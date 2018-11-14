Sinav reúne grandes nomes das artes visuais com programação gratuita

Uma oportunidade única para os amantes e profissionais da ilustração. Vitória recebe esta semana a terceira edição do Seminário de Ilustração e Narrativas Visuais, que reúne grandes nomes do mercado nacional para palestras, oficinas e avaliação de portfólio no Centro Cultural Sesc Glória entre os dias 16 e 18 de novembro.

Nesta edição, o grande homenageado é José Antônio Nunes de Couto, o Janc, nome conhecido da ilustração capixaba. Chargista e ilustrador, trabalhou na redação do jornal A GAZETA entre as décadas de 1960 e 90. Janc é quem abre o evento em uma mesa redonda ao lado de Amarildo e Arabson, dois atuais ilustradores de A GAZETA.

MERCADO

Entre os convidados de fora do Espírito Santo está Hiro Kawahara, ilustrador e diretor de arte de São Paulo. Hiro começou a desenhar ainda criança e nunca mais parou. Focado no mercado publicitário, é ele quem assina as famosas toalhinhas de bandeja do McDonalds há 26 anos.

Contratado como diretor de arte de uma agência de publicidade em 1994, ele fazia campanhas de produtos e lançamentos da rede. Algum tempo depois sugeriu uma nova abordagem para as lâminas de bandeja, que eram utilizadas apenas como propaganda de produtos. Fez a primeira sobre curiosidades de planetas e deu certo.

Mas tenho outros clientes e nem só trabalho com publicidade. Hoje em dia diversifico meu trabalho oferecendo serviços para editoras, e, recentemente, para animações e games. Também dou um curso há sete anos e enveredei para o caminho autoral, produzindo histórias em quadrinhos. Já produzi quatro livros, explica.

Pleno conhecedor do assunto, ele vem ao evento para realizar a oficina Introdução ao Desenho Intuitivo e Dinâmico e também a palestra Ilustração e mercado: Caminhos Possíveis.

Na palestra tentarei fazer um apanhado do que observo no momento na ilustração brasileira. Quais as áreas que estão em alta, quais as que estão em baixa e as que deixaram de existir. Também vou falar muito sobre a postura e foco para quem quer seguir a carreira de ilustrador, mostrando como ele deve mudar continuamente a maneira como ele enxerga a própria carreira, adianta Hiro.

NARRATIVAS

Também de São Paulo, a artista gráfica e ilustradora Laura Teixeira esta à frente da palestra Imagens Narrativas no Contexto Editorial e da oficina Ilustração e Experimentação Gráfica. Ela que ministrou oficina durante quatro anos no Sesc Pompéia, em São Paulo, publicou os livros Pássaro-desenho e Bolinha Branca (Mov Palavras, 2015), Ilustrou Pornô Chic, de Hilda Hilst (Biblioteca Azul, 2014) e passou pela Eina-UAB (Barcelona) e Central Saint Martins (Londres).

Vou mostrar meu trabalho e falar sobre o meu mestrado (na FAU-USP) durante a palestra. Já na oficina vou mostrar referências, livros de autores consagrados, comentar um pouco desses autores que são tão importante, como Bruno Munari, e a partir dessa conversa eu vou propor um exercício de experimentação gráfica mais livre e depois vai ser focado na construção de uma narrativa, diz Laura.

Um dos maiores eventos de ilustração do país, o Sinav é voltado tanto para estudantes como também artistas, animadores, designers, ilustradores, diretores de arte e interessados no tema. Com entrada gratuita, traz na programação oficinas para jovens, adultos e até mesmo crianças.

SERVIÇO

Seminário de Ilustração e Narrativas Visuais

Quando: 16 a 18 de novembro

Onde: Centro Cultural Sesc Glória

Entrada gratuita

Sexta-feira (16)

19h: O desenho em A Gazeta: charge, caricatura e ilustração pelo olhar de três gerações

Janc, Amarildo e Arabson.

Sábado (17)

9h: Abertura

Luciano Feijão, Elaine Pinheiro e Thiago Arruda

10h: Imagens narrativas no contexto editorial

Laura Teixeira (SP)

14h: Ilustração e Design nas páginas da Superinteressante e Mundo Estranho

Marcos de Lima (SP)

16h30: Avaliação de Portfólios

Marcos de Lima (SP)

17h: Papo Reto Desenhos para a Graphic Novel O Outro Lado da Bola

Jean Diaz (ES)

17h30: Papo Reto Ilustração para o cartaz do SINAV III

Rayan Casagrande (ES)

19h: Ilustração e mercado - caminhos possíveis

Hiro Kawahara (SP)

Domingo (18)

9h: Abertura

Luciano Feijão, Elaine Pinheiro e Thiago Arruda

10h: Ilustrando uma capa de livro O Orangotango Marxista

Luciano Feijão (ES)

14h: Lugar de início e destino  um Livro de imagens

Liliana Sanches e Fábio Birous (ES)

16h30: Avaliação de Portfólios

Davi Calil (SP)

17h: Papo Reto Ilustração para a banda Whatever Happened to Baby Jane

Renalia Delboni (ES)

17h30: Papo Reto Grafismos para a vinheta Somos Capixabas

Lifebrand (ES)

19h: A importância da cor na ilustração