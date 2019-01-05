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TELEVISÃO

Série de 'Carmen Sandiego' na Netflix ganha 1º trailer; assista

Confira outros lançamentos da plataforma para janeiro de 2019

Publicado em 05 de Janeiro de 2019 às 16:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2019 às 16:26
A personagem Carmen Sandiego Crédito: Netflix / Divulgação
No mês de janeiro, diversos lançamentos da Netflix entrarão em cartaz na plataforma. Entre eles, está a nova versão do desenho Carmen Sandiego, que fez sucesso no Brasil durante a década de 1990, e estará disponível a partir do próximo dia 18.
A série conta como Carmen entrou para a V.I.L.E, uma "academia de treinamento para ladrões" e conta com as vozes de Gina Rodriguez e Finn Wolfhard na dublagem original.
Confira abaixo outras sugestões de séries e filmes para você assistir em janeiro de 2019 na Netflix:
Desventuras em Série - 3ª temporada
A série Desventuras em Série é inspirada na série de livros de mesmo nome que retratam os infortúnios e aventuras vividas por três irmãos que vivem em constante fuga de Olaf, vivido por Neil Patrick Harris.
A terceira leva de episódios está disponível desde o dia 1º de janeiro.
American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace
Lançada em 2018, a temporada da série aborda o assassinato de Gianni Versace, estilista italiano morto em 1997. A produção conta com Penélope Cruz no elenco.
Um Homem Entre Gigantes
Um Homem Entre Gigantes estará disponível na Netflix a partir de 15 de janeiro.
Confira outras produções que estreiam na Netflix em janeiro de 2019:

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