não é muito comum, diz Magro.

É uma galera nova, com identidade musical e que sabe trabalhar bem a internet pra divulgar um som autoral, elogia Braz, que fez a seleção das bandas ao lado de Antonio Cesar.

Depois do lançamento do primeiro álbum, o Solveris ganhou ainda mais notoriedade e chegou tocar no tradicional Circo Voador, no Rio de Janeiro. Mudou muita coisa desde o lançamento do Vida Clássica. A gente estava se preparando desde o ano passado para esse momento. O lançamento foi um passo grande, conta Magro.

Além do grupo de rap, Sunrise Blues Band, Gavi, Cainã e a Vizinhança do Espelho e Amanita Flying Machine são as outras atrações que participam desta primeira temporada do Divirta-se Live Sessions.

Acho extremamente necessário ter esse espaço para música autoral capixaba em um portal grande como o Gazeta Online. Tem muita gente fazendo música boa aqui no Estado. Antes de fazer música, eu conheci a cena musical daqui na rua. Era difícil ter um conteúdo com música capixaba na internet. É legal abrir espaço para galera, e não só do hip hop. É um incentivo para quem está começando, opina Magro.