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'Sensação surreal', diz Jeremias após passar mais uma fase do The Voice

Jeremias Reis cantou 'Se Uma Estrela Aparecer' e desbancou Kawan e Rodrigo neste domingo (17) na fase das Batalhas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2019 às 13:51

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 13:51

Crédito: TV Globo/Reprodução
Jeremias Reis, de 11 anos, está emocionando o público que assiste ao "The Voice Kids 2019". Neste domingo (17),  o capixaba passou para a nova fase do reality musical da Globo desbancando os colegas Kawan Pedro e Rodrigo Seligmann. Simone e Simaria - as técnicas - destacaram que o pequeno interpretou a música "Se Uma Estrela Aparecer", da Disney, de forma única, e tocou o coração de cada um de uma forma diferente.
Todo mundo se emocionou. É uma sensação surreal. Eu não estava acreditando que eu tinha conseguido passar
Jeremias Reis, de 11 anos
O capixaba destaca que já subiu ao palco do programa confiante de que conseguiria passar, mas reconhece o talento dos colegas e completa que, apesar de ter ficado triste com a eliminação dos amigos, comemorou a própria vitória. "Agora eu já estou focando tudo para a próxima fase para conseguir ir seguindo".
Jeremias foi à igreja que frequenta neste domingo (17) ainda e diz que recebeu muitos parabéns pela conquista. Novo famoso do Espírito Santo, como ele mesmo brinca, o jovem não se esquece de onde veio e revela um dos motivos que acredita ser o principal para o sucesso: humildade.
A repercussão está muito boa, todo mundo está torcendo e não importa quem seja . O importante é emanar essa energia boa
Jeremias Reis, de 11 anos
A APRESENTAÇÃO
Assim que terminou a apresentação de Jeremias, Kawan e Rodrigo, que se enfrentaram na fase das Batalhas, o apresentador André Marques disse ter sido uma das músicas mais bem interpretadas que já escutou em todo o "The Voice Kids".
> "Ouvi uma voz e decidi disputar o The Voice Kids", diz Jeremias Reis
"É o momento mais difícil que já passei aqui no The Voice. O que vocês fizeram aqui levam a gente a sonhar, voltar a ser crianças, ser mais puro, ingênuo", desabafou Simaria, seguida de Simone, que completou: "Vocês são estrelas. Os três. Cada um com seu brilho".
> Capixaba passa para a próxima fase do "The Voice Kids"
Na web, os internautas não pouparam elogios ao capixaba. Veja algumas reações:
 

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