Silva e Dona Onete devem se apresenta no Viradão Vitória

O cantor Silva deve apresentar as músicas da turnê "Brasileiro" Crédito: Vitor Jubini

Silva vai apresentar o show da turnê "Brasileiro", que estreou no mês de junho, em Vitória. Entre os sucessos estão "A Cor é Rosa" e "Fica Tudo Bem", a última cantada com Anitta.

Segundo fontes, outra atração confirmada é Dona Onete. Indicada no Prêmio da Música Brasileira 2017 como Melhor Cantora Regional, a paraense deve apresentar "Boto Namorador" - destaque na "A Força do Querer" - e "Banzeiro", que teve parceria de Daniela Mercury. O local e horário da apresentação ainda não foi divulgado.

Dona Onete se apresentará no Viradão Vitória Crédito: Facebook/Dona Onete

Com expectativa de receber 40 mil pessoas, o Viradão Vitória será realizado das 16h do dia 7 de setembro até às 22h do dia seguinte, reunindo música, dança, teatro, literatura e cinema em uma série de atividades. O objetivo é fomentar a produção cultural da cidade e comemorar os 467 anos de Vitória.

A novidade deste ano é um palco destinado a apresentações de bandas novas, que se inscreveram dentro de um edital lançado pela Prefeitura de Vitória. Outro destaque do evento é a participação dos coletivos e produtores que movimentam a cena cultural no Centro, como a Casa da Stael, O Parque, Feira Sabor e Arte, Espaço Vintage, Má Companhia e o Mercado do Vinil, que acontecem em conjunto com o Viradão

Segundo a prefeitura de Vitória, que divulgará a programação completa na próxima semana, nesta 3ª edição do Viradão Vitória está prevista a participação de aproximadamente 80 atrações para as 30 horas de evento. Elas estarão distribuídas pelo corredor cultural do Centro, com apresentações culturais na Casa Porto das Artes Plásticas, na Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música - Fafi, nas praças Oito e Ubaldo Ramalhete, nas ruas do Rosário, Gama Rosa e Sete, além da Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, o Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (Mucane) e o Parque Moscoso.

Outros espaços culturais da região estarão participando do evento, como o Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), a Galeria Homero Massena, o Palácio Anchieta e o Teatro Carlos Gomes, que estará recebendo o Festival de Cinema de Vitória, que neste ano comemora 25 anos de existência.