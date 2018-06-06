Selecionada pela ONU, capixaba faz vaquinha para ir a Nova York

Selecionada pela ONU, capixaba Iêza de Oliveira faz vaquinha para ir a Nova York Crédito: Arquivo pessoal/Gazeta Online

Há algumas semanas, a estudante de Direito Iêza Teixeira de Oliveira, de 21 anos, viu um anúncio da Organização das Nações Unidas nas redes sociais. O informativo tratava de uma chamada para jovens inscreverem projetos que ajudem a instituição a atingir as metas globais que ela mesma estabelece. Já esperando uma resposta negativa, a capixaba decidiu tentar a sorte com sua "Plataforma do Bem" - e ficou emocionada quando recebeu o e-mail dizendo que ela havia sido aprovada na primeira fase das seleções.

"Fiquei maluca quando vi que havia passado de primeira. Esse é um projeto que eu sempre quis fazer, colocar em prática, mas nunca tinha colocado no papel", diz ela, que agora está angariando R$ 17 mil para poder fazer parte do programa, que acontece em grande parte em Nova York, nos Estados Unidos. "A Assembleia Jovem da ONU é em Nova York, mas eu também fui selecionada para dois cursos em outros dois locais dos EUA, então precisaria custear essas passagens e hospedagens, também", esclarece.

Só para a fase que passaria em Manhattan, Iêza calcula precisar de aproximadamente R$ 10 mil. "Esses valores são calculados por uma fundação americana que é parceira da ONU. Eles avaliam quanto custa cada viagem, passagem e hospedagem e nos dão o pacote total para pagar. O total é R$ 17 mil, mas com R$ 10 mil já conseguiria ir ao menos à Assembleia Jovem", contrapõe. Até a manhã desta quarta-feira (6), a capixaba já havia arrecadado R$ 580 na vaquinha online que criou. O evento acontece entre 6 e 17 de agosto, mas ela precisa do dinheiro até o dia 15 de junho, quando precisa realizar sua inscrição.

DE ONDE VEM O PROJETO

Engajada em causas sociais, Iêza é apaixonada pelo trabalho voluntário há alguns anos e chegou a ir ao México, em janeiro de 2018, para um serviço que durou um mês e meio em uma instituição mexicana. Lá, ajudou crianças a completarem uma carga escolar que estava defasada devido aos terremotos que o país sofreu. "E sempre trabalhei com isso. Fiquei anos em uma ONG do Espírito Santo e percebi que muita gente também tinha vontade de ajudar, mas não sabia como", exemplifica.

Selecionada pela ONU, capixaba Iêza de Oliveira faz vaquinha para ir a Nova York Crédito: Arquivo pessoal/Gazeta Online

Foi desse problema, inclusive, que a universitária tirou a solução: a "Plataforma do Bem" serve justamente para ligar um lado a outro.

"A ideia é fazer um grande banco de dados que contenha fichas de pessoas que querem ajudar, com trabalho, dinheiro ou doações, e formulários de instituições que precisam desses serviços. Assim, ficaria fácil conectar quem precisa com quem pode ajudar. E nós seríamos apenas a ponte para esse pessoal", garante.

TRABALHO SIMILAR NO ES

Atualmente, a jovem desenvolve algo parecido em uma igreja para a qual presta um serviço, também, voluntário. "Lá, nós temos fichas de pessoas que precisam de doações e de gente que pode ajudar. Temos um pouco de dificuldade porque muita gente tem resistência em ajudar tudo o que se mistura a igrejas, mas se pensarmos bem, funciona com eficácia", avalia.

"Esse projeto, da 'Plataforma do Bem', vai acontecer eu indo ou não à ONU. A diferença é que, lá, nós teremos total suporte para estudos e troca de conhecimentos, além de cursos que vão nos ajudar a ver se a ideia vai funcionar ou não, no âmbito que a ONU espera", conclui.