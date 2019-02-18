'Sensação surreal', diz Jeremias após passar mais uma fase do The Voice

Crédito: TV Globo/Reprodução

Jeremias Reis, de 11 anos, está emocionando o público que assiste ao "The Voice Kids 2019". Neste domingo (17), o capixaba passou para a nova fase do reality musical da Globo desbancando os colegas Kawan Pedro e Rodrigo Seligmann. Simone e Simaria - as técnicas - destacaram que o pequeno interpretou a música "Se Uma Estrela Aparecer", da Disney, de forma única, e tocou o coração de cada um de uma forma diferente.

Todo mundo se emocionou. É uma sensação surreal. Eu não estava acreditando que eu tinha conseguido passar Jeremias Reis, de 11 anos

O capixaba destaca que já subiu ao palco do programa confiante de que conseguiria passar, mas reconhece o talento dos colegas e completa que, apesar de ter ficado triste com a eliminação dos amigos, comemorou a própria vitória. "Agora eu já estou focando tudo para a próxima fase para conseguir ir seguindo".

Jeremias foi à igreja que frequenta neste domingo (17) ainda e diz que recebeu muitos parabéns pela conquista. Novo famoso do Espírito Santo, como ele mesmo brinca, o jovem não se esquece de onde veio e revela um dos motivos que acredita ser o principal para o sucesso: humildade.

A repercussão está muito boa, todo mundo está torcendo e não importa quem seja . O importante é emanar essa energia boa Jeremias Reis, de 11 anos

A APRESENTAÇÃO

Assim que terminou a apresentação de Jeremias, Kawan e Rodrigo, que se enfrentaram na fase das Batalhas, o apresentador André Marques disse ter sido uma das músicas mais bem interpretadas que já escutou em todo o "The Voice Kids".

"É o momento mais difícil que já passei aqui no The Voice. O que vocês fizeram aqui levam a gente a sonhar, voltar a ser crianças, ser mais puro, ingênuo", desabafou Simaria, seguida de Simone, que completou: "Vocês são estrelas. Os três. Cada um com seu brilho".

Na web, os internautas não pouparam elogios ao capixaba. Veja algumas reações: