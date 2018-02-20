Sesc Glória terá programação de teatro para crianças e jovens em março

Alice B Crédito: Lais Pimentel/Divulgação

O menino Peter Pan é quem vai abrir a Mostra de Teatro Infanto-Juvenil que acontece, nos dias 3 e 4 de março, no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória. Durante os dois dias, o evento contará com a encenação de três peças, incluindo a do eterno jovem da "Terra do Nunca". Os ingressos serão vendidos por R$ 20 (inteira), R$ 12 (comerciantes e conveniados) e R$ 10 (meia), na bilheteria do teatro.

Quem estará no palco é uma nova geração de atores que integra a companhia Poéticas da Cena Contemporânea, sediada na Universidade Vila Velha (UVV) desde 2014. A equipe será dirigida pela atriz Rejane Arruda.

"Peter Pan" será sonorizado ao vivo e os figurinos, assinados por Erani Soares e Marcelo Ferreira, terão um visual despojado e colorido. Já o espetáculo "Love Fair", segunda peça da mostra, será apresentada à noite. Voltado para o publico jovem, trará testemunhos sobre o desejo escritos pelos próprios atores, que contracenarão com corações de carne (de verdade) em um cenário de folhas secas.

Para fechar a mostra, no domingo (4), "Alice: Uma Quase Ópera Punk-rock Contemporânea" terá trilha sonora marcante que ganhará homenagem no título. A peça tematiza a busca de um sentido para a vida. Diante da Rainha de Copas, Lebre de Março, Chapeleiro Maluco e Gato de Cheshire, a protagonista vai atrás de um objetivo nada simples: compreender quem ela é. A linguagem encantatória se unirá ao traço filosófico.

SERVIÇO





Mostra de Teatro Infanto-juvenil

Companhia Poéticas da Cena Contemporânea

Quando: dias 3 e 4 de março

Onde: Teatro Virgínia Tamanini, no Centro Cultural Sesc Glória

Ingressos: R$20 (inteira); R$12 (comerciantes e conveniados) e R$10 (meia e comerciários); à venda na bilheteria do Centro Cultural SESC Gloria

Espetáculos:

"Peter Pan"

Classificação: Livre

Data: 3 de março, às 17 horas

"Love Fair"

Classificação: 14 anos

Data: 3 de março, às 20 horas

"Alice Uma Quase Ópera Punk-rock Contemporânea"

Classificação: 10 anos