Sinfônica do ES apresenta a Sinfonia n. 4, de Gustav Mahler, em Vitória

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) Crédito: Oses/Divulgação

Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses), sob a regência do Maestro Adjunto, Leonardo David, dá prosseguimento à sua temporada 2018 com mais duas apresentações, dentro das séries Pré-estreia e Concertos Sinfônicos. Os concertos serão realizados na quarta (28) e quinta-feira (29), às 20h, no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro da Capital.

Os ingressos, já disponíveis para venda, são a preços populares: R$ 10,00 a inteira e R$ 5,00 a meia. O programa será aberto por uma obra do compositor francês Saint-Saëns, Introdução e Rondò Caprichoso, escrita em 1863 e dedicada ao célebre violinista espanhol Pablo de Sarasate. Na sequência, a Oses apresentará, pela segunda vez, a Sinfonia n.º 4, do compositor austríaco Gustav Mahler.

O solo do violino ficará a cargo da solista Gabriela Queiroz, que iniciou seus estudos de violino aos quatro anos em João Pessoa, na Paraíba, sob orientação do professor Ademar Rocha. A intrumentista participou de diversos festivais e cursos nacionais e internacionais entre os quais se destacam o Margess International (Zuoz Suíça/2005) e o Keshet Eilon Violin Mastercourse (Israel/2010e2013), onde pôde participar de Master Classes com renomados violinistas como Chaim Taub, Ida Handel, Ivry Gitlis, Shlomo Mintz, Hagai Shaham, Vadim Gluzman, Gilles Apap dentre outros. Em 2011 participou de Master Classe com o violinista Pinchas Zukerman, em São Paulo.

Serviço:

Concerto da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo

Quando: quarta (28) e quinta-feira (29)1

Horário: 20h

Onde: Teatro Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, Centro, Vitória

Ingressos: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia). Os ingressos podem ser adquiridos com antecedência na bilheteria do Teatro