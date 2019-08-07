CPI dos Shows

Shows de Guarapari são investigados por superfaturamento

Câmara de Vereadores reabre CPI que vai investigar a denúncia que acusa a prefeitura de firmar contratos com irregularidades para promover eventos de graça

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 18:09 - Atualizado há 6 anos

Prédio da Prefeitura de Guarapari. Órgão disse que ainda não foi notificado da CPI Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Guarapari

A Câmara de Vereadores de Guarapari criou, na sessão desta terça-feira (6), uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar possíveis irregularidades na contratação de shows por parte da Prefeitura de Guarapari. A denúncia acusa o órgão de superfaturar contratos e fazer até pagamentos indevidos a atrações culturais no município que foram promovidos de graça.

Segundo o vereador Clebinho Brambati, relator da CPI, é a segunda vez que uma denúncia dessa natureza é protocolada na Câmara. "A primeira foi arquivada e agora nós votamos por investigar a fundo o que está acontecendo. Nós vamos analisar a denúncia, junto de uma assessoria jurídica, e depois os documentos e contratos referentes aos shows", diz.

Para o parlamentar, os rumores de que os shows têm irregularidades não é novo e nos bastidores as acusações vão até além: "Já ouvimos falar até sobre áudios que circulam de supostos secretários e ex-secretários da prefeitura negociando atrações com empresários do Entretenimento. Mas isso tudo será apurado a partir de agora. Por enquanto, não temos nada concreto".

Clebinho detalha que até a próxima sexta-feira (9) a CPI - composta por ele, que é relator; Denizart Luiz, que é presidente; e Thiago Paterlini, que é membro - vai se reunir para consolidar uma agenda e estabalecer de que forma vai andar com as investigações. "Vamos ouvir testemunhas, falar com produtores e ter a maior quantidade possível de informações para confrontá-las", finaliza.

Procurada, a Prefeitura de Guarapari informa que ainda não foi notificada oficialmente da abertura da CPI e das investigações. Assim que isso acontecer, ela garante que vai enviar a documentação que for solicitada e colaborar com o processo de apuração dos fatos. "O município entende que isso faz parte do processo democrático", diz, trecho final da nota enviada à reportagem.

