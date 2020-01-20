Turma do Pagode, Maiara e Maraisa e mais atrações agitam a semana no ES

SEGUNDA-FEIRA (20/01/2020)
- MÚSICA AO VIVO
- Vai Que Gama 2020
- Oficina de Percussão Carnavalesca 2020. Custo: R$ 150. Todas as segundas-feiras de 19h às 22h (até o carnaval), na Casa de Bamba - Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 3026-7868.
- FESTIVAL
- Tenda da Cultura
- Com apresentação do Grupo de Capoeira Quilombo do Queimado e Trio Lubião Acústico. A partir das 19h, na entrada da Tenda da Cultura. Ingresso; entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha.
- INFANTIL
- Palhaço Espoleta
- Às 17h, no palco da Tenda da Cultura. Ingresso: Entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha.
TERÇA-FEIRA (21/01/2020)
- EXPOSIÇÃO
- Tríade: linha, plano, imagem
- Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.
- Overseas
- Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No palácio Anchieta, (terça a sexta-feira) das 9h às 17h, (sábados, domingos e feriados) das 9h às 16h até dia 08 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.
- BALADA
- Bolt
- Às 21h. Festa: "Terçou". Tocando: Pop, funk, pop br, bagaceiras. Com DJs Bravin, Garreto, Reblin, Rigoni, Madeusa, Hnrqss e Mel Jorden. Ingressos: Entrada franca para os 50 primeiros; R$ 15 (a noite inteira). Classificação: 18 anos. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
QUARTA-FEIRA(22/01/2020)
- EXPOSIÇÃO
- LITERÁRIO
- Prosas Literárias
- Com o jornalista e escritor Jace Theodoro. Às 19h30, na Thelema. Entrada franca. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória.
QUINTA-FEIRA (23/01/2020)
- FESTIVAL
- Degusta Sunset
- Com banda Macucos, área kids, comes e bebes. Show a partir das 21h30, no Shopping Vila Velha. Ingresso: Entrada franca. Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.
- BALADA
- Stone Pub
- Às 20h. Festa: "Flame". Tocando: Pop, funk, pop br, bregafunk, axé, hits. Com DJ Tuzzão e convidados. Ingressos: R$ 10 (50 primeiros com nome na lista); R$ 15 (com nome na lista após os 50 primeiros, até às 23h); R$ 20 (a noite inteira ou sem nome na lista). Classificação: 18 anos. R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória.
- Fluente
- Às 21h. Festa: "Fun4Me de Férias". Tocando: Pop, funk, pop br, bagaceira, dragmusic, hip hop, pop b, remix. Ingressos: Entrada franca para os 50 primeiros com nome na lista; R$ 15 (a noite inteira ou sem nome na lista). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
- EXPOSIÇÃO
- SHOW
- Gravação do DVD de Rony & Ricy
- Com Hugo & Tiago, Erick Monteiro, Rangel dias e Alemão do Forró. Às 22h, na Wood's Vitória. Ingresso: R$ 30 (pista, meia, 1° lote); R$ 60 (pista, inteira, 1° lote). Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória.
SEXTA-FEIRA (24/01/2020)
- MÚSICA AO VIVO
- Banda Flashback
- Às 22h, no Spirito Jazz. Couvert: R$ 25 (antecipado) ; R$ 30 (no dia do evento). Venda: No site Sympla ou na casa. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória.
- FESTIVAL
- Degusta Sunset
- Com banda Killer Queen e Back to the past, área kids, comes e bebes. Shows a partir das 20h, no Shopping Vila Velha. Ingresso: Entrada franca. Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.
- BALADA
- Bolt
- Às 23h. Festa: "Mormaço". Tocando: Summer electro hits, electro pop e pop br. Ingressos: R$ 15 (de 23h às 04h); R$ 5 ( a partir das 04h para quem estiver com a pulseira da Fluente ou da Stone) . Classificação: 18 anos. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
- Fluente
- Às 21h. Festa: "Funk-a-holic". Tocando: Funk. Ingressos: R$ 25 (a noite inteira). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
- Stone
- Às 22h. Festa: "Eu não espero o carnaval". Tocando: Axé, swigueira, arrocha, popbr e funk. Ingressos: Entrada franca para os 50 primeiros com adereços de carnaval; R$ 10 (50 primeiros com nome na lista, até às 23h); R$ 15 (sem nome na lista ou após às 23h); R$ 20 (a noite inteira ou sem nome na lista). Classificação: 18 anos. R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória.
- SHOW
- Anavitória
- Em despedida da Turnê O tempo é Agora. Às 21h, no Ilha Shows. Ingressos: R$ 134,40 (inteira, pista), R$ 201,60 (inteira, área vip). Venda: Commcenter (Shopping Vitória), loja 351, piso 1. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória.
- Zé Neto & Cristiano / Maiara e Maraisa
- Às 22h, no Multiplace Mais. Ingresso: R$ 130 (5° lote, front stage web, meia/solidária), R$ 260 (5° lote, front stage web, inteira), R$ 140 ( 2° lote, camarote 2 web, meia/solidária), R$ 280 ( 2° lote, camarote 2 web,inteira). Mesa 2° lote: Ouro a R$ 2.000; Prata a R$ 1.500 e Bronze a R$ 900. Meia solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2k de alimento não perecível, ou 1 agasalho, ou 1 brinquedo em bom estado, ou 1 lata de leite em pó, ou fralda infantil/geriátrica. Venda: Loja Bagaggio (shoppings Vitória, Praia da Costa e Boulevard Shopping Vila Velha), Loja Country Ville (Cariacica), Loja Kavera Story e no site https://www.ticketpremium.com.br/Site/Setores/244. R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari. Classificação: Para o evento,16 anos. Menores de 14 e 15 somente com a presença dos responsáveis legais.
- Matuê
- Às 22h, na Mansão 300. Ingresso: R$ 80 (meia), R$ 160 (inteira). Venda: No site Superticket. Rua Belo Horizonte, 01, Meaípe, Guarapari.
- Roland Grapow e Blaze Bayley
- Com abertura das bandas Absolva, Kiko Shred e Forgotten Lad. Às 20h, no Correria Music bar. Ingresso: R$ 60 (pista, meia normal ou solidária, 2° lote); R$ 120 (pista, inteira, 2° lote). Venda: Vix Rock Store - Boulevard Shopping da Praia; Mancave Barbershop (Shopping Vitória e Praia da Costa); EB Informática (Novo México, Vila Velha); Açaí do Dimy (Barra do Itapemirim) e no site Clube do Ingresso. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
SÁBADO (25/01/2020)
- FESTA
- Enseada Beach clube - Enseada do samba
- Com ÍtaloTunico da Vila, Regional do nair + DJs Chuselecta, Lorelai e MR,Dedus. A partir das 14h, no Enseada Beach Club. Rua O Tempo e O Vento, Manguinhos, Serra. Ingresso: piscina, praia. Ingressos: R$ 40 meia e R$ 80 inteira, à venda no site Superticket.
- Illusion Verão 2020
- Às 22h, na Mansão 300° Beach House. Com Mandragora, Zanon, Dzp, Kova, Trapsta, Catrinck, Diego Brunelli, Jess Benevides, Edji e outros. Ingresso: R$ 80 (individual, 2° lote). Venda: No site Eventbrite e na loja Grande Vix: Lojas Maverick's (Shop. Vitória, Vila Velha e M. Álvaro) e na Loja Sângelo Store (Centro, Guarapari).
- BALADA
- Fluente
- Às 16h. Festa: "Jungle Sunset". Tocando: Hip hop, funk, deep house. Ingressos: Entrada franca para os 50 primeiros; R$ 15 (16h às 19h); R$ 20 (19h às 20h); R$ 30 (a partir das 20h). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
- FESTIVAL
- Degusta Sunset
- Com Cadu Caruzo e Totem e banda The Crew, área kids, comes e bebes. Shows a partir das 20h, no Shopping Vila Velha. Ingresso: Entrada franca. Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.
- Festival de Cinema de Vitória Itinerante
- Às 19h30, em Piúma. Com o longa "Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral". Entrada franca.
- SHOW
- Durval Lelys/ Turma do pagode
- Às 22h, no Multiplace Mais. Ingresso: R$ 80 (2° lote, front stage web, meia/solidária), R$ 160 (5° lote, front stage web, inteira), R$ 100 ( 2° lote, camarote 2 web, meia/solidária), R$ 200 ( 2° lote, camarote 2 web,inteira). Mesa 2° lote: Ouro a R$ 800; Prata a R$ 700 e Bronze a R$ 600. Meia solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2k de alimento não perecível, ou 1 agasalho, ou 1 brinquedo em bom estado, ou 1 lata de leite em pó, ou fralda infantil/geriátrica. Venda: Loja Bagaggio (shoppings Vitória, Praia da Costa e Boulevard Shopping Vila Velha), Loja Country Ville (Cariacica), Loja Kavera Story e no site https://www.ticketpremium.com.br/Site/Setores/244. R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari. Classificação: Para o evento,16 anos. Menores de 14 e 15 somente com a presença dos responsáveis legais.
- Turma do Pagode
- Às 20h, na Barra do Sahy, Aracruz. Ingressos: R$ 40 (pistra, meia, 2° lote); R$ 75 (pista, inteira, 2° lote); R$ 125 (open bar, 2° lote). Venda: No site Ticket Premium.
- Lambasaia
- Às 22h, no Brabus Bar. Ingressos: R$ 30 (pista, 2° lote), R$ 60 (camarote, 2° lote), R$ 1.500 (lounge). Venda: No site Superticket. Avenida Meaípe, Enseada Azul, Guarapari.
- TEATRO
- Musical O Tempo não Para
- Na trama, um grupo de estudantes do segundo grau enfrenta desafios com a formatura, a tentativa de passar no vestibular e a vivência de novos relacionamentos, amadurecendo e aprendendo lições. Sessões às 19h e às 21h, no espaço Abel Santana. Ingressos: R$ 20 (meia entrada). Venda: bilheteria do Espaço Cultural Abel Santana Classificação: livre. Informações: (27) 3082-7855 ou (27) 99860-8670.
- Apóstolo Arnaldo- "Sessão de Descarrego"
- Às 20h, no Correria Music Bar. Apresentação de humor onde existe uma paródia de um culto evangélico. Ingressos: R$ 30 (meia, 1° lote); R$ 40 (meia, 2° lote). Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
- EXPOSIÇÃO
- Resquícios, abertura de exposição
- Composta por peças únicas do artista Henrique Luiz Custodio, forjadas sob a ação da água, da areia, do barro, do fogo, etc. Às 19h, na Galeria benedita Torreão. Entrada franca. Centro Cultural Eliziário Rangel, Rua Gonçalves Dias, n. 1201, São Diogo, Serra.
DOMINGO (26/01/2020)
- FESTIVAL
- Degusta Sunset
- Com Bloco Samba Soul, área kids, karaokê com banda, comes e bebes. Show a partir das 20h30, no Shopping Vila Velha. Ingresso: Entrada franca. Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.
- BALADA
- Fluente
- Às 16h. Festa: "Antimofo Sunset". Com bandas Boogarins e My Magical Glowing Lens. Ingressos: Antecipados através do site Eventbite, R$ 30 (3° lote).
- SHOW
- Guarapa Session- Filipe Ret
- Às 16h, no Thale Beach. Ingressos: R$ 70 (área vip, meia, 2° lote); R$ 140 (área vip, inteira, 2° lote). Venda: No site Eventbrite. Informação: (27) 99268-4233.
- EXPOSIÇÃO
