Agenda

Turma do Pagode, Maiara e Maraisa e mais atrações agitam a semana no ES

Agenda da semana ainda conta com shows de AnaVitória, Zé Neto e Cristiano e Durval Lelys
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 17:29

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 17:29

Tenda da Cultura leva muita música, teatro e esportes para Vila Velha. Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Vila Velha

SEGUNDA-FEIRA (20/01/2020)

  • MÚSICA AO VIVO
  • Vai Que Gama 2020 
  • Oficina de Percussão Carnavalesca 2020. Custo: R$ 150. Todas as segundas-feiras de 19h às 22h (até o carnaval), na Casa de Bamba - Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações:  (27) 3026-7868. 

  • FESTIVAL
  • Tenda da Cultura
  • Com apresentação do Grupo de Capoeira Quilombo do Queimado e Trio Lubião Acústico. A partir das 19h, na entrada da Tenda da Cultura. Ingresso; entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha. 

  • INFANTIL 
  • Palhaço Espoleta
  • Às 17h, no palco da Tenda da Cultura. Ingresso: Entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha.
Bolt Crédito: Página Oficial Bolt Antimofo

TERÇA-FEIRA (21/01/2020)

  • EXPOSIÇÃO 
  • Tríade:  linha, plano, imagem
  • Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.

  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No palácio Anchieta, (terça a sexta-feira) das 9h às 17h, (sábados, domingos e feriados) das 9h às 16h até dia 08 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.

  • BALADA
  • Bolt
  • Às 21h. Festa: "Terçou". Tocando: Pop, funk, pop br, bagaceiras. Com DJs Bravin, Garreto, Reblin, Rigoni, Madeusa, Hnrqss e Mel Jorden. Ingressos: Entrada franca para os 50 primeiros; R$ 15 (a noite inteira). Classificação: 18 anos. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Exposição Overseas de Miro Soares Crédito: Miro Soares

QUARTA-FEIRA(22/01/2020)

  • EXPOSIÇÃO 
  • Tríade:  linha, plano, imagem
  • Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.

  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No palácio Anchieta, (terça a sexta-feira) das 9h às 17h, (sábados, domingos e feriados) das 9h às 16h até dia 08 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.

  • LITERÁRIO
  • Prosas Literárias
  • Com o jornalista e escritor Jace Theodoro. Às 19h30, na Thelema. Entrada franca. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória.
Macucos irá se apresentar no Degusta Sunset na quinta-feira (23). Crédito: Reprodução/ Facebook banda Macucos

QUINTA-FEIRA (23/01/2020)

  • FESTIVAL
  • Degusta Sunset
  • Com banda Macucos, área kids, comes e bebes. Show a partir das 21h30, no Shopping Vila Velha. Ingresso: Entrada franca. Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.

  • BALADA
  • Stone Pub
  • Às 20h. Festa: "Flame". Tocando: Pop, funk, pop br, bregafunk, axé, hits. Com DJ Tuzzão e convidados. Ingressos: R$ 10 (50 primeiros com nome na lista); R$ 15 (com nome na lista após os 50 primeiros, até às 23h); R$ 20 (a noite inteira ou sem nome na lista). Classificação: 18 anos. R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. 

  • Fluente
  • Às 21h. Festa: "Fun4Me de Férias". Tocando: Pop, funk, pop br, bagaceira, dragmusic, hip hop, pop b, remix. Ingressos: Entrada franca para os 50 primeiros com nome na lista; R$ 15 (a noite inteira ou sem nome na lista). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. 

  • EXPOSIÇÃO 
  • Tríade:  linha, plano, imagem
  • Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.

  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No palácio Anchieta, (terça a sexta-feira) das 9h às 17h, (sábados, domingos e feriados) das 9h às 16h até dia 08 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.

  • SHOW
  • Gravação do DVD de Rony & Ricy
  • Com Hugo & Tiago, Erick Monteiro, Rangel dias e Alemão do Forró. Às 22h, na Wood's Vitória. Ingresso: R$ 30 (pista, meia, 1° lote); R$ 60 (pista, inteira, 1° lote). Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória.
A dupla fará show de "O tempo não para" no Ilha Shows na sexta-feira (24). Crédito: Divulgação/ Anavitória

SEXTA-FEIRA (24/01/2020)

  • MÚSICA AO VIVO
  • Banda Flashback 
  • Às 22h, no Spirito Jazz. Couvert: R$ 25 (antecipado) ; R$ 30 (no dia do evento). Venda: No site Sympla ou na casa.  Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória.

  • FESTIVAL
  • Degusta Sunset
  • Com banda Killer Queen e Back to the past, área kids, comes e bebes. Shows a partir das 20h, no Shopping Vila Velha. Ingresso: Entrada franca. Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. 

  • BALADA
  • Bolt
  • Às 23h. Festa: "Mormaço". Tocando: Summer electro hits, electro pop e pop br. Ingressos: R$ 15 (de 23h às 04h); R$ 5 ( a partir das 04h para quem estiver com a pulseira da Fluente ou da Stone) . Classificação: 18 anos. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

  • Fluente
  • Às 21h. Festa: "Funk-a-holic". Tocando: Funk. Ingressos: R$ 25 (a noite inteira). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. 

  • Stone
  • Às 22h. Festa: "Eu não espero o carnaval". Tocando: Axé, swigueira, arrocha, popbr e funk. Ingressos: Entrada franca para os 50 primeiros com adereços de carnaval; R$ 10 (50 primeiros com nome na lista, até às 23h); R$ 15 (sem nome na lista ou após às 23h); R$ 20 (a noite inteira ou sem nome na lista). Classificação: 18 anos. R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória.

  • SHOW
  • Anavitória
  • Em despedida da Turnê O tempo é Agora. Às 21h, no Ilha Shows. Ingressos: R$ 134,40 (inteira, pista), R$ 201,60 (inteira, área vip). Venda: Commcenter (Shopping Vitória), loja 351, piso 1. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória.

  • Zé Neto & Cristiano / Maiara e Maraisa 
  • Às 22h, no Multiplace Mais. Ingresso: R$ 130 (5° lote, front stage web, meia/solidária), R$ 260 (5° lote, front stage web, inteira), R$ 140 ( 2° lote,  camarote 2 web, meia/solidária), R$ 280 ( 2° lote, camarote 2 web,inteira). Mesa 2° lote: Ouro a R$ 2.000; Prata a R$ 1.500 e Bronze a R$ 900. Meia solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2k de alimento não perecível, ou 1 agasalho, ou 1 brinquedo em bom estado, ou 1 lata de leite em pó, ou fralda infantil/geriátrica. Venda: Loja Bagaggio (shoppings Vitória, Praia da Costa e Boulevard Shopping Vila Velha), Loja Country Ville (Cariacica), Loja Kavera Story e no site https://www.ticketpremium.com.br/Site/Setores/244.  R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari. Classificação: Para o evento,16 anos. Menores de 14 e 15 somente com a presença dos responsáveis legais.

  • Matuê
  • Às 22h, na Mansão 300. Ingresso: R$ 80 (meia), R$ 160 (inteira). Venda: No site Superticket.  Rua Belo Horizonte, 01, Meaípe, Guarapari.

  • Roland Grapow e Blaze Bayley
  • Com abertura das bandas Absolva, Kiko Shred e Forgotten Lad. Às 20h, no Correria Music bar. Ingresso: R$ 60 (pista, meia normal ou solidária, 2° lote); R$ 120 (pista, inteira, 2° lote). Venda: Vix Rock Store - Boulevard Shopping da Praia; Mancave Barbershop (Shopping Vitória e Praia da Costa); EB Informática (Novo México, Vila Velha); Açaí do Dimy (Barra do Itapemirim) e no site Clube do Ingresso.  Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Turma do pagode fará show na Barra do Sahyno sábado (25) Crédito: Reprodução/ Facebook Turma do Pagode

SÁBADO (25/01/2020)

  • FESTA
  • Enseada Beach clube -  Enseada do samba
  • Com ÍtaloTunico da Vila, Regional do nair + DJs Chuselecta, Lorelai e MR,Dedus. A partir das 14h, no Enseada Beach Club. Rua O Tempo e O Vento, Manguinhos, Serra. Ingresso: piscina, praia. Ingressos: R$ 40 meia e R$ 80 inteira, à venda no site Superticket. 

  • Illusion Verão 2020
  • Às 22h, na Mansão 300° Beach House. Com Mandragora, Zanon, Dzp, Kova, Trapsta, Catrinck, Diego Brunelli, Jess Benevides, Edji e outros. Ingresso: R$ 80 (individual, 2° lote). Venda: No site Eventbrite e na loja Grande Vix: Lojas Maverick's (Shop. Vitória, Vila Velha e M. Álvaro) e na Loja Sângelo Store (Centro, Guarapari).

  • BALADA
  • Fluente
  • Às 16h. Festa: "Jungle Sunset". Tocando: Hip hop, funk, deep house. Ingressos: Entrada franca para os 50 primeiros; R$ 15 (16h às 19h); R$ 20 (19h às 20h); R$ 30 (a partir das 20h). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.

  • FESTIVAL
  • Degusta Sunset
  • Com Cadu Caruzo e Totem e banda The Crew, área kids, comes e bebes. Shows a partir das 20h, no Shopping Vila Velha. Ingresso: Entrada franca. Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. 

  • Festival de Cinema de Vitória  Itinerante 
  • Às 19h30, em Piúma. Com o longa "Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral". Entrada franca.

  • SHOW
  • Durval Lelys/ Turma do pagode
  • Às 22h, no Multiplace Mais. Ingresso: R$ 80 (2° lote, front stage web, meia/solidária), R$ 160 (5° lote, front stage web, inteira), R$ 100 ( 2° lote,  camarote 2 web, meia/solidária), R$ 200 ( 2° lote, camarote 2 web,inteira). Mesa 2° lote: Ouro a R$ 800; Prata a R$ 700 e Bronze a R$ 600. Meia solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2k de alimento não perecível, ou 1 agasalho, ou 1 brinquedo em bom estado, ou 1 lata de leite em pó, ou fralda infantil/geriátrica. Venda: Loja Bagaggio (shoppings Vitória, Praia da Costa e Boulevard Shopping Vila Velha), Loja Country Ville (Cariacica), Loja Kavera Story e no site https://www.ticketpremium.com.br/Site/Setores/244.  R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari. Classificação: Para o evento,16 anos. Menores de 14 e 15 somente com a presença dos responsáveis legais. 

  • Turma do Pagode 
  • Às 20h, na Barra do Sahy, Aracruz. Ingressos: R$ 40 (pistra, meia, 2° lote); R$ 75 (pista, inteira, 2° lote); R$ 125 (open bar, 2° lote). Venda: No site Ticket Premium.

  • Lambasaia
  • Às 22h, no Brabus Bar. Ingressos: R$ 30 (pista, 2° lote), R$ 60 (camarote, 2° lote), R$ 1.500 (lounge). Venda: No site Superticket. Avenida Meaípe, Enseada Azul, Guarapari. 

  • TEATRO
  • Musical O Tempo não Para
  • Na trama, um grupo de estudantes do segundo grau enfrenta desafios com a formatura, a tentativa de passar no vestibular e a vivência de novos relacionamentos, amadurecendo e aprendendo lições. Sessões às 19h e às 21h, no espaço Abel Santana. Ingressos: R$ 20 (meia entrada). Venda: bilheteria do Espaço Cultural Abel Santana Classificação: livre. Informações: (27) 3082-7855 ou (27) 99860-8670. 

  • Apóstolo Arnaldo- "Sessão de Descarrego"
  • Às 20h, no Correria Music Bar. Apresentação de humor onde existe uma paródia de um culto evangélico. Ingressos: R$ 30 (meia, 1° lote); R$ 40 (meia, 2° lote). Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.

  • EXPOSIÇÃO
  • Resquícios, abertura de exposição
  • Composta por peças únicas do artista Henrique Luiz Custodio, forjadas sob a ação da água, da areia, do barro, do fogo, etc. Às 19h, na Galeria benedita Torreão. Entrada franca. Centro Cultural Eliziário Rangel, Rua Gonçalves Dias, n. 1201, São Diogo, Serra.  
  • Tríade:  linha, plano, imagem
  • Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.

  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, (terça a sexta-feira) das 9h às 17h, (sábados, domingos e feriados) das 9h às 16h até dia 08 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.
Obra de Sandro Novaes na exposição "Tríade: Linha, Plano, Imagem", em cartaz no Museu Vale Crédito: Sergio Cardoso

DOMINGO (26/01/2020)

  • FESTIVAL
  • Degusta Sunset
  • Com Bloco Samba Soul, área kids, karaokê com banda, comes e bebes. Show a partir das 20h30, no Shopping Vila Velha. Ingresso: Entrada franca. Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.

  • BALADA
  • Fluente
  • Às 16h. Festa: "Antimofo Sunset". Com bandas Boogarins e My Magical Glowing Lens. Ingressos: Antecipados através do site Eventbite, R$ 30 (3° lote). 

  • SHOW
  • Guarapa Session- Filipe Ret
  • Às 16h, no Thale Beach. Ingressos: R$ 70 (área vip, meia, 2° lote); R$ 140 (área vip, inteira, 2° lote). Venda: No site Eventbrite. Informação: (27) 99268-4233.

  • EXPOSIÇÃO 
  • Tríade:  linha, plano, imagem
  • Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.

  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No palácio Anchieta, (terça a sexta-feira) das 9h às 17h, (sábados, domingos e feriados) das 9h às 16h até dia 08 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.

