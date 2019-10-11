Home
Sexta-Fire: 2ª edição traz briga de Anitta e casamento de famoso no ES

Sexta-Fire: 2ª edição traz briga de Anitta e casamento de famoso no ES

Equipe do Divirta-se discute assuntos que renderam nesta semana, estreias na TV, e ainda traz os eventos em destaque na agenda cultural

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 05:00

 - Atualizado há 6 anos

Gustavo Cheluje, Erik Oakes e Pedro Permuy no segundo Sexta-Fire Crédito: A Gazeta

O Sexta-Fire está de volta para uma segunda edição. Desta vez, a equipe do Divirta-se - formada por Erik Oakes, Gustavo Cheluje e Pedro Permuy - fala sobre as estreias na TV, os babados dos famosos e os eventos da semana.

Entre os assuntos, a briga de Anitta e Ludmilla, a estreia de "Segunda Chamada", Oktoberfest e até casamento de famoso no Carnaval Capixaba. Quer ficar por dentro do bate-papo? É só acompanhar o vídeo, com "cenário novo", que já está no ar.

