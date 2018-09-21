Segundo Sol: Laureta é presa em flagrante por tráfico de drogas

Por essa Laureta (Adriana Esteves) não esperava. Avisada pelo delegado Viana (Carlos Betão) de que a equipe de Nolasco (Tairone Vale) iria fazer uma busca em sua casa atrás de drogas sintéticas, a cafetina tira os entorpecentes do cofre, os esconde no jardim e recebe os policiais na maior tranquilidade. O que ela não é imagina é que seu "fiel escudeiro" Galdino (Narcival Rubens) está ao lado de Luzia (Giovanna Antonelli) nos planos de vingança contra ela e, após a denúncia anônima, trocou as drogas de lugar.

A mando dos policiais, Laureta abre o cofre em seu quarto, segura de que eles não encontrarão nada, mas quase cai para trás quando vê que os pacotes estão ali. Presa em flagrante, a cafetina esbraveja que alguém armou contra ela e exige saber quem fez a denúncia. Sem resposta, ela é levada para a delegacia, onde mais tarde recebe a visita de Galdino. Desconfiada, Laureta confronta o empregado na tentativa de descobrir se é ele o traidor em sua casa.

Nolasco (Tairone Vale) diz que vai ter que interrogar todos que moram ou trabalham na casa de Laureta Crédito: Globo/Paulo Belote