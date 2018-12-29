Shows de pré-réveillon agitam o sábado. Confira a agenda cultural

SHOW
Pré-Réveillon Arena Premium
Xand Avião, Jorge & Mateus, Kevinho e Selva animam Guarapari neste sábado com um show pré-réveillon. A partir das 22h. Arena Premium Guarapari. Rua Oito, Guarapari. Entrada: R$ 50 (1º lote/meia/ pista); R$ 100 (1º lote/inteira/ pista); R$ 90 (1º lote/ meia/camarote vip); R$ 180 (1º lote/meia/ camarote VIP). Informações: (27) 98868-9959.
Bom Gosto
Pré-réveillon, com abertura do Grupo Sambah, Bateria da Nova Império e DJ Jean du PCB. Às 20h. Quadra da Novo Imperio. Avenida Santo Antônio, 301, Caratoira, Vitória. Ingressos: de R$ 30 (pista/ meia) a R$ 100 (camarote/ inteira).
Guarapa Session
Com as bandas 3030, Ponto de Equilíbrio e Macucos. Às 16h. Iate Clube Siribeira. Rua Dr. Silva Melo, 2, Centro, Guarapari. Ingressos: de R$ 40 (frontstage/ meia/ 2º lote) a R$ 120 (área vip/ inteira/ 2º lote). Informações: (27) 3261-3965.
Jota Quest
A banda de pop rock Jota Quest vai trazer todo o seu repertório a Guarapari, a partir das 22h, no Multiplace Mais. Rua A, lote 9, Meaípe, Guarapari. Entrada: R$ 60 (front stage/1º lote/meia); R$ 100 (camarote/1º lote/meia). Informações: (27) 3272-1565.
PARA OUVIR
Artur Nogueira e Banda AR3
Pop rock e sertanejo. Às 21h. Alambique Botequim. Avenida Braúna, 1000, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (21) 96479-0631. Domingo. Às 12h. Quiosque do Lobinho. Rua Victor Civitá, Curva da Jurema, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99864-0624.
Grande Noite Musical
Com shows de Gabriela Queiroz e Márcia Chagas. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
FESTIVAL
Réveillon Buraco do Tatu
Com Thais Nogueira Forróçacana, Trio Potiguá, Balanço Bom, DJ Messias. Às 22h. Entrada: R$ 70 (meia); R$ 140 (inteira). Buraco do Tatu. Rua Ítalo Vasconcelos, 49, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra. Informações: (27) 99651-3126.
Réveillon Vibe Itaúnas
Onze20 e Falamansa. Às 22h. Ingressos: R$ 60 (front stage/ meia); R$ 120 (front stage/ inteira). No Vibe Itaúnas. Avenida Bento Daher, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra.
Festival de Verão de Guriri
Com a dupla Zé Neto & Cristiano, o cantor Ferrugem e MC Pocahontas. Às 22h. Ingressos: de R$ 60 (pista/ meia) a R$ 290 (backstage). Lá Rustic Music Hall. Rua Darcy Natalino Formigone, 78, Guriri, São Mateus.
BALADA
Casa de Bamba
Festa de Encerramento do ano. Roda de Samba com participação de artistas que passaram pela casa em 2018. Às 19h, na Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3222-3074.
Barrerito Chopperia
Com Richard Viana. Às 19h. Couvert: R$ 10. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.
Bolt
Festa R$ 1,99. Às 23h. Entrada: R$ 10 (lista/ on-line); R$ 19,99 (portaria). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Liverpub Vitória
Réveillon Fora de Época, com a banda Match Rock. Às 22h. Entrada: R$ 15 (vestidos de roupa branca); R$ 25 (sem roupa branca). Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: pelo telefone (27) 99944-1204.
Cafe de La Musique
Rio Sunset no Cafe de La Musique Guarapari, com Bakermat (Holanda), Woo2Tech (MG) e Joy Corporation (SP). Às 15h. Entrada: R$ 70 (meia); R$ 140 (inteira). Rua Manoel Duarte Souza Mattos, 303, Meaípe, Guarapari.
Fluente
P*ta Festa. Às 21h. Entrada: R$ 25 (on-line); R$ 30 (portaria). Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3347-1512.
Stone Pub
E Eu Que Já Fui Emo?. Às 22h. Entrada: R$ 10 (lista/ 30 primeiros); R$ 15 (lista/ após os 30 primeiros/ até 23h); R$ 20 (sem nome ou após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.
Thale Beach
Liu, Wao, Gus n Kill, Jess Benevides e Thiago C. Às 12h. Entrada: R$ 60. Avenida Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari. Informações: pelo telefone (27) 99276-2942.
Correria Music Bar
Rock New Year, com Rocktop, Clube dos Canalhas e Anacrônica. Às 22h. Entrada: gratuita (até 23h); R$ 15 (após 23h). Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
Motor Rockers
Sábado Sem Lei, com Rock in Rollo. Às 19h. Couvert: R$ 15. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3029-1233.
Wanted Pub
Noite do Chapéu com Amanda e João Paulo & Gabriel. Às 21h. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: pelo telefone (27) 99824-0486.
Embrazado
SambaRei, Rafael PedalaSamba, V Track e Rômulo Arantes. Às 19h. Entrada: R$ 20. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória.
FESTA
Aclamada Fest
Com Haren, Histona, Swamp Band, tarde mais densa, Envolto e Marte Attack. Às 20h. Bar do Mãozinha. Avenida Fernando Ferrari, 520, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita.
TEATRO
Nem Todos Podem Voar
Às 18h. Teatro Municipal de Vila Velha. Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha. Ingressos: R$ 10. Informações: pelo telefone (27) 99911-2531.