Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
MÚSICA

Show do Red Hot nas pirâmides do Egito terá transmissão na internet

O vídeo estará disponível no YouTube, Twitter e Facebook

11 mar 2019 às 15:01

Publicado em 11 de Março de 2019 às 15:01

Banda Red Hot Chili Peppers Crédito: Divulgação
O show do Red Hot Chili Peppers no Egito será transmitido ao vivo pela internet. O evento será realizado em 15 de março na cidade de Gizé, onde ficam três grandes pirâmides: Quéops, Quéfren e Miquerinos.
O vídeo estará disponível no YouTube, Twitter e Facebook. Segundo o anúncio, a transmissão tem início às 16 horas (horário de Brasília) -o player do vídeo está logo abaixo.
Para quem quiser ir ao show os ingressos custam cerca de R$ 530 e estão disponíveis no site ticketsmarche.com.
Liderada pelo vocalista Anthony Kiedis, a banda formada em 1983 é também uma das atrações do Rock in Rio 2019 e sobe ao palco no dia 3 de outubro.
Além de Kiedis, Flea (baixista), Josh Klinghoffer (guitarrista) e Chad Smith (bateria) estão na formação atual. Com 11 discos de estúdio na carreira, o grupo da Califórnia está com a turnê de seu trabalho mais recente, o álbum "The Getaway" (2016).
A lista de sucessos dos Chili Peppers é extensa e inclui hits como "Give It Away", "Under the Bridge", "Californication", "Otherside" e "By The Way".
A última vez que eles passaram pelo Brasil foi no Lollapalooza do ano passado. Na agenda do grupo, além do Rock in Rio, estão apresentações em países como Austrália e Nova Zelândia de fevereiro a março.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo e gás: ES deve receber R$ 38 bilhões em investimentos em nove projetos
Imagem de destaque
Silva é acusado de dívida de aluguel no ES; cantor nega cobrança, afirma portal
Imagem de destaque
"Precisamos da ajuda da extrema direita para eleger Pazolini", diz aliado do ex-prefeito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados