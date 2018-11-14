Secult realiza lançamento dos 15 livros de contemplados em edital

Livros que serão lançados e distribuídos nesta quarta Crédito: ERIKA PISKAC

O público capixaba poderá conferir, nesta quarta-feira (14), o lançamento coletivo de 15 livros contemplados pela Secretaria de Estado da Cultura no edital 007/2017, do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura). O evento acontece no Salão São Tiago, no Palácio Anchieta, em Vitória, e terá a presença dos autores escolhidos. As obras serão distribuídas gratuitamente e a entrada no lançamento é franca.

Entre os livros que ganharão as ruas estão gêneros como romance, crônica, poesia, infantojuvenil e contos. Uma das publicações selecionadas pelo edital de Produção e Difusão de Obras Literárias foi o romance Um Território Inominado, da escritora Fernanda Nali. Professora de Literatura Brasileira, Fernanda notou um fio de conexão entre vários textos que já vinha escrevendo e transformou-os em uma narrativa.

O resultado é um texto que se apresenta aos poucos como romance, com impressões e experiências pessoais em forma de ficção, e uma narradora que se coloca em uma jornada ao tentar escrever uma dissertação de mestrado.

Eu só consigo escrever a partir da realidade mesmo, então tem traços de coisas bastante pessoais, desde experiências familiares a até mesmo vivências acadêmicas. Ali no livro tem uma busca. O enredo trata disso: da dificuldade de finalizar as coisas, de entregá-las. Até por isso digo que meu maior desafio foi dizer que o livro estava pronto, brinca Fernanda.

Em pouco mais de 90 páginas, Fernanda se aventura em uma tentativa de romance também mergulhado na prosa poética. Existe também uma cobrança pessoal, por ser da área de Letras, ter mestrado em Literatura... até por isso digo que minha empreitada maior foi concluir o trabalho, e não escrevê-lo.

Aline Prúcoli, Ivana Esteves e Duílio Kuster Cid também estão entre os autores contemplados. Confira as obras.

Temporária

de Aline Prúcoli Souza

Nas águas de Lia

de Andréia Penha Delmaschio

Viagens à Capitania do Espírito Santo: 200 anos das expedições científicas de Maximiliano de Wied-Neuwied e Auguste de Saint-Hilaire

de Bruno César Nascimento

O Canto da Crise

de Duílio Henrique Kuster Cid

Aprigio Lyrio  Simplesmente Mercúrio Cromo

de Fabrício Ferreira Fernandes

Um território inominado

de Fernanda Nali de Aquino

As sombras da cidade

de Fernando Carvalho Gomes

A Forma Indelével: Um Estudo sobre a persistência morfológica em Maruípe

de Flavia Ribeiro Botechia

"Vozes Negras" na história da educação: racismo, educação e movimento negro no Espírito Santo (1978-2002)

de Gustavo Henrique Araújo Forde

A Cadeia Produtiva da Literatura Infantil no Espírito Santo  A Performance de Cinco Autores,

de Ivana Esteves Passos de Oliveira

Quiche

de João Chagas Ligeiro Albani

História versada de uma breve vida

de Lara Barbosa Couto

¡ATENÇÃO ARTE! Imaginabilidade e legibilidade como estratégia de pertencimento da Arte Pública e das intervenções urbanas

de Marcela Belo Gonçalves

Uma leitura na chuva

de Paulo Roberto Sodré

O Estranho Visitante