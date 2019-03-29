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Beleza natural

Serra recebe festival de orquídeas com mudas à venda e exposição

Plantas serão vendidas a partir de R$ 6, no evento que será realizado em Jacaraípe
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

29 mar 2019 às 18:37

Publicado em 29 de Março de 2019 às 18:37

Edição do Festival de Orquídeas da Serra aconteceu em um shopping da cidade Crédito: Festival de Orquídeas da Serra/Divulgação
A Serra vai receber a 5ª edição do Festival de Orquídeas, que já reúne amantes da planta e milhares de visitantes no calendário de eventos da cidade. Desta vez, a feira será sediada na Associação de Pescadores de Lagoa, em Jacaraípe, nos dias 19, 20 e 21 de abril, com funcionamento diário das 8h às 17h. A entrada é gratuita.
De acordo com o ambientalista Claudiney Rocha, que é organizador do evento, vários orquidários participarão do festival e haverá venda e exposição de mudas de várias espécies. "Nós temos um mercado de orquídeas que é muito forte. Gente do Brasil todo, e até de outros países, vem ao Espírito Santo pesquisar, por exemplo. O festival é uma forma de disseminar mais um pouco dessa nossa riqueza natural", diz.
Claudiney lembra que as últimas edições do evento foram muito bem recebidas pelo público, que era variado. "Eram famílias inteiras, indo de jovens a adultos mais velhos, todos se encantam por algumas mudas que ficam na exposição", conta, indicando que são expostas orquídeas mais raras.
Da última vez, mais de 2 mil pessoas prestigiaram o evento e, agora, o número deve ser superado. 
Segundo ele, o fato de acontecer no fim de semana ajuda a mais pessoas se mobilizarem para ir ao evento. "É perto de Vitória, fica bem localizado na Grande Vitória e muita gente quer aproveitar a oportunidade", conclui.
SERVIÇO
5º Festival de Orquídeas da Serra
Onde: Associação de Pescadores Lagoa (Avenida São Paulo, Jacaraípe, Serra)
Quando: 19, 20 e 21 de abril de 2019 (sexta, sábado e domingo), das 8h às 20h
Entrada franca

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