Serra tem festival de música, recreação e teatro de graça

Crédito: Arquivo PMS

Nesta sexta (8) e sábado (9), o Parque da Cidade, em Laranjeiras, na Serra, vai ser palco da 12ª edição do Lona de Cultura e Arte. O evento vai reunir, desta vez, atrações culturais que vão da dança até a fotografia, passando pela educação ambiental, teatro e grafite.

Entre os destaques da programação estão o show do cantor Amaro Lima, contação de histórias com Rodrigo Campaneli, e apresentação da banda de música da Polícia Militar do Espírito Santo. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.

Na sexta (8), a programação começa às 17h. Haverá apresentação musical do projeto Sons da Esperança e atividades ambientais com profissionais do Instituto Marcos Daniel e do Projeto Tamar. Taminho, o mascotinho do Tamar, vai entreter a criançada. Nos dois dias, o público vai poder conferir ainda a exposição “Identidade”, que reúne fotografias sobre a Serra do fotógrafo Edson Reis.

No Cãotinho Pet, anexo ao Parque, o grafiteiro Starley Bomfim vai pintar o muro do local. Às 19h tem apresentação de break com o grupo Legião do Poder. Logo após, às 20h, tem show com a banda Sensation. Às 21h, é a vez da banda Cultura Congo. Em seguida, o músico Amaro Lima subirá ao palco, às 22h, com repertório repleto de sucessos como “Encontrei”, “Barco do Amor” e “Puxada de Rede”.

No sábado (9), haverá Trupe Algazarra comandando a recreação infantil, com pintura fácil, tatuagens temporárias, jogos, dança e oficina de artes circenses. A partir das 17h, tem contação de histórias com Rodrigo Campaneli, que interpreta um maquinista que viajou por vários lugares.

Em seguida, os pequenos vão poder conferir a apresentação teatral “O Jogo do Lixo”. Às 19h, rola a apresentação do Alman’Arte, projeto que utiliza a música, literatura, teatro e dança para sensibilizar o público em relação ao uso consciente dos recursos naturais.

Às 21h, acontece o show da banda de música da Polícia Militar do Espírito Santo. O programa musical do concerto sinfônico será variado, com música erudita com composições de Beethoven, Verdi, Mozart e Tchaikovsky, passando pela MPB com canções de Milton Nascimento, Rita Lee e Tom Jobim.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (8)

17h – Abertura com apresentação musical do Projeto Sons da Esperança; programação com temática ambiental com o projeto Instituto Marcos Daniel e Projeto Tamar: Brincadeiras com Taminho (mascote do Tamar), sarau das tartarugas, atividades educativas e gincana ambiental; exposição fotográfica “Identidade”, do fotógrafo Edson Reis: 50 fotografias feitas na Serra e que mostram o retrato da cidade por meio de manifestações artísticas, além de cenas do cotidiano e da natureza do município; grafite: pintura do muro do Cãotinho Pet pelo artista Starley Bomfim

19h – Apresentação de Break Dance com o grupo Legião do Poder

20h - Apresentação musical da banda Sensation

21h – Apresentação folclórica Banda Cultura Congo, de Bicanga

22h – Apresentação musical com Amaro Lima

Sábado (9)

16h – Programação com temática ambiental com o projeto Instituto Marcos Daniel e Projeto Tamar: Brincadeiras com Taminho (mascote do Tamar), sarau das tartarugas, atividades educativas e gincana ambiental; exposição fotográfica “Identidade”, do fotógrafo Edson Reis: 50 fotografias feitas na Serra e que mostram o retrato da cidade por meio de manifestações artísticas, além de cenas do cotidiano e da natureza do município; recreação Infantil com a Trupe Algazarra: Oficina de artes circenses, pintura facial, tatuagens infantis temporárias, brincadeiras antigas, jogos, dinâmicas, gincanas e dança;

17h - Contação de história – “Histórias Mágicas”, com Rodrigo Campaneli

18h - Apresentação teatral “O Jogo do Lixo”

19h - Apresentação Projeto Alman’ Arte