Capixaba faz sucesso nos EUA com streaming que traz conteúdo produzido para brasileiros

Cachoeirense, Elton Davel mora em Boston e criou projetos digitais para mobilizar influenciadores brasileiros nos Estados Unidos Crédito: Arquivo pessoal/Elton Davel

Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, criado em Linhares e empreendedor em Boston, nos Estados Unidos. Pode parecer clichê, mas Elton Davel é a verdadeira personificação da palavra "cidadão do mundo".

Morando da "Terra de Tio Sam" desde 2017, o realizador capixaba, de 33 anos, lançou, no final de 2020, o NATV, primeiro serviço de streaming com conteúdo originalmente produzido para brasileiros nos Estados Unidos.

A programação, totalmente gratuita, conta com programas apresentados pelo ator Hugo Bonemer e pelas influenciadoras digitais brasileiras que vivem na América, Rivia Leal e Andrea Caroba, além de uma atração comandada pelo próprio Davel, chamada "Bate Volta", onde o rapaz nos leva a conhecer pontos turísticos dos EUA, fazendo visitas a locações de filmes e séries.

Em um episódio, Elton visita as praias de Massachusetts, muitas integraram os cenários do clássico "Tubarão" (1975), de Steven Spielberg, considerado o primeiro blockbuster de Hollywood.

Em seu programa, Elton Davel visitou a praia que fez parte da locação do clássico "Tubarão", de Steven Spielberg Crédito: Reprodução/NATV

"A ideia foi construir uma plataforma de streaming com o intuito de ser mais uma forma de entretenimento e de conteúdo de qualidade, especialmente para as pessoas isoladas socialmente por conta da pandemia da Covid-19", garantiu o capixaba, em descontraído bate-papo com o "Divirta-se".

"Estamos na fase um do projeto. Por agora, contamos com programas com vídeos mais comuns, de produção rápida e linguagem fácil. A ideia inicial era produzir para a imensa comunidade brasileira que mora nos Estados Unidos, mas a internet é universal", pontua.

"O feedback tem sido bastante positivo. Contamos com acessos de brasileiros que moram em Portugal, na Inglaterra e na França, além de pessoas do nosso país, claro", responde, completando que o serviço conta com quase dois mil assinantes.

Com o sucesso da plataforma, Elton trabalha em novidades para aumentar o catálogo de produções exclusivas. "Queremos atrair também programas documentais que foquem no empreendedorismo. Já contamos com um filme em longa-metragem, 'A Onda Viva'(de José Augusto Muleta e Rapahel Gasparini), e estamos recebendo projetos de pessoas interessadas em produzir conteúdo digital. Além disso, devemos lançar o aplicativo para Android e iOS ainda nesse primeiro semestre. Os apps facilitarão ainda mais o acesso do público", comemora.

NA ESTRADA

Elton entrou em três faculdades (Administração, Marketing e Publicidade), mas decidiu não terminar nenhuma delas. Partir para a prática, sempre foi o seu objetivo.

"Trabalhei um tempo na TV Gazeta Norte (filiada a Rede Gazeta) e também em uma agência de publicidade em Linhares. Em 2016, fazia a campanha de um político e recebi o convite de uma amiga para passar um tempo nos Estados Unidos, cursando inglês. Topei a aventura na mesma hora", relembra, dizendo que começou a fazer trabalhos de vídeos e de fotografias com brasileiros que moravam em Massachusetts.

Com isso, os contatos profissionais só foram aumentando. Afinal, são cerca de 350 mil pessoas de nosso país morando neste estado norte-americano, um dos mais ricos e industrializados da nação ianque.

Um rolé pela Broadway: capixaba Elton Davel mora nos Estados Unidos desde 2017 Crédito: Arquivo pessoal/Elton Davel

"Em 2019, resolvi promover o Cre8 Experience, um evento que servia para conectar influenciadores e criadores de conteúdo brasileiros que se destacam nos Estados Unidos e também em vários países, incluindo o nosso. Atualmente, muitos designers, blogueiros e influenciadores optam por vir morar aqui. Boston é considerado um dos maiores centros de inovação independente do mundo e conseguimos fechar um apoio para fazermos o evento no District Hall, um centro de convenção voltado para inovação", orgulha-se, dizendo que, por conta da pandemia, o Cre8 Experience foi totalmente virtual em 2020.

"As palestras foram voltadas para a necessidade de preservação do meio ambiente. Contamos com mais de dez mil acessos. Para 2021, se a crise sanitária der uma trégua, queremos fazer o evento em Nova York, tendo como tema as relações interpessoais em tempos de internet. Esperamos que as fronteiras possam estar abertas para que os brasileiros consigam viajar para os Estados Unidos. Só assim, poderemos trazer palestrantes e turistas."

REALIDADE

Após acompanhar de perto o surto de Covid-19 nos Estados Unidos, Elton Davel afirma que a situação no país, em relação à pandemia, está mais tranquila, avançando a passos largos para a normalidade.

"Aqui, o isolamento social e as normas de prevenção são levadas a sério. Não existe sair de casa sem máscara, claro, mas, gradualmente, as atividades estão retornando, à medida que o número de mortes e de infectados vão diminuindo", avalia, dizendo que shows, grandes eventos e teatros continuam fechados.

Elton Davel, realizador capixaba Crédito: Arquivo pessoal/Elton Davel

"Os cinemas estão começando a abrir e o comércio está ativo. A vacinação está avançando bem mais rápido que no Brasil. Todos os idosos e profissionais de saúde já foram imunizados. Agora, o governo está vacinando pessoas que trabalham diretamente com o público. Até junho, no começo do verão e com o aquecimento das atividades comerciais, Massachusetts espera já ter vacinado toda a população", acredita.

Mesmo com a pandemia, Davel já tem um novo trabalho em mente. O capixaba pretende lançar um curso de autorretrato, para auxiliar no trabalho de influenciadores, blogueiros e pessoas que atuam na internet.