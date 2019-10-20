Cinema

Sequência de 'Malévola' supera 'Coringa' mas se torna pior estreia da Disney

A produção com Angelina Jolie teve seu pior fim de semana e agora dependerá de bilheterias mundiais

Publicado em 20 de outubro de 2019 às 20:11 - Atualizado há 6 anos

Malévola 2: A Dona do Mal Crédito: Disney/Divulgação

Cinco anos após a Malévola de Angelina Jolie lançar um feitiço sobre bilheterias, a encantadora vilã voltou ao topo das bilheterias dos Estados Unidos.

Sequência do filme de 2014 baseado na bruxa de A Bela Adormecida, a produção da Disney Malévola: Dona do Mal estreou com arrecadação de 36 milhões de dólares em 2.790 cinemas dos EUA, quase metade do que o primeiro filme arrecadou em seu fim de semana de estreia (69 milhões de dólares).

Apesar de estrear abaixo das projeções antes do fim de semana, Malévola: Dona do Mal facilmente superou a concorrência, incluindo Coringa, da Warner Bros, e o estreante da Sony Zombieland 2.

A sequência de Malévola desfrutou da posição de ser uma das poucas opções para jovens espectadoras em um mercado amplamente dominado por títulos voltados para homens, como Coringa e Projeto Gemini, da Paramount. Mulheres representaram 56% das espectadoras, das quais cerca de 50% têm menos de 25 anos.

Malévola: Dona do Mal registrou o pior fim de semana de abertura do ano para a Disney e agora dependerá de bilheterias mundo afora para recuperar o orçamento de 185 milhões de dólares.

O filme teve exibições muito mais promissoras no exterior, arrecadando 117 milhões de dólares de uma estreia global de 150 milhões de dólares. O primeiro filme da sequência estreou com uma impressionante arrecadação de 517 milhões de dólares no exterior e outros 241 milhões de dólares no mercado doméstico.

Elle Fanning também voltou às telas na sequência, unindo-se a Michelle Pfeiffer, Ed Skrein e Chiwetel Ejiofor, estreantes na série. Malévola: Dona do Mal foi dirigido por Joachim Ronning (Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar).

