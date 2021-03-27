Ruínas da igreja de São José do Queimado, em Serra Sede Crédito: Luciney Araújo

Your browser does not support the audio element. Sítio histórico de Queimado, na Serra, receberá reforma urbanística

Em 2019, pela primeira vez em mais de 171 anos, desde que foi construída, a Igreja de Queimado, em São José do Queimado, na Serra, passou pela sua primeira reforma. Até então, as paredes do local não tinham recebido nem sequer uma demão de tinta e o trabalho foi árduo para repor as ruínas do sítio histórico. Agora, sinalização, iluminação e até as placas turísticas precisam ser instaladas no local, além de outras melhorias no entorno, como nas estradas, também serão feitos.

A expectativa é de que essas novas obras façam as estradas que chegam até a igreja ficarem mais acessíveis para carros e outros veículos, como motos e bicicletas, além de aumentar a segurança com iluminação em toda a extensão e entorno da igreja e sinalização turística para os que não conhecem o local.

Segundo o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), ainda não há um prazo para isso já que o projeto ainda está sendo elaborado. “A gente espera que dentro de 60 dias já esteja com esse projeto em andamento. E depois de iniciadas as obras, que não têm prazo para começar, a previsão de encerrar os trabalhos é de 180 dias após o início”, destaca, à Gazeta.

De acordo com o atual chefe do Executivo municipal, que herdou a obra da gestão do prefeito passado, Audifax Barcelos (Rede), a segunda fase da reforma e revitalização também será entregue a uma empresa do terceiro setor, como aconteceu com a primeira etapa.

“Está faltando sinalização na estrada, iluminação no local propriamente dito, recuperação da estrada para se chegar até lá, porque os acessos, que a gente chama de acessos de conquista, estão todos ruins... E todo esse processo, inclusive de sinalização turística, precisa ser realizado”, pondera Vidigal.

Na ocasião, em março do ano passado, quem assinou e entregou o projeto de recuperação das chamadas ruínas de Queimado foi o Instituto Modus Vivendi, representado pela figura de sua presidente, a empresária Erika Kunkel Verejão.

À época, Erika destacou que “a recuperação daquele sítio histórico é muito mais do que só o monumento”. “Há uma história por trás e os elementos preservados lá, como a escada, as paredes, parte do piso, mostram o cuidado com que o trabalho foi feito. Dado o tempo que o local ficou sem manutenção, literalmente em ruínas, foi um dos processos mais difíceis de serem executados”, disse, à reportagem.

Ruínas da igreja de São José do Queimado, em Serra Sede

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