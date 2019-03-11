Show do Red Hot nas pirâmides do Egito terá transmissão na internet

O show do Red Hot Chili Peppers no Egito será transmitido ao vivo pela internet. O evento será realizado em 15 de março na cidade de Gizé, onde ficam três grandes pirâmides: Quéops, Quéfren e Miquerinos.
O vídeo estará disponível no YouTube, Twitter e Facebook. Segundo o anúncio, a transmissão tem início às 16 horas (horário de Brasília) -o player do vídeo está logo abaixo.
Para quem quiser ir ao show os ingressos custam cerca de R$ 530 e estão disponíveis no site ticketsmarche.com.
Liderada pelo vocalista Anthony Kiedis, a banda formada em 1983 é também uma das atrações do Rock in Rio 2019 e sobe ao palco no dia 3 de outubro.
Além de Kiedis, Flea (baixista), Josh Klinghoffer (guitarrista) e Chad Smith (bateria) estão na formação atual. Com 11 discos de estúdio na carreira, o grupo da Califórnia está com a turnê de seu trabalho mais recente, o álbum "The Getaway" (2016).
A lista de sucessos dos Chili Peppers é extensa e inclui hits como "Give It Away", "Under the Bridge", "Californication", "Otherside" e "By The Way".
A última vez que eles passaram pelo Brasil foi no Lollapalooza do ano passado. Na agenda do grupo, além do Rock in Rio, estão apresentações em países como Austrália e Nova Zelândia de fevereiro a março.