Sinav reúne grandes nomes das artes visuais com programação gratuita

Uma oportunidade única para os amantes e profissionais da ilustração. Vitória recebe esta semana a terceira edição do Seminário de Ilustração e Narrativas Visuais, que reúne grandes nomes do mercado nacional para palestras, oficinas e avaliação de portfólio no Centro Cultural Sesc Glória entre os dias 16 e 18 de novembro.
Nesta edição, o grande homenageado é José Antônio Nunes de Couto, o Janc, nome conhecido da ilustração capixaba. Chargista e ilustrador, trabalhou na redação do jornal A GAZETA entre as décadas de 1960 e 90. Janc é quem abre o evento em uma mesa redonda ao lado de Amarildo e Arabson, dois atuais ilustradores de A GAZETA.
MERCADO
Entre os convidados de fora do Espírito Santo está Hiro Kawahara, ilustrador e diretor de arte de São Paulo. Hiro começou a desenhar ainda criança e nunca mais parou. Focado no mercado publicitário, é ele quem assina as famosas toalhinhas de bandeja do McDonalds há 26 anos.
Contratado como diretor de arte de uma agência de publicidade em 1994, ele fazia campanhas de produtos e lançamentos da rede. Algum tempo depois sugeriu uma nova abordagem para as lâminas de bandeja, que eram utilizadas apenas como propaganda de produtos. Fez a primeira sobre curiosidades de planetas e deu certo.
Mas tenho outros clientes e nem só trabalho com publicidade. Hoje em dia diversifico meu trabalho oferecendo serviços para editoras, e, recentemente, para animações e games. Também dou um curso há sete anos e enveredei para o caminho autoral, produzindo histórias em quadrinhos. Já produzi quatro livros, explica.
Pleno conhecedor do assunto, ele vem ao evento para realizar a oficina Introdução ao Desenho Intuitivo e Dinâmico e também a palestra Ilustração e mercado: Caminhos Possíveis.
Na palestra tentarei fazer um apanhado do que observo no momento na ilustração brasileira. Quais as áreas que estão em alta, quais as que estão em baixa e as que deixaram de existir. Também vou falar muito sobre a postura e foco para quem quer seguir a carreira de ilustrador, mostrando como ele deve mudar continuamente a maneira como ele enxerga a própria carreira, adianta Hiro.
NARRATIVAS
Também de São Paulo, a artista gráfica e ilustradora Laura Teixeira esta à frente da palestra Imagens Narrativas no Contexto Editorial e da oficina Ilustração e Experimentação Gráfica. Ela que ministrou oficina durante quatro anos no Sesc Pompéia, em São Paulo, publicou os livros Pássaro-desenho e Bolinha Branca (Mov Palavras, 2015), Ilustrou Pornô Chic, de Hilda Hilst (Biblioteca Azul, 2014) e passou pela Eina-UAB (Barcelona) e Central Saint Martins (Londres).
Vou mostrar meu trabalho e falar sobre o meu mestrado (na FAU-USP) durante a palestra. Já na oficina vou mostrar referências, livros de autores consagrados, comentar um pouco desses autores que são tão importante, como Bruno Munari, e a partir dessa conversa eu vou propor um exercício de experimentação gráfica mais livre e depois vai ser focado na construção de uma narrativa, diz Laura.
Um dos maiores eventos de ilustração do país, o Sinav é voltado tanto para estudantes como também artistas, animadores, designers, ilustradores, diretores de arte e interessados no tema. Com entrada gratuita, traz na programação oficinas para jovens, adultos e até mesmo crianças.
SERVIÇO
Seminário de Ilustração e Narrativas Visuais
Quando: 16 a 18 de novembro
Onde: Centro Cultural Sesc Glória
Entrada gratuita
Sexta-feira (16)
19h: O desenho em A Gazeta: charge, caricatura e ilustração pelo olhar de três gerações
Janc, Amarildo e Arabson.
Sábado (17)
9h: Abertura
Luciano Feijão, Elaine Pinheiro e Thiago Arruda
10h: Imagens narrativas no contexto editorial
Laura Teixeira (SP)
14h: Ilustração e Design nas páginas da Superinteressante e Mundo Estranho
Marcos de Lima (SP)
16h30: Avaliação de Portfólios
Marcos de Lima (SP)
17h: Papo Reto Desenhos para a Graphic Novel O Outro Lado da Bola
Jean Diaz (ES)
17h30: Papo Reto Ilustração para o cartaz do SINAV III
Rayan Casagrande (ES)
19h: Ilustração e mercado - caminhos possíveis
Hiro Kawahara (SP)
Domingo (18)
9h: Abertura
Luciano Feijão, Elaine Pinheiro e Thiago Arruda
10h: Ilustrando uma capa de livro O Orangotango Marxista
Luciano Feijão (ES)
14h: Lugar de início e destino um Livro de imagens
Liliana Sanches e Fábio Birous (ES)
16h30: Avaliação de Portfólios
Davi Calil (SP)
17h: Papo Reto Ilustração para a banda Whatever Happened to Baby Jane
Renalia Delboni (ES)
17h30: Papo Reto Grafismos para a vinheta Somos Capixabas
Lifebrand (ES)
19h: A importância da cor na ilustração
Davi Calil (SP)