Série 'O Mundo Sombrio de Sabrina' ganhará 16 novos episódios

A Netflix decidiu fazer a felicidade dos fãs de O Mundo Sombrio de Sabrina anunciando a realização de 16 novos episódios, divididos em partes 3 e 4, que serão produzidos ano que vem.

Tendo como inspiração a série teen Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira, a produção da Netflix pegou um lado mais sombrio, inspirada na HQ da Archies Comics. Na história, acompanhamos as dúvidas e aventuras da jovem Sabrina, em sua transição para a vida adulta, aliás, de uma bruxa adulta. Ela precisa conciliar sua natureza dupla - meio bruxa, meio mortal, lutando contra as forças do mal.