Solange Almeida quer clima de 'churrasco em família' em show no ES

Solange Almeida Crédito: Reprodução/Instagram @solalmeidaa

A cantora Solange Almeida é uma das estrelas que vai agitar o time de artistas brasileiro que foi escalado para a primeira edição do Festival Open Grill, que acontece no próximo dia 19 de maio, no Parque de Exposições de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Filantrópico, o evento terá 10h de duração com chope e churrasco liberados, além de outras atrações como Wanessa Camargo, Gusttavo Lima, Maiara & Maraisa e o projeto eletrônico Vintage Culture.

O dinheiro arrecadado com o festival vai ser a fonte de renda da Associação Vidas. Com isso, vai garantir a manutenção das obras de reforma, ampliação e modernização dos hospitais Rio Doce, em Linhares, e São Camilo, em Aracruz.

Em entrevista exclusiva ao Gazeta Online , Solange Almeida quer colocar o capixaba para dançar ao som da nova "Tá Pronta Pra Rebolar" e promete um quê de "família" durante o show. Ela até relata que, em outro evento solidário, ela foi para a área do churrasco com o público e garante: "Esse ano não vai ser diferente".

GAZETA ONLINE: O evento promete dar um ar de "churrasco em família". Como será a sua apresentação pensando nesse ponto de vista? Muda alguma coisa?

SOLANGE ALMEIDA: Muda a rotina de uma apresentação normal. O show acaba sendo mais intimista, como se fosse um churrasco em família, assim como foi na edição do Leilão Solidário do ano passado. Eu desci para a área dos churrascos, provei de tudo. Esse ano não vai ser diferente.

GOL: Você tem detalhes de como será o palco... Músicas...? Tem alguma canção, inclusive, que você acha que vai ter mais a cara do público?



Time de artistas nacionais faz show para ajudar hospitais do ES LEIA TAMBÉM SA: Vou colocar a mulherada para dançar a nossa nova música: Tá Pronta Pra Rebolar, que fala da mulher dona de si, que sai pra balada e não tá nem ai se o parceiro reclama da roupa. Vai dar o que falar! Vou colocar a mulherada para dançar a nossa nova música: Tá Pronta Pra Rebolar, que fala da mulher dona de si, que sai pra balada e não tá nem ai se o parceiro reclama da roupa. Vai dar o que falar!

GOL: Qual é a que você acha que, nesse momento da sua carreira, mais está bombando? E tem algum hit seu que você acha que vai ser sensação nos próximos meses?

SA: Tem a musica Se é Pra Gente Ficar, com a participação de Wesley Safadão, e "Sinceramente", que é a nossa atual música de trabalho com participação de Gusttavo Lima, ela está tocando em todas as rádios do Brasil.

GOL: Pensando nesses próximos meses: tem trabalho novo vindo por aí? Alguma coisa que possa adiantar sobre ele?

SA: Acabamos de gravar um DVD com uma releitura dos maiores sucessos da minha carreira. Gravamos no alto de uma serra, com vista panorâmica. Idealizei esse trabalho em homenagem aos meus fãs e também para apresentar a minha história a essa nova geração que está chegando.

GOL: Já não é a primeira vez que vem ao Espírito Santo: o que mais te chama a atenção do público daqui?

SA: O Espirito Santo me recebe de uma forma ímpar há muito tempo. Amo cantar na região, amo sua gente, a culinária, a forma calorosa como me recebe. É um Estado que eu moraria sem problema algum.

GOL: Quem for à sua apresentação pode esperar pelo que?

SA: Muita música boa. A gente canta de tudo, desde forró a musica eletrônica. Um dos melhores momentos do show é quando a gente faz o bloco das antigas, cantando os sucessos que marcaram minha carreira.

SERVIÇO

Festival Open Grill

Onde: Parque de Exposições de Linhares (Novo Horizonte, Linhares)

Quando: 19 de maio (sábado)

Quanto: Pista Premium 1º Lote R$ 200,00; 2º Lote R$ 220,00; 3º Lote R$ 240,00; 4º Lote R$ 260,00; 5º Lote R$ 280,00; 6º Lote R$ 300,00 e Camarote Front Stage Lote Único - R$ 500,00; (Pontos de venda: Kely Modas (Linhares, Aracruz e Shopping Vitória), Hot Line (São Mateus e Linhares), Supermercado Oriundi (Aracruz), Associação Vidas (Aracruz), Banca do Briel (Colatina) e Blueticket)

Mais informações: (27) 3302-7565

Classificação: livre (desde que acompanhado dos pais ou responsáveis)