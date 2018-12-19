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Série 'O Mundo Sombrio de Sabrina' ganhará 16 novos episódios

Como anunciado anteriormente, a parte 2 começa a ser exibida em 5 de abril

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 16:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 16:26
Kiernan Shipka como Sabrina na série 'Chilling Adventures of Sabrina' Crédito: Diyah Pera/Netflix/Divulgação
A Netflix decidiu fazer a felicidade dos fãs de O Mundo Sombrio de Sabrina anunciando a realização de 16 novos episódios, divididos em partes 3 e 4, que serão produzidos ano que vem.
Como anunciado anteriormente, a parte 2 começa a ser exibida em 5 de abril.
Tendo como inspiração a série teen Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira, a produção da Netflix pegou um lado mais sombrio, inspirada na HQ da Archies Comics. Na história, acompanhamos as dúvidas e aventuras da jovem Sabrina, em sua transição para a vida adulta, aliás, de uma bruxa adulta. Ela precisa conciliar sua natureza dupla - meio bruxa, meio mortal, lutando contra as forças do mal.
No elenco, Kiernan Shipka, Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Michelle Gomez, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen, Lachlan Watson e Bronson Pinchot.

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