Série da Netflix investiga fundamento de hypes e clássicos da moda

Uma nova série dedicada à moda está disponível na Netflix. Intitulada Social Fabric, algo como "tecido social", é apresentada pelo designer Kyle NG, da marca Brain Dead, e em sua primeira temporada conta com 12 episódios temáticos.

Com duração de até 25 minutos, revela os fundamentos por trás da produção dos jeans japoneses, fala do hype das camisetas de hip-hop dos anos 80, da cultura sneaker, de botas de caubóis, de padronagem xadrez e de chapéus fedora, promovendo uma jornada por diferentes países e culturas. É leve, engraçado (Kyle é uma figura!) e informativo.