Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Qual é a boa?

Sexta-feira de festas e shows. Confira a agenda cultural

Destaques para os shows de Ivan e Matheus e Guilherme Lemos, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 19:17

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 19:17

A sexta-feira chegou e as baladas não param na Grande Vitória. Confira a agenda de eventos.
BALADA
Fluente
Poplicious. Às 21h. Entrada: R$ 20 (antecipado); R$ 25. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Bolt
Vinte e um. Às 23h. Entrada: gratuita (50 primeiros acima de 21 anos); R$ 10 (até 1h); R$ 15. R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Bagaceira. Às 22h. Entrada: gratuita (50 primeiros com adereços de carnaval); R$ 10 (lista até 23h); R$ 20. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.
Pinguim Music Bar
Rickson Maioli e Felipe Soares. Às 18h. Couvert: R$ 10. Av. Doutor Jair de Andrade, 299, Itapuã, Vila Velha. Informações: (27) 99914-1321.
Liverpub Vitória
Karaokê Liverpub - edição especial Ressaca de Carnaval. Às 21h. Entrada: gratuito (fantasiado); R$ 15. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.
Garagem Music Bar
Overphone. Às 20h. Entrada: R$ 12 (lista até 23h30); R$ 15 (sem lista até 23h30); R$ 20. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 85, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99850-3469.
Correria Music Bar
2º Blues Night Correria com Chubby's Blues Band, Salsa Brezinski & Guayamoons, Tupiniquim Blues, Som na Estrada. Às 21h30. Entrada: R$ 10 (até 0h); R$ 15.  Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
Cenarium Lounge Bar
D-Edition & Friends. Com D-Edition, Fred Reggiani, Monia Lombardi, Sillaz e Homero Fontes. Entrada: R$ 20 (lista até 0h); R$ 30. Rua Joaquim Lirio, 841, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3022-0052.
Galpão
Baile do Galpão. Às 23h. Entrada: gratuita (50 primeiros); R$ 10 (até 0h); R$ 15. Avenida Fernando Ferrari, 3357, Goiabeiras, Vitória.
Wanted Pub
Sexta Fire com Ivan & Matheus e Claudio Ponttes. Às 21h. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3207-6561.
Ivan e Matheus se apresentam no Wanted Pub Crédito: Divulgação
MÚSICA AO VIVO
Guilherme Lemos - Legionando
Cover de Legião Urbana. Às 20h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 25. Informações: (27) 3019-0860.
Guilherme Lemos se apresenta no Spirito Jazz Crédito: Renata Seabra / Divulgação
Anderson Ventura
Variado. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314  5000.
Jean & Marlon
Sertanejo Universitário. Às 21h. No Boteco Botequim. Rua Florália, 29, Cobilandia, Vila Velha. Couvert: R$ 6. Informações: (27) 3075-3942.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados