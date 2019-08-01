TELEVISÃO

Segundo capítulo de 'Bom Sucesso' supera audiência da estreia

Novela marca 32 pontos na Grande São Paulo e bomba nas redes sociais

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 14:27 - Atualizado há 6 anos

Paloma (Grazi Massafera) na escola de samba Unidos do Bom Sucesso, que dá nome a novela das sete da Globo Crédito: Raquel Cunha/Divulgação

Um dia depois de sua estreia, "Bom Sucesso" (Globo) marcou 32 pontos de audiência na Grande São Paulo nesta terça-feira (30), maior índice registrado em um segundo capítulo de uma novela das sete desde 2008 com "Três Irmãs" (capa ponto equivale a 73.015 domicílios).

A trama, que tem como protagonistas Grazi Massafera e Antonio Fagundes, já tinha tido um bom desempenho em sua estreia, na segunda-feira (29), quando marcou 31 pontos em São Paulo e no Rio -sete pontos a mais que a sua antecessora, "Verão 90", no primeiro capítulo.

A marca de "Bom Sucesso" se equipara à performance do início de "A Dona do Pedaço", novela das nove da Globo, que teve índice de audiência semelhante em sua primeira semana de exibição, na faixa dos 31 pontos na Grande São Paulo.

Nas redes sociais, a nova novela também teve boa repercussão. Segundo a Globo, a hashtag #BomSucesso ficou nos trending topics mundias do Twitter por sete horas, e no trending topics do Brasil por oito horas. No dia da estreia, o título da trama foi pesquisado mais de 50 mil vezes no Google.

Na história, Alberto (personagem de Fagundes) é um rabugento empresário, que sofre de uma doença terminal. Mas, por conta de uma troca de exames, Paloma (papel de Grazi) é quem achará que sua vida está por um fio.

Com o diagnóstico, ela passa a querer aproveitar a vida como nunca antes. Mãe de três filhos, de casamentos diferentes, a costureira de rotina simples começa a fazer coisas impensáveis até então, como quebrar a vidraça de seu atual trabalho e largar tudo, cantar bêbada no ônibus, sair, curtir e se apaixonar pelo primeiro homem que vê pela frente.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta