Shows nacionais movimentam a sexta-feira. Confira a agenda

A tão esperada sexta-feira chegou. Com ela, uma lista de shows e festas para tirar o capixaba da monotonia. Entre os destaques estão as apresentações de Luan Santana e Dilsinho, no Multiplace Mais, em Guarapari. Confira a agenda abaixo.

SHOW

Oswaldo Montenegro

Às 22h. Área de Eventos Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Ingressos: de R$ 50 (Cadeira Prata/ meia /1º lote) a R$ 600 (Mesa Ouro/ 4 lugares/ 1º lote).

Luan Santana

Cantor é atração do "The Best Summer of your life", juntamente com Dilsinho. Às 22h, noMultiplace Mais. Rua Iriri, Meaípe, Guarapari. Ingressos: de R$ 70 (Front Stage/ meia/ 2º lote) a R$ 900 (Camarote Ouro/ 4 lugares/ 2º lote). Informações: (27) 3417-0031.

Luan Santana é atração no Multiplace Mais, em Guarapari Crédito: Will Aleixo/divulgação

Jota Quest

Às 23h. Siribeira Iate Clube. Rua Dr. Silva Mello, 2, Centro, Guarapari. Ingressos: R$ 60 (pista); R$ 90 (área vip); R$ 150 (mesa bronze); R$ 175 (mesa prata); R$ 200 (mesa ouro).

AUDIOVISUAL

24º Festival de Cinema de Vitória Itinerante em Guriri

Com os filmes O Projeto do Meu Pai, de Rosaria; Luiz, de Alexandre Estevanato; Braços Abertos, de Monique Lima; Victor, de Darcy Alcantatra, Felipe Gaze e Wolmyr Alcantara; A Piscina de Caíque, de Gustavo da Silva; Hora do Lanchêêê, de Claudia Mattos. Às 19h. Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus.

BALADA

Fluente

Destruidora. Às 21h. Entrada: R$ 20 ( pelo site ); R$ 25 (na portaria). Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Bolt

Low BPM. Às 23h. Entrada: R$ 10 (lista até 0h); R$ 20. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Stone Pub

Doente do Pé (show com Xabadá). Às 22h. Entrada: R$ 15 (lista até 23h); R$ 20. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.

Correria Music Bar

Markyze (RJ) - Tributo Especial CBJr, CPM22 e O Rappa. Às 22h. Entrada: gratuita (até 23h); R$ 15. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.

Liverpub

Rock Party com a banda Match Rock. Às 22h. Entrada: R$ 20 (até às 23h); R$ 25. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.

Garagem Vitória

Overdrive o Retorno no Garagem. Às 20h. Entrada: R$ 15 (até 23h30); R$ 20. Rua Manoel Carneiro Gonçalves, 85, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99624-5673.

Wanted Pub

Sexta Fire com Felipe Ribeiro, Mikaely Lahass e Rayanne Meira. Às 21h. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3207-6561.

Vitrine Music Bar

Balada Sertaneja com show de Claudio Ponttes. Às 20h30. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 10 (dependendo da lotação da casa); R$ 30. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 3534-9790.

FESTA

Sommerfest

Banda Fröhlich, Grupo de Danças Folclóricas Blumen der Erde de Soído, Leia do Acordeon. A partir das 18h. Praça Dr. Arthur Gerhardt. Centro, Domingos Martins. Aberto ao público. Informações: (27) 3268-1166.

Sommerfest vai celebra a cultura alemã, em Domingos Martins Crédito: Divulgação/Sommerfest/Prefeitura de Domingos Martins

32ª Festa do Tomate

Alemão do Forró, às 23h. Centro de Eventos Tomatão, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante. Ingressos: R$ 10.

MÚSICA AO VIVO

Clube do Forró

Havengar com Bárbara Greco e 1/4 de Coco. Às 22h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (com nome na lista até 22h); R$ 20. Informações: (27) 3019-0860.

Banda Spocks

Rock Alternativo. Às 20h30. Empório Mr. Art. Rua José Pena Medina, 216, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3534-7415.

Edson Mineiro e Goiano

Às 20h. Birits Botequim. Av Saturnino Rangel Mauro, 1478, Praia de Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 3208-6680.

Elem Nara e banda

Samba e MPB. Às 20h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99663-2104.

Duets

Pop Rock. Às 22h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.

Marcelo Ramazotti

Sertanejo. Às 22h. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99904-5360.

Ana Diene e Fabiano Amorim

Pop rock. Às 19h30. Coronel Picanha. R. Carlos Martins, 1290, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 4.

ESPECIAL

Vem, vem pra cá dançar