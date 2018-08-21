Sesc Glória recebe exposição em homenagem ao Centro de Artes da Ufes

Como forma de homenagear os 60 anos de atuação do Centro de Artes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o Centro Cultural Sesc Glória recebe, a partir de hoje, a exposição Sensibilidades Reveladas, com obras de dez artistas que marcaram época e fizeram história no Estado.

Até o dia 25 de novembro, fica à disposição do público visitante uma variada produção de peças que começaram a tomar forma da década de 1970 até os dias de hoje.

São obras de Attílio Colnago, Hilal Sami Hilal, Fernando Augusto, Joyce Brandão, Nelma Pezzin, Márcia Capovilla, Raphael Samú, Ronaldo Barbosa, Vilar e Walace Neves. A curadoria da mostra, sediada no Espaço Expositivo Levino Fanzeres, é assinada por Almerinda Lopes.

A coordenadora de cultura do Sesc Glória, Rita Sarmento, ressalta que a ideia de fazer a homenagem surgiu de sua própria equipe, formada em boa parte por ex-alunos da Ufes e, consequentemente, ex-alunos de vários destes artistas.

Pensamos em prestar essa homenagem a esses mestres que seguem em atuação. A Ufes tem a única escola de artes visuais no Estado, é um reconhecimento a este trabalho e a esta dedicação desses artistas ao desenvolvimento e ao progresso da arte no Espírito Santo, ressalta Rita Sarmento.

História

Rita lembra que muitas das figuras que ajudaram a traçar a linha histórica da arte capixaba chegaram por aqui com as carreiras já estabelecidas. Mesmo assim, vários compartilharam (e ainda compartilham) experiências com os jovens que buscam mais conhecimento artístico  no meio acadêmico ou fora dele.

Segundo Rita, a exposição revitaliza não apenas o Centro de Artes, mas também os artistas que contribuem para a formação de outros talentos.

A Almerinda (curadora) veio com esse desejo de chamar professores do Centro de Artes para expor, e muitos deles ainda produzem e têm obras. Eles representam não só uma determinada época, mas também o atual, porque deixaram um legado, deixaram uma assinatura na história da arte local, conclui.

Sensibilidades Reveladas

Visitação: até o dia 25 de novembro, de terça a sexta, das 11h às 20h, e sábado e domingo, das 11h às 19h (exceto feriados).

Onde: Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Entrada gratuita.