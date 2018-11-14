Secult realiza lançamento dos 15 livros de contemplados em edital

O público capixaba poderá conferir, nesta quarta-feira (14), o lançamento coletivo de 15 livros contemplados pela Secretaria de Estado da Cultura no edital 007/2017, do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura). O evento acontece no Salão São Tiago, no Palácio Anchieta, em Vitória, e terá a presença dos autores escolhidos. As obras serão distribuídas gratuitamente e a entrada no lançamento é franca.
Entre os livros que ganharão as ruas estão gêneros como romance, crônica, poesia, infantojuvenil e contos. Uma das publicações selecionadas pelo edital de Produção e Difusão de Obras Literárias foi o romance Um Território Inominado, da escritora Fernanda Nali. Professora de Literatura Brasileira, Fernanda notou um fio de conexão entre vários textos que já vinha escrevendo e transformou-os em uma narrativa.
O resultado é um texto que se apresenta aos poucos como romance, com impressões e experiências pessoais em forma de ficção, e uma narradora que se coloca em uma jornada ao tentar escrever uma dissertação de mestrado.
Eu só consigo escrever a partir da realidade mesmo, então tem traços de coisas bastante pessoais, desde experiências familiares a até mesmo vivências acadêmicas. Ali no livro tem uma busca. O enredo trata disso: da dificuldade de finalizar as coisas, de entregá-las. Até por isso digo que meu maior desafio foi dizer que o livro estava pronto, brinca Fernanda.
Em pouco mais de 90 páginas, Fernanda se aventura em uma tentativa de romance também mergulhado na prosa poética. Existe também uma cobrança pessoal, por ser da área de Letras, ter mestrado em Literatura... até por isso digo que minha empreitada maior foi concluir o trabalho, e não escrevê-lo.
Aline Prúcoli, Ivana Esteves e Duílio Kuster Cid também estão entre os autores contemplados. Confira as obras.
Temporária
de Aline Prúcoli Souza
Nas águas de Lia
de Andréia Penha Delmaschio
Viagens à Capitania do Espírito Santo: 200 anos das expedições científicas de Maximiliano de Wied-Neuwied e Auguste de Saint-Hilaire
de Bruno César Nascimento
O Canto da Crise
de Duílio Henrique Kuster Cid
Aprigio Lyrio Simplesmente Mercúrio Cromo
de Fabrício Ferreira Fernandes
Um território inominado
de Fernanda Nali de Aquino
As sombras da cidade
de Fernando Carvalho Gomes
A Forma Indelével: Um Estudo sobre a persistência morfológica em Maruípe
de Flavia Ribeiro Botechia
"Vozes Negras" na história da educação: racismo, educação e movimento negro no Espírito Santo (1978-2002)
de Gustavo Henrique Araújo Forde
A Cadeia Produtiva da Literatura Infantil no Espírito Santo A Performance de Cinco Autores,
de Ivana Esteves Passos de Oliveira
Quiche
de João Chagas Ligeiro Albani
História versada de uma breve vida
de Lara Barbosa Couto
¡ATENÇÃO ARTE! Imaginabilidade e legibilidade como estratégia de pertencimento da Arte Pública e das intervenções urbanas
de Marcela Belo Gonçalves
Uma leitura na chuva
de Paulo Roberto Sodré
O Estranho Visitante
de Pedro Paulo de Souza Nunes