Serra recebe evento geek de RPG com presença de autor americano

Card de escudo de RPG "A Bandeira do Elefante e da Arara" Crédito: Christopher Kastensmidt/Arquivo pessoal

Role-playing game, mais conhecido como RPG, é um tipo de jogo em que os jogadores assumem o protagonismo da própria história. Nesse mundo, também se mistura fantasia, mas há uma série de regras que devem ser seguidas. O nicho só cresce no Brasil e no mundo.

No Espírito Santo, alguns eventos e feiras acontecem anualmente para movimentar os geeks capixabas. Um deles acontece neste sábado (23) e domingo (24), no Shopping Montserrat, na Serra. O Dungeon Capixaba - como é chamada a feira - chega à sua 25ª edição e vai tratar do tema com oficinas, encontro de entusiastas e até lançamento de livro de autor americano, que estará no local para autografar a obra e debater em torno do assunto.

A novidade nesta edição é que ela acontece, além de Serra, em outras 50 cidades do Brasil em versões similares ao mesmo tempo. Das 11h às 20h, deste fim de semana, os amantes do RPG poderão conferir de cardgames a exposição de quadrinhos e demonstração de novos jogos.

O americano Christopher Kastensmidt é quem estará na feira para lançar seu novo "A Bandeira do Elefante e da Arara", livro em que aborda interpretação de papéis e RPG com temática nacional. A obra é uma reedição que será divulgada em primeira mão para os capixabas.

"O movimento do RPG no Espírito Santo está muito forte e escolhi lançar primeiro aí porque acho que é uma forma de agradecer aos colegas que estão trabalhando para fazer crescer esse nicho", conclui o americano, em entrevista exclusiva ao Gazeta Online.

O ator nerd de RPG americano Christopher Kastensmidt Crédito: Ismael Fonseca

Christopher comenta que a obra trata dessas regras de jogadores, mas também ilustra uma fantasia que se passa no Brasil Colônia do século 16. "Esse livro foi, originalmente, lançado em 2017 e foi um grande sucesso. Essa nova versão vem forte como livro de regras do RPG", conclui.

Diretor do evento, André Cruz relata que, desde a década de 90, um grupo de estudantes do Espírito Santo se interessou pelo universo dos games e decidiu investir nessa vertente, também. "Existia um grupo na década de 90 que unia apaixonados por RPG, no centro de vivência da Ufes. Depois de todos terem filhos e casarem, começamos a reunir para jogar. Foi assim que surgiu Dungeon Capixaba, um projeto sem fins lucrativos que promove encontros do público nerd", completa.

SERVIÇO

Dungeon Capixaba 2019

Local: Shopping Montserrat (Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162, Coluna de Laranjeiras, Serra)

Data: 23 e 24 de março de 2019 (sábado e domingo), das 11h às 20h, na Praça de Alimentação do Shopping Montserrat