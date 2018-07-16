Simone Gutierrez ministra oficina de teatro de graça em Vitória 

Simone Gutierrez dará oficina de teatro musical de graça em Vitória Crédito: WB Produções/Divulgação

Bailarina clássica por formação, a atriz e cantora Simone Gutierrez vai ministrar uma oficina de teatro musical no Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no próximo dia 8 de agosto. Ela estará em Vitória para apresentar a peça "Liza, Lisa e Eu", nos dias 3, 4 e 5 de agosto, mas vai aproveitar sua visita ao Espírito Santo para compartilhar um pouco da sua experiência com quem deseja seguir carreira na arte.

Para ela, o segredo, inclusive, é estudar muito e estar sempre se reciclando. "Quando fui convidada para fazer a oficina, pensei mais em fazer um bate-papo para falar sobre a carreira, contar um pouco sobre os musicais... Provavelmente, eu vá mostrar algo coreograficamente falando e, claro, tirar dúvidas das pessoas também", diz.

Simone frisa que o diferencial para quem quer ser ator é gostar do que faz. No curso, a atriz vai focar em algumas técnicas, mas pretende conversar com os alunos sobre como está o mercado, como começou a entrar nos musicais bem como é, até hoje, esse processo de seleção de grandes produções.

"Lembro que, quando comecei, o mercado em São Paulo era muito difícil. Então, eu fui me jogando para cantar, dançar... Mesmo sendo formada em balé clássico, porque eu precisava ganhar dinheiro. Entrei em uma banda, uma ocasião depois entrei em um restaurante em que os garçons cantavam... Aí fui 'pescando' coisas, aprendendo sozinha... Sou meio autodidata", avalia.

Por outro lado, hoje, Simone enxerga que há oferta para os artistas, no entanto, pondera que, cada vez mais, as pessoas estão se capacitando. "Mesmo tendo as famosas 'panelinhas', sempre falo que quando é para ser seu, será. A partir do momento que você abre sua porta, é só correr atrás e se jogar mesmo", defende.

CURRÍCULO

Simone já participou de inúmeros musicais nacionais e internacionais, dentre os quais destaca "Hairspray", montagem nacional de Miguel Falabella, no qual interpretou a personagem principal, Tracy Turnblad. Na trama, a menina é uma estudante que sonha em aparecer em um concorrido programa local e se tornar uma estrela, além de ser apaixonada pelo menino mais cobiçado da cidade.

Ao longo do percurso, aprende várias lições, mas, no final, dá valor ao que realmente importa. "Esse papel foi um divisor para mim. Foi como Tracy que eu realmente me destaquei, apareci... Sou totalmente suspeita para falar de 'Hairpray", brinca.

Além deste, a atriz já protagonizou em "Les Miserábles" (Ken Caswell), "A Bela e a Fera" (Robert Roth), "100 Anos de Magia Disney (Walt Disney Company), "Um Sonho é Um Desejo (Walt Disney Company), "Tarzan" (Walt Disney Company), "New York, New York" (José Possi Neto), "Priscila, a Rainha do Deserto (Simon Phillips), "Tudo é Jazz (adaptação de "And World Goes Round") e "Lisa, Liza e Eu" (Cacau Higyno e Edu Berton).

SERVIÇO

Oficina de Teatro Musical com Simone Gutierrez em Vitória

Onde: Teatro da Ufes (Goiabeiras, Vitória)

Quando: 4 de agosto (sábado), das 16h às 18h

Inscrições: são gratuitas, limitadas (50 vagas) e devem ser feitas por meio do são gratuitas, limitadas (50 vagas) e devem ser feitas por meio do [email protected]