Sesc Glória exibe mostra com 4 filmes para celebrar o horror italiano

Cena do filme "Tenebre", de Dário Argento Crédito: Divulgação

Os fãs do horror clássico italiano têm encontro marcado no Centro Cultural Sesc Glória. Até 29 de maio, uma mostra para celebrar o gênero giallo exibe filmes de mestres como Mario Bava (o inventor do estilo), Sergio Martino, Lucio Fulci e Dario Argento, o maior representante desta corrente artística.

Antes de mais nada, é preciso contextualizar a importância do estilo para a sétima arte e para as artes em geral. Fortemente inspirado pelo cinema de Alfred Hitchcock, o giallo - cujo nome é uma referência às revistas baratas italianas da década de 1920 - é marcado pelo exagero estético.

Dos filmes de Mario Bava e companhia, vieram a inspiração para as bases do cinema de horror moderno, especialmente em obras como “Halloween – A Noite do Terror” (1978), de John Carpenter, e “Despertar dos Mortos” (1978), do “pai” dos zumbis George Romero.

Na tela, vemos uma profusão de vermelho-sangue, embalados por uma violência estilizada (com pitadas quase fetichistas de gore); assassinatos brutais (principalmente de mulheres voluptuosas, vulneráveis e lânguidas); investigações perigosas e um clima noir, que beira o soturno, em um flerte com o escatológico.

A fórmula descrita acima, praticamente, é a receita para os quatro filmes que estão sendo exibidos em "MOSTRA DE TERROR GIALLO - A Câmera Assassina: O Terror Giallo Italiano": “Seis Mulheres para o Assassino” (1964), de Mario Bava, “No Quarto de Satã” (1972), de Sérgio Martino, “Uma Lagartixa em Corpo de Mulher” (1971), de Lucio Fulci, e “Tenebre” (1982), de Dario Argento.

Espécie de horror psicodélico, “Uma Lagartixa em Corpo de Mulher” chama a atenção pela presença da brasileira Florinda Bolkan em uma interpretação “física”, se assim podemos descrever. A atriz, nascida no Ceará e lançada por Luchino Visconti, estrelou alguns títulos populares do giallo.

“Tenebre”, de Dario Argento, é o título imperdível da mostra. O horror trash, embalado por uma dura crítica ao culto às celebridades, é extremamente violento. Argento, inclusive, assumiu que criou a trama - um autor começa a ser perseguido por um fã insano - após ele mesmo ser ameaçado de morte por um seguidor fanático.

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SERVIÇO

Quando : até 29 de maio, com várias sessões diárias. Entrada franca.

Onde: no Centro Cultural Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, Centro, Vitória/ES.

PROGRAMAÇÃO:

SEIS MULHERES PARA O ASSASSINO, de Mario Bava. Título original: Sei donne per l'assassino. Suspense/Thriller, Itália, 1964. Classificação: 18 anos. Com Cameron Mitchell e Eva Bartok. Isabella, uma jovem modelo, é assassinada por uma misteriosa figura mascarada numa casa de moda pertencente à Condessa Cristiana. Quando o namorado de Isabella se torna suspeito do assassinato, o diário da vítima, contendo informações que relacionem a jovem ao assassino, desaparece. O mascarado passa então a matar todas as modelos da casa para encontrar o diário. Em cartaz: 07, 11, 16, 21, 25/05, às 18h20.

NO QUARTO ESCURO DE SATÃ, de Sergio Martino. Titulo original: Il Tuo Vizio è una Stanza Chiusa e Solo io ne ho la Chiave. Mistério, Itália, 1972. Classificação: 18 anos. Com Edwige Fenech e Anita Strindberg. Assassinatos misteriosos ocorrem num vilarejo lançando suspeitas sobre um escritor decadente e sua esposa. Adaptação livre do célebre conto "O Gato Preto", de Edgar Allan Poe. Em cartaz: 08, 12, 17, 22 e 26/05, às 18h20.

UMA LAGARTIXA NUM CORPO DE MULHER, de Lucio Fulci. Título original: Una Lucertola Con La Pelle Di Donna. Thriller, Itália, 1971. Classificação: 18 anos. Com Florinda Bolkan, Stanley Baker e Jean Sorel. Mulher é acusada de ter matado sua vizinha, após ter sonhado com o assassinato. Giallo psicodélico e onírico do mestre Lucio Fulci, com uma grande atuação da brasileira Florinda Bolkan. Em cartaz: 09, 14, 18, 23, 28/05, às 18h20.