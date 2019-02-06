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Programação gratuita

Serra tem festival de música, recreação e teatro de graça

Criançada pode curtir, de graça, oficinas de dança, música, shows e contação de histórias no Parque da Cidade, em Laranjeiras
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

05 fev 2019 às 21:44

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 21:44

Crédito: Arquivo PMS
Nesta sexta (8) e sábado (9), o Parque da Cidade, em Laranjeiras, na Serra, vai ser palco da 12ª edição do Lona de Cultura e Arte. O evento vai reunir, desta vez, atrações culturais que vão da dança até a fotografia, passando pela educação ambiental, teatro e grafite. 
Entre os destaques da programação estão o show do cantor Amaro Lima, contação de histórias com Rodrigo Campaneli, e apresentação da banda de música da Polícia Militar do Espírito Santo. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.
Na sexta (8), a programação começa às 17h. Haverá apresentação musical do projeto Sons da Esperança e atividades ambientais com profissionais do Instituto Marcos Daniel e do Projeto Tamar. Taminho, o mascotinho do Tamar, vai entreter a criançada. Nos dois dias, o público vai poder conferir ainda a exposição “Identidade”, que reúne fotografias sobre a Serra do fotógrafo Edson Reis.
No Cãotinho Pet, anexo ao Parque, o grafiteiro Starley Bomfim vai pintar o muro do local. Às 19h tem apresentação de break com o grupo Legião do Poder. Logo após, às 20h, tem show com a banda Sensation. Às 21h, é a vez da banda Cultura Congo. Em seguida, o músico Amaro Lima subirá ao palco, às 22h, com repertório repleto de sucessos como “Encontrei”, “Barco do Amor” e “Puxada de Rede”.
No sábado (9), haverá Trupe Algazarra comandando a recreação infantil, com pintura fácil, tatuagens temporárias, jogos, dança e oficina de artes circenses. A partir das 17h, tem contação de histórias com Rodrigo Campaneli, que interpreta um maquinista que viajou por vários lugares.
Em seguida, os pequenos vão poder conferir a apresentação teatral “O Jogo do Lixo”.  Às 19h, rola a apresentação do Alman’Arte, projeto que utiliza a música, literatura, teatro e dança para sensibilizar o público em relação ao uso consciente dos recursos naturais.
Às 21h, acontece o show da banda de música da Polícia Militar do Espírito Santo. O programa musical do concerto sinfônico será variado, com música erudita com composições de Beethoven, Verdi, Mozart e Tchaikovsky, passando pela MPB com canções de Milton Nascimento, Rita Lee e Tom Jobim.
PROGRAMAÇÃO
Sexta-feira (8)
17h – Abertura com apresentação musical do Projeto Sons da Esperança; programação com temática ambiental com o projeto Instituto Marcos Daniel e Projeto Tamar: Brincadeiras com Taminho (mascote do Tamar), sarau das tartarugas, atividades educativas e gincana ambiental; exposição fotográfica “Identidade”, do fotógrafo Edson Reis: 50 fotografias feitas na Serra e que mostram o retrato da cidade por meio de manifestações artísticas, além de cenas do cotidiano e da natureza do município; grafite: pintura do muro do Cãotinho Pet pelo artista Starley Bomfim
19h – Apresentação de Break Dance com o grupo Legião do Poder
20h - Apresentação musical da banda Sensation
21h – Apresentação folclórica Banda Cultura Congo, de Bicanga
22h – Apresentação musical com Amaro Lima
Sábado (9)
16h – Programação com temática ambiental com o projeto Instituto Marcos Daniel e Projeto Tamar: Brincadeiras com Taminho (mascote do Tamar), sarau das tartarugas, atividades educativas e gincana ambiental; exposição fotográfica “Identidade”, do fotógrafo Edson Reis: 50 fotografias feitas na Serra e que mostram o retrato da cidade por meio de manifestações artísticas, além de cenas do cotidiano e da natureza do município; recreação Infantil com a Trupe Algazarra: Oficina de artes circenses, pintura facial, tatuagens infantis temporárias, brincadeiras antigas, jogos, dinâmicas, gincanas e dança;
17h - Contação de história – “Histórias Mágicas”, com Rodrigo Campaneli
18h - Apresentação teatral “O Jogo do Lixo”
19h - Apresentação Projeto Alman’ Arte
21h – Concerto sinfônico - Banda de Música da Polícia Militar do Espírito Santo

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