Shows de MC Gui são cancelados após polêmica de bullying

MC Gui publicou um vídeo de esclarecimento no Instagram no qual nega as acusações de ter praticado bullying, mas pede desculpas "se alguém realmente se sentiu constrangido"

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 15:50 - Atualizado há 6 anos

Pelo menos dois shows de MC Gui foram cancelados após o cantor ser acusado de praticar bullying contra uma menina nos Estados Unidos. Um deles seria promovido por uma escola de idiomas em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e o outro tinha o apoio da prefeitura de Cambuquira, em Minas Gerais. Na madrugada desta terça-feira, 22, o artista publicou um vídeo de esclarecimento em que nega as acusações.

MC Gui havia feito stories no Instagram em que aparece rindo antes de mostrar o rosto de uma menina que estava no trem que levava os visitantes a um parque da Disney, em Orlando. O caso ganhou repercussão nas redes sociais, principalmente no Twitter, em que hashtags foram criadas em apoio à criança e contra o MC.

Por conta disso, a unidade da escola de idiomas CNA em Três Lagoas emitiu uma nota oficial, no Facebook, para comunicar o cancelamento do show do artista em um evento de Halloween.

"O CNA Idiomas Três Lagoas/MS, através desse post, informa que foi solicitado o cancelamento do show do cantor MC Gui, que seria realizado no próximo dia 31 de outubro de 2019 em nosso evento do Halloween. Por esse motivo também excluímos o post que anunciava o evento. Reforçamos que ética e respeito fazem parte dos valores da nossa empresa e qualquer situação que vá contra nossos princípios em nenhuma hipótese é aceita", diz o comunicado.

Na manhã desta terça-feira, a página da prefeitura de Cambuquira também informou que uma apresentação de MC Gui, que ocorreria no começo de novembro, foi cancelada pelo organizador do evento.

"A Prefeitura Municipal vem por meio desta nota comunicar que não era a organizadora do evento Festa de Rua, com o cantor MC Gui, e que apoiava somente cedendo o local para realização do evento. Informa ainda que não compactua com gestos de bullying de qualquer forma e que o organizador informou o seu cancelamento", afirma o órgão público.

O PEDIDO DE DESCULPAS

Na madrugada desta terça-feira, MC Gui publicou um vídeo de esclarecimento no Instagram no qual nega as acusações de ter praticado bullying, mas pede desculpas "se alguém realmente se sentiu constrangido" com a publicação feita por ele.

