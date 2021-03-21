Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Kondzilla na área!

Capixaba MC Zangão grava clipe com produtor de Kevinho e MC Fioti

MC Zangão, de Vila Velha, foi produzido pela Kondzilla em seu single "Sigo Invicto", já disponível nas plataformas digitais. Outros dois clipes ainda serão lançados pelo capixaba com o mesmo selo

Publicado em 21 de Março de 2021 às 15:00

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

21 mar 2021 às 15:00
O funkeiro MC Zangão
O funkeiro MC Zangão Crédito: Reprodução/YouTube Kondzilla
Quando começou a cantar, em 2012, MC Zangão sonhava em um dia ser produzido por um grande empresário, ter vários diretores atuando em um clipe e gravar ao lado de outros grandes nomes do funk. Eis que no início deste mês, ele teve o primeiro de três clipes que serão lançados em parceria com a Kondzilla, principal selo do gênero atualmente no Brasil. Kevinho, MC Mirella e MC Fioti são alguns dos artistas que, hoje, fazem parte casting da marca, o que para o capixaba é um orgulho.
"Quando comecei até meus pais ficaram meio assim, porque somos de família evangélica e o funk sempre sofre preconceito. Mas nunca desisti e sempre tive sonhos. E acho que o faltava, para mim, era um clipe assim, de peso. Teve aquela emoção na hora da filmagem”, fala ele, que gravou no Guarujá, em São Paulo, onde também serão filmados os próximos dois vídeos.
“Mas tenho projetos de trazer essa produção toda para o Espírito Santo”, completa ele, que nasceu e mora em Vila Velha. Sobre os dois próximos clipes, Zangão diz que estão em produção e serão, também, filmados em São Paulo. No entanto, ainda não há data para que sejam lançados.
"Ainda não cheguei onde quero chegar. Mas aprendi que tudo depende da gente mesmo para alcançar um objetivo, alcançar um sonho "
MC Zangão - Funkeiro
A música, “Sigo Invicto”, fala justamente dessa trajetória difícil pela qual o próprio cantor passou até hoje, com 24 anos de idade. Parte da letra inclusive narra em detalhes situações pelas que ele passou para conseguir começar a fazer carreira na música. “Minha inspiração fui eu mesmo, minha trajetória mesmo”, reitera ele, que compôs o hit há cerca de quatro meses.
Do clipe, também participa o Palladynus DJ, que mixa os versos autorais que falam: “Deus abençoou/ olha onde o Zangão chegou/ virou motivo de orgulho pros pais/ fé e humildade está sempre em primeiro lugar” e “Xô’ pra inveja e tchau pros recalcados/ ganhei meu espaço e ‘tô’ seguindo intacto/ de vez em quando eu lembro do meu passado/ e tu desacreditou desde do meu princípio”.
E mesmo com a pandemia, o MC diz que já consegue ver bons frutos rendendo do trabalho especial. Segundo ele, a quarentena impede a divulgação presencial dos hits, que pode ser a ação mais eficaz para quem quer fazer fama no meio artístico, mas por isso a internet está tendo “peso 2” na distribuição da música.

Veja Também

Projeto arrecada instrumentos musicais para oficinas em bairros periféricos

Capixabas se unem a Fagner e mais famosos em clipe para exaltar a solidariedade

Capixaba faz sucesso nos EUA com streaming que traz conteúdo produzido para brasileiros

“Postei vídeo dos bastidores, que até viralizou no Instagram, e estou acompanhando os comentários e mensagens, que têm sido muito positivos sobre o que a gente está fazendo. Chorei na gravação, de emoção mesmo... Quando eu entendi que estava lá, que estava chegando lá, onde estava o meu sonho... É surreal”, opina.
E continua: “O resultado mesmo a gente vai ver mais para frente. Ele vai vir com o tempo. Porque a pandemia está atrapalhando muito a vida do artista”. E finaliza: “Mas precisamos, sim, nos cuidar e tudo vai vir no tempo certo. O clipe já é o start. E o resultado que já temos, está mais que bom, está maravilhoso”.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba celebridades Cultura espírito santo Famosos Música youtube
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Macucos é a principal atração do Festival Agita no dia 19 de abril, no shopping Mestre Álvaro.
Festival às margens da lagoa Juparanã, em Linhares, terá shows de Macucos e Casaca
Imagem de destaque
Meningite: conheça os principais sinais da doença em crianças
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Guns N' Roses posta vídeo em Cariacica e agradece pela parceria do público capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados