Serra recebe festival com orquídeas por R$ 15

Penúltima edição do Festival de Orquídeas da Serra aconteceu em um shopping da cidade Crédito: Festival de Orquídeas da Serra/Divulgação

O Espírito Santo é terra de belezas fartas. Na Serra, o 4º Festival de Orquídeas da Serra - Edição Primavera-Verão vai brindar a exuberância das milhares de espécies da planta que se desenvolvem Estado afora. Durante o evento, as mudas de vários tipos serão vendidas a partir de R$ 15 e o local ainda contará com exposição de orquídeas raras. Com entrada gratuita, o espaço também vai ter um estande com produtos da apicultura capixaba.

De acordo com o ambientalista Claudiney Rocha, que é organizador do evento, vários orquidários participarão do evento com venda e exposição das mudas. A maior parte das mudas vem da região Serrana do Espírito Santo. "Nós temos um mercado de orquídeas que é muito forte. Gente do Brasil todo e até de outros países vêm ao Estado fazer pesquisas e observar a nossa fauna. O festival é uma forma de disseminar mais um pouco dessa nossa riqueza natural", pondera.

Ele destaca que a grande novidade da edição é o espaço com os produtos da apicultura. "Quando pensamos em abelhas, as pessoas lembram só de mel e ferroada, mas não é bem assim. Delas nascem vários produtos que têm funções terapêuticas para tratar dores articulares e reumáticas, por exemplo, além de regeneração de tecido e tratamento de acne", afirma. Além disso, o local também terá um estande de artesanato com objetos decorativos e funcionais para jardim.

Na última edição que realizou do evento, Claudiney recebeu mais de 2 mil pessoas durante os dias de festival e estima que dessa vez o número pode ser até superado. "Muitos capixabas aproveitam que o festival acontece na Grande Vitória, mais perto da cidade, para ir conhecer um pouco mais das orquídeas. E muita gente acaba comprando as mudas, também", comemora.

EVENTO SOLIDÁRIO

Durante o evento, Claudiney vai arrecadar leite em caixa para uma ação beneficente que será patrocinada pelo festival. Ele destaca que, apesar de a entrada ser gratuita, os visitantes são incentivados a levar uma caixa de leite que será doada à Associação Pestalozzi da Serra. "Cada visitante que trouxer essa doação vai ganhar um bilhete para concorrer ao sorteio de cinco orquídeas", finaliza.

SERVIÇO

4º Festival de Orquídeas - Edição Primavera-Verão

Local: Residencial Jacaraípe (Rua Jair Dessauner, 3, Jacaraípe, Serra)

Data: de 7 a 9 de dezembro, das 8h às 20h