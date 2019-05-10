Serra recebe cinema com pipoca de graça; veja programação

Crianças participam de exibição de filme de graça do projeto "Cinema é pra você, sim!", que chega ao Espírito Santo em parceria com a Arcellor Mittal Brasil Crédito: Pimenta/Divulgação

Até o dia 28 deste mês, a Serra será palco do projeto "Cinema é pra você, sim!", em que são exibidos filmes com direito a pipoca e refrigerante de graça em sessões de longas variados que acontecem todos os dias às 8h, 10h, 14h, 16h e 19h. A partir desta quarta-feira (15), a sala de cinema itinerante chega em Cidade Continental. Até o fim do mês, ela passa pelos bairros Jardim Carapina e Planato Serrano. Em cada local, o equipamento ficará por quatro dias.

Os ingressos para as sessões são distribuídos por ordem de chegada uma hora antes do início de cada exibição. Os filmes incluídos foram "Pantera Negra", "Homem-Formiga e a Vespa", "Jurassic World - Reino Ameaçado", "Meu Malvado Favorito 3" e "Moana".

Pela manhã e à tarde os filmes destinam-se, principalmente, a crianças e idosos. Já as sessões noturnas foram pensadas para agradar especialmente o público jovem e adulto.

SALA DE CINEMA

O cinema móvel apresenta os mesmos recursos encontrados nas salas convencionais de cinema das grandes cidades. O ambiente tem capacidade para acomodar 78 pessoas e dispõe também de isolamento térmico e acústico. Possui ar condicionado, bombonière, som estéreo, projeção convencional e 3D, gerador próprio e elevador de acesso para pessoas com necessidades especiais.

SERVIÇO

Cinema é pra você, sim!

- Cidade Continental, de 15 a 18/05, na Praça do Setor Ásia, Av. das Arábias

- Jardim Carapina, de 20 a 22/05, na Praça João Paulo II, Rua Guarapari

- Planalto Serrano, de 25 a 28/05, na Praça do Trabalhador, Av. Bela Vista, em frente ao Centro de Vivência

Sessões: 8h, 10h, 14h, 16h e 19h