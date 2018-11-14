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Literatura

Secult realiza lançamento dos 15 livros de contemplados em edital

Lançamento será realizado nesta quarta-feira (14), no Palácio Anchieta, e terá distribuição gratuita das obras

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 22:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 22:26
Livros que serão lançados e distribuídos nesta quarta Crédito: ERIKA PISKAC
O público capixaba poderá conferir, nesta quarta-feira (14), o lançamento coletivo de 15 livros contemplados pela Secretaria de Estado da Cultura no edital 007/2017, do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura). O evento acontece no Salão São Tiago, no Palácio Anchieta, em Vitória, e terá a presença dos autores escolhidos. As obras serão distribuídas gratuitamente e a entrada no lançamento é franca.
Entre os livros que ganharão as ruas estão gêneros como romance, crônica, poesia, infantojuvenil e contos. Uma das publicações selecionadas pelo edital de Produção e Difusão de Obras Literárias foi o romance Um Território Inominado, da escritora Fernanda Nali. Professora de Literatura Brasileira, Fernanda notou um fio de conexão entre vários textos que já vinha escrevendo e transformou-os em uma narrativa.
O resultado é um texto que se apresenta aos poucos como romance, com impressões e experiências pessoais em forma de ficção, e uma narradora que se coloca em uma jornada ao tentar escrever uma dissertação de mestrado.
Eu só consigo escrever a partir da realidade mesmo, então tem traços de coisas bastante pessoais, desde experiências familiares a até mesmo vivências acadêmicas. Ali no livro tem uma busca. O enredo trata disso: da dificuldade de finalizar as coisas, de entregá-las. Até por isso digo que meu maior desafio foi dizer que o livro estava pronto, brinca Fernanda.
Em pouco mais de 90 páginas, Fernanda se aventura em uma tentativa de romance também mergulhado na prosa poética. Existe também uma cobrança pessoal, por ser da área de Letras, ter mestrado em Literatura... até por isso digo que minha empreitada maior foi concluir o trabalho, e não escrevê-lo.
Aline Prúcoli, Ivana Esteves e Duílio Kuster Cid também estão entre os autores contemplados. Confira as obras.
Temporária
de Aline Prúcoli Souza
Nas águas de Lia
de Andréia Penha Delmaschio
Viagens à Capitania do Espírito Santo: 200 anos das expedições científicas de Maximiliano de Wied-Neuwied e Auguste de Saint-Hilaire
de Bruno César Nascimento
O Canto da Crise
de Duílio Henrique Kuster Cid
Aprigio Lyrio  Simplesmente Mercúrio Cromo
de Fabrício Ferreira Fernandes
Um território inominado
de Fernanda Nali de Aquino
As sombras da cidade
de Fernando Carvalho Gomes
A Forma Indelével: Um Estudo sobre a persistência morfológica em Maruípe
de Flavia Ribeiro Botechia
"Vozes Negras" na história da educação: racismo, educação e movimento negro no Espírito Santo (1978-2002)
de Gustavo Henrique Araújo Forde
A Cadeia Produtiva da Literatura Infantil no Espírito Santo  A Performance de Cinco Autores,
de Ivana Esteves Passos de Oliveira
Quiche
de João Chagas Ligeiro Albani
História versada de uma breve vida
de Lara Barbosa Couto
¡ATENÇÃO ARTE! Imaginabilidade e legibilidade como estratégia de pertencimento da Arte Pública e das intervenções urbanas
de Marcela Belo Gonçalves
Uma leitura na chuva
de Paulo Roberto Sodré
O Estranho Visitante
de Pedro Paulo de Souza Nunes

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