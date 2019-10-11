Sexta-Fire: 2ª edição traz briga de Anitta e casamento de famoso no ES

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 05:00
- Atualizado há 6 anos
O Sexta-Fire está de volta para uma segunda edição. Desta vez, a equipe do Divirta-se - formada por Erik Oakes, Gustavo Cheluje e Pedro Permuy - fala sobre as estreias na TV, os babados dos famosos e os eventos da semana.
Entre os assuntos, a briga de Anitta e Ludmilla, a estreia de "Segunda Chamada", Oktoberfest e até casamento de famoso no Carnaval Capixaba. Quer ficar por dentro do bate-papo? É só acompanhar o vídeo, com "cenário novo", que já está no ar.
