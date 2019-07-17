Esquina da Cultura

Shows: Luiz Ayrão, Vanessa da Mata e Nando Reis de graça em Guarapari

Artistas são atrações do Esquina da Cultura, que começa nesta sexta (19) e segue até o dia 27

Publicado em 17 de julho de 2019 às 17:28 - Atualizado há 6 anos

Luiz Ayrão, Vanessa da Mata e Nando Reis: três nomes confirmados para a 3ª edição da Esquina da Cultura com shows de graça em Guarapari Crédito: Montagem Gazeta Online

Entre os dias 19 e 27 de julho Guarapari será palco para as mais diversas atrações que vão embalar dois fins de semana da 3ª edição da Esquina da Cultura. A programação, totalmente gratuita, conta com o som que vai de Luiz Ayrão até Nando Reis, passando por Vanessa da Mata e Toni Garrido. O evento ainda terá uma área gastronômica com food trucks, food bikes e beer trucks.

Na noite do próximo sábado (20), quem agita o Palco Namorados do festival é Luiz Ayrão, que acaba de lançar seu "Um Samba de Respeito", álbum que reúne sucessos do cantor disponível nas plataformas digitais. Na apresentação daqui, ele pretende incrementar o repertório com as novas canções sem deixar de lado a "Nossa Canção" e "Porta Aberta", que "não podem faltar em nenhuma apresentação", como ele mesmo confidencia em entrevista exclusiva ao Gazeta Online.

Durate o bate-papo, o sambista também destacou um pouco do que pretende apresentar em seu espetáculo, pedindo só que o público esteja disposto a se animar bastante com os ritmos nostálgicos que vão ecoar pelo espaço.

"O show que estou fazendo é com os grandes sucessos da minha carreira e outros grandes sucessos da MPB. É um espetáculo variado, muito para cima, alegre e é pensado, realmente, para deixar o povo feliz", diz, entusiasmado. Luiz completa que quer levar alegria ao capixaba e relembra de outras passagens pelo Espírito Santo: "É um grande prazer voltar a Guarapari. Os fãs capixabas sempre me receberam bem e a energia é muito boa".

SUCESSO DE PÚBLICO

Depois de ter lançado o álbum novo, que vai dar base à apresentação que fará em Guarapari, o artista já conseguiu medir o quanto o novo CD está reverberando pelas gargantas das cidades. "Está com o desempenho bem melhor do que eu imaginava. Agora é só gravar, colocar nas redes sociais, nas plataformas digitais e esperar a repercussão. Mudou muito", avalia ele, que segue firme no palco aos 77 anos e nem pensa em aposentadoria.

Ao longo da carreira, Luiz - que quer deixar um recado de fé e valorizar a brasilidade daqui para frente em tudo o que fizer na arte - fez uma promessa a um grande amigo da música, Tim Maia, que também será regra no show de Guarapari: encerrará todos seus shows com "Não Quero Dinheiro". "No início a música não deram muita bola para a música, mas depois ela virou sucesso. E eu sempre falei com o Tim que ela era ótima. Prometi a ele que todos os shows que eu fizesse, encerraria com ela", finaliza.

PROGRAMAÇÃO

Todos os shows começam às 19h de cada dia de programação

SEXTA-FEIRA (19)

14 Bis

Moxuara

Alecs Rodrigues

Cleisla Gusmão

SÁBADO (20)

Luiz Ayrão

Guilherme Lemos

Mirano Shuller

Tropical Croud

Dixieland Jazz Band

SEXTA-FEIRA (26)

Nando Reis

Roberta Campos

Banda Talentos

Vanessa Loyola

Rayssa Castro

SÁBADO (27)

Toni Garrido

Vanessa da Mata

Instrumental Maestro Mauro

Banda Vox

Dixieland Jazz Band

SERVIÇO

3ª Esquina da Cultura de Guarapari

Local: Avenida Joaquim da Silva Lima, Centro de Guarapari

Data: 19, 20, 26 e 27 de julho de 2019, todos os dias com shows a partir das 19h

Ingressos: entrada franca

