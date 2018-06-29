Skank realiza show interativo e saudosista em Vila Velha

Skank canta sucessos dos três primeiros álbuns em show em Vila Velha Crédito: Divulgação

Sempre tem uma música ou outra que não conseguimos tirar da cabeça. Os fãs da banda Skank não conseguem tirar os três primeiros álbuns do grupo da memória. Por isso, eles voltam a Vila Velha nesta sexta-feira (29) para apresentarem os sucessos que marcaram o início da carreira. Cada uma das canções fez sucesso em uma determinada época, mas a ideia do "Os Três Primeiros", como está sendo chamado o projeto, também é deixar o público pedir músicas ao longo da apresentação.

O repertório do show passeia entre as músicas mais representativas da banda, como "Tanto", "Jackie Tequila", "Partida de Futebol", "Garota Nacional", "Tão Seu", "Pacato Cidadão", "Let Me Try Again", "Baixada News", "Sem Terra", Eu Disse a Ela" e "Te Ver".

O tecladista do Skank, Henrique Portugal, destaca que é justamente isso que deixa a apresentação mais descontraída. "Acaba sendo um show interativo, para cantar do início ao fim", promete.

Gazeta Online, ele destaca que os três primeiros álbuns da banda realmente foram feitos com um carinho especial. No entanto, perceberam até novos fãs tendo uma empatia extra com essas produções, especificamente. Em entrevista ao, ele destaca que os três primeiros álbuns da banda realmente foram feitos com um carinho especial. No entanto, perceberam até novos fãs tendo uma empatia extra com essas produções, especificamente.

"Percebíamos que tinha uma garotada que gostava do nosso trabalho, mas não conhecia nossa história. Mas também tinham fãs novos que conheciam tudo desde o início, mas sentiam falta de escutar, ao vivo, canções dos primeiros discos", relata.

Amamos o Espirito Santo, que é a praia dos mineiros... O capixaba conhece as nossas músicas desde o inicio da banda, inclusive Vitória foi a primeira capital que tocamos depois de Belo Horizonte. O publico daí são antigos companheiros, nos damos muito bem... Eles podem esperar um show interativo, com muita música para cantar ao pé da letra Henrique Portugal, tecladista do Skank

Com décadas de carreira, Henrique também frisa que a banda considera a tecnologia uma via de mão dupla, mas considera que a internet ajudou a relação do Skank com os fãs, por exemplo. "A ideia de realizar a turnê 'Os Três Primeiros' veio após percebemos que nossos fãs comentavam muito pedindo que tocássemos músicas dos três primeiros álbuns. Foi graças às redes sociais que pudemos perceber essa vontade", justifica.

DISCOS

O primeiro disco da banda foi lançado em 1992, de forma independente. Já no início de 93, depois de um contrato assinado com a Sony, Skank remixou o álbum e conseguiu vender 250 mil cópias. "Calango", lançado em 1994, é o álbum em que o grupo colecionou 1,2 milhões de cópias vendidas e "Samba Poconé" alcançou o título de mais vendido da carreira - além de ter recebido um lançamento no exterior. Esses são os três CDs que são apresentados durante o show.

SERVIÇO

Skank: "Os Três Primeiros"

Onde: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)

Quando: 29 de junho (sexta-feira), às 21h30 (abertura dos portões)

Ingressos: R$ 140 (pista, inteira); R$ 200 (área vip, inteira); R$ 600 (mesa para quatro pessoas) - Vendas pelo Tudus.com.br. Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto na Pista ou Área VIP e 10% de desconto na mesa. O desconto é válido somente para as compras realizadas no site www.tudus.com.br e incide sobre o valor inteiro do lote vigente, não cumulativo e limitado a 2 ingressos, que devem ser adquiridos em uma única compra. Os valores não incluem taxa de conveniência. A apresentação do cartão do Clube, junto a um documento com foto, é obrigatória na entrada do evento. R$ 140 (pista, inteira); R$ 200 (área vip, inteira); R$ 600 (mesa para quatro pessoas) - Vendas peloAssinantes de A GAZETA têm 50% de desconto na Pista ou Área VIP e 10% de desconto na mesa. O desconto é válido somente para as compras realizadas no site www.tudus.com.br e incide sobre o valor inteiro do lote vigente, não cumulativo e limitado a 2 ingressos, que devem ser adquiridos em uma única compra. Os valores não incluem taxa de conveniência. A apresentação do cartão do Clube, junto a um documento com foto, é obrigatória na entrada do evento.

Classificação: 16 anos