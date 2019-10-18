Home
Sexta-Fire: 3ª edição traz Larissa Manoela e leilão de caneta chique

Equipe do Divirta-se discute assuntos que renderam nesta semana, estreia no cinema, alguns eventos do fim de semana e até parabéns pra você

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 14:15

 - Atualizado há 6 anos

Gustavo Cheluje, Erik Oakes e Pedro Permuy apresentam o terceiro Sexta-Fire Crédito: João Rocetti

A sexta-feira chegou com mais babados, eventos e dica de cinema. Erik Oakes, Gustavo Cheluje e Pedro Permuy trazem os assuntos que renderam na semana. O destaque fica por conta da saída de Larissa Manoela do SBT, o lançamento do filme "Domingo" (não é a música do SPC) e agenda com shows de Alceu Valença e outros. Confira.

Este vídeo pode te interessar

