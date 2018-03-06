'Sob Pressão' traz problemas piores na segunda temporada

Julio Andrade e Marjorie Estiano como Evandro e Carolina Crédito: Mauricio Fidalgo / Globo

De um lado, a urgência. De outro, a falta de recursos. No meio, uma equipe médica dedicada a superar qualquer obstáculo para manter seus pacientes vivos. O cenário é o mesmo e o desejo em salvar vidas também. Mas na segunda temporada de "Sob Pressão", cujas gravações começaram esta semana, o inimigo está mais próximo.

A corrupção chega sorrateiramente ao hospital e logo toma conta do ambiente, transformando a vida de todos que estão por ali. A corrupção será a trilha principal da temporada. Queremos mostrar na prática como ela pode matar as pessoas dentro de um hospital público, revela Lucas Paraizo, que fez parte da equipe de roteiristas da primeira temporada e agora assina a redação final da série.

Para o diretor Andrucha Waddington, a nova temporada se aprofunda ainda mais nas questões sociais. Sob Pressão tem a qualidade de tocar em questões importantes para o debate da sociedade e trazer à tona situações que espantosamente se tornaram naturais em hospitais públicos, como a corrupção, por exemplo, avisa.

A narrativa da série ganhou notoriedade internacional logo na primeira temporada. Exibida em festivais como Berlinale (Berlim) e TIFF (Toronto), Sob Pressão ganhou quatro prêmios no 31st Festival International de Programmes Audivisuels, realizado em janeiro deste ano em Biarritz: melhor série; melhor interpretação feminina e masculina (para Marjorie Estiano e Julio Andrade, respectivamente); e melhor roteiro. A série já foi licenciada para Portugal e os Emirados Árabes Unidos.

Sob Pressão: Julio Andrade com o diretor Andrucha Waddington e equipe de produção Crédito: Mauricio Fidalgo / Globo

Entre as novidades da temporada está a entrada de três personagens. Renata, vivida por Fernanda Torres, é uma mulher ambiciosa que chega ao hospital para ocupar o lugar de Samuel (Stepan Nercessian). Humberto Carrão interpreta o arrogante Henrique, cirurgião ortopedista que passa a integrar a equipe médica. E Julia Shimura é a dedicada enfermeira Keiko. Os três se juntam ao elenco da primeira temporada que tem Julio Andrade, Marjorie Estiano, Stepan Nercessian, Bruno Garcia, Tatsu Carvalho, Orã Figueiredo, Pablo Sanabio, Heloisa Jorge, Josie Antelo e Alexandre David.

Sob Pressão: Bastidor de cena com Julio Andrade e Stepan Nercessian, Dr. Evandro e Dr. Samuel Crédito: Mauricio Fidalgo / Globo

Assim como na temporada anterior, uma parte desativada do Hospital Nossa Senhora das Dores, em Cascadura, zona norte do Rio de Janeiro, serve como locação do hospital fictício da série. Nos corredores, os dramas dos pacientes são inspirados em histórias reais e passam por temas como overdose de drogas, violência contra ciclistas, adoção, gênero, obesidade, entre outros. A vida pessoal dos médicos também continua em destaque na história. Carolina (Marjorie Estiano) e Evandro (Julio Andrade), por exemplo, estão mais próximos do que nunca, mas os acontecimentos no trabalho voltam a assombrar o casal.